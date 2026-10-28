Đây là danh sách các con đặc sản bán tốt khiến một ông nông dân Thanh Hóa giàu hẳn lên

Nuôi con đặc sản, lấy ngắn nuôi dài từ mô hình kinh tế tổng hợp của nông dân giỏi Thanh Hóa

Có hơn 3ha đất tại thôn Trại Sơn, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, ông Tống Thọ Sinh lựa chọn phát triển mô hình kinh tế tổng hợp thay vì chỉ tập trung vào một loại cây trồng, vật nuôi.

Trên diện tích đất của gia đình, ông Sinh kết hợp chăn nuôi các loại con đặc sản với trồng cây ăn quả, cây ngắn ngày và nuôi gia cầm. Các khu vực sản xuất được bố trí nhằm tận dụng đất đai, nguồn thức ăn và tạo thêm thu nhập.

Lãnh đạo Hội Nông dân Thanh Hóa và lãnh đạo xã Hà Long thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Tống Thọ Sinh. Ảnh: HD.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Sinh cho biết, hiện gia đình đang nuôi 35 con hươu sao lấy nhung, 26 con cầy hương chủ yếu phục vụ sinh sản, khoảng 60 con lợn rừng và hơn 10 con nhím.

Ngoài ra, ông còn trồng dứa, chuối, đu đủ và nuôi thêm ngan, gà.

Theo ông Sinh, việc kết hợp nhiều loại cây trồng, vật nuôi giúp gia đình không phụ thuộc vào một nguồn thu. Khi một loại nông sản hoặc vật nuôi gặp khó khăn về đầu ra, những nguồn thu khác có thể bù đắp, góp phần ổn định kinh tế gia đình.

“Làm nông nghiệp phải tính toán sao cho tận dụng được đất đai, nguồn thức ăn sẵn có và công lao động.

Nếu chỉ tập trung vào một loại cây trồng, vật nuôi thì khi thị trường biến động hoặc gặp rủi ro dịch bệnh, thu nhập của gia đình sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn”, ông Sinh chia sẻ.

Trên hơn 3ha đất, ông Tống Thọ Sinh kết hợp nuôi hươu sao, cầy hương, nhím, lợn rừng với trồng dứa, chuối, đu đủ và nuôi gia cầm. Ảnh: HD.

Một trong những cách làm được ông Sinh chú trọng là kết hợp trồng trọt với chăn nuôi để giảm chi phí đầu vào.

Chuối, đu đủ và một số loại cây trồng khác vừa giúp gia đình khai thác diện tích đất, vừa cung cấp thêm nguồn thức ăn cho vật nuôi. Nhờ đó, ông có thể chủ động một phần thức ăn, giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Theo ông Sinh, chi phí thức ăn, con giống, chuồng trại và công chăm sóc ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận. Vì vậy, người chăn nuôi cần cân đối quy mô đàn với khả năng đầu tư, lựa chọn con giống và bố trí chuồng trại phù hợp.

Gia đình ông Tống Thọ Sinh hiện nuôi 35 con hươu sao lấy nhung. Ảnh: HD.

“Muốn phát triển lâu dài thì phải biết tính toán chi phí, không thể cứ tăng đàn là có lãi.

Mỗi loại vật nuôi có đặc điểm riêng, đòi hỏi chế độ chăm sóc, thức ăn và phòng, chống dịch bệnh khác nhau. Làm tốt những khâu này mới có thể duy trì sản xuất ổn định”, ông Sinh cho biết.

Nuôi con đặc sản kết hợp trồng trọt, lãi khoảng 300 triệu đồng/năm

Với đàn hươu sao lấy nhung, cầy hương nuôi sinh sản cùng lợn rừng và nhím, gia đình ông Sinh tập trung phát triển các loại vật nuôi có giá trị kinh tế. Bên cạnh đó, ông duy trì diện tích trồng dứa và các loại cây ăn quả để có thêm nguồn thu.

Theo ông Tống Thọ Sinh, kết hợp chăn nuôi nhiều loại con đặc sản với trồng trọt giúp gia đình giảm chi phí và đa dạng nguồn thu. Ảnh: HD.

Tuy nhiên, ông Sinh cho rằng nuôi nhiều loại vật nuôi cũng đòi hỏi phải chú ý hơn đến kỹ thuật chăm sóc. Mỗi loài có yêu cầu riêng về chuồng trại, thức ăn và vệ sinh.

Người nuôi cần thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi, chủ động phòng, chống dịch bệnh và nắm bắt nhu cầu thị trường để điều chỉnh sản xuất phù hợp.

Đối với trồng trọt, diện tích từng loại cây được gia đình tính toán dựa trên điều kiện đất đai và khả năng chăm sóc. Việc trồng nhiều loại cây giúp khai thác quỹ đất, đồng thời bổ sung nguồn thu bên cạnh chăn nuôi.

Nhờ kết hợp trồng trọt và chăn nuôi, gia đình ông Sinh vừa có nhiều sản phẩm để tiêu thụ, vừa tận dụng được một phần nguồn thức ăn tại chỗ. Cách làm này góp phần giảm chi phí, nhất là khi giá vật tư và thức ăn chăn nuôi biến động.

Với mô hình kinh tế tổng hợp trên diện tích hơn 3ha, sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình ông Sinh thu lãi khoảng 300 triệu đồng mỗi năm.

Nhờ kết hợp chăn nuôi con đặc sản với trồng trọt, gia đình ông Tống Thọ Sinh thu lãi khoảng 300 triệu đồng mỗi năm. Ảnh: HD.

Đánh giá về mô hình này, ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đây là hướng phát triển kinh tế nông hộ kết hợp chăn nuôi con đặc sản với trồng trọt, tận dụng diện tích đất và nguồn thức ăn sẵn có để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Theo ông Cao, phát triển nhiều loại cây trồng, vật nuôi giúp nông dân đa dạng nguồn thu. Tuy nhiên, để duy trì sản xuất hiệu quả, người dân cần nắm vững kỹ thuật, chủ động phòng, chống dịch bệnh và quan tâm đến thị trường tiêu thụ sản phẩm.

“Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục quan tâm tuyên truyền, hỗ trợ hội viên tiếp cận kiến thức khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế”, ông Cao cho biết.