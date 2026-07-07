Nữ NSƯT biến mất khỏi showbiz Việt 20 năm giờ sống trong biệt thự 4.000m2 ở ngoại ô nước Pháp, đẹp như cổ tích

NSƯT Lê Vi sinh năm 1968 tại Hà Nội, là "đóa hoa" út trong gia đình nghệ thuật danh giá nhất nhì Việt Nam: con gái của NSND Trần Tiến - NSƯT Lê Mai và là em gái của NSƯT Lê Vân, NSND Lê Khanh. Chị được công chúng nhớ đến với vẻ đẹp đài các, thanh tú đặc trưng của người con gái Hà thành xưa.

Trong sự nghiệp múa, Lê Vi là ngôi sao sáng giá của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, nổi danh nhất với điệu múa chim công từng giúp chị đoạt giải cao nhất tại cuộc thi múa tài năng trẻ toàn quốc. Ở lĩnh vực điện ảnh, dù là "tay ngang", chị vẫn để lại dấu ấn sâu đậm với giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1996 nhờ vai diễn trong bộ phim Cây bạch đàn vô danh.

Năm 38 tuổi khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lê Vi gây bất ngờ khi quyết định giải nghệ để theo chồng là anh Cyril Lapointe sang Pháp định cư.

Hiện tại, chị đang tận hưởng cuộc sống bình yên, tự tại bên chồng và 3 người con trong một ngôi nhà vườn rộng 4.000m2 tại thành phố Amboise. Hàng ngày, Lê Vi dành nhiều thời gian để đọc sách, làm vườn, thể thao, thư giãn với âm nhạc... Thời gian gần đây, nữ nghệ sĩ thu hút sự chú ý khi chia sẻ nhiều hình ảnh về ngôi nhà tràn ngập hoa cỏ không khác gì khu vườn trong các câu chuyện cổ tích.

Nằm cách Paris hơn 200 km về phía tây nam, Amboise - nơi Lê Vi sinh sống - là một thành phố cổ kính với khí hậu ôn hòa. Căn biệt thự của gia đình nghệ sĩ tọa lạc trên vùng đất thoai thoải, được bố mẹ chồng chị xây dựng từ năm 1970, với kiến trúc mái ngói đỏ, tường dày, không gian rộng rãi và cây cối bao quanh.

Ngôi nhà gồm hai tầng: phòng khách liền với phòng ăn, có cửa thông ra vườn, là không gian sinh hoạt chung. Tầng trên có ba phòng ngủ nhỏ cho các con và một phòng làm việc lớn dành cho chồng chị. Tầng áp mái được phân chia hợp lý, đặc biệt ở cách lấy ánh sáng tự nhiên qua các khung kính nhỏ trên mái ngói.

20 năm trước, khi sang Pháp làm dâu, Lê Vi đã cải tạo khu vườn, trang trí nội thất để biến căn biệt thự thành không gian sống lý tưởng, gần gũi thiên nhiên và mang màu sắc nghệ thuật. 'Tôi kế thừa ngôi nhà và tự tay gầy dựng lại khu vườn: những cây to cổ thụ là di sản của ông bà, còn vườn hoa, luống rau, cách bài trí sân thượng - tất cả là một tay tôi làm lại từ đầu', Lê Vi cho biết trên Thanh Niên Việt.

Nghệ sĩ cho biết trên Ngôi sao, những ngày nóng kỷ lục cuối tháng 6, nước Pháp có hôm đạt ngưỡng 44,3 độ C, nhưng nhà chị vẫn dễ chịu nhờ nhiều cây cối và vị trí trên đồi. Giai đoạn này, các con của Lê Vi đang nghỉ hè nên thường rủ bạn bè đến nhà bơi lội, ăn chè mẹ nấu để giải nhiệt.

Theo Lê Vi, sau hơn hai thập kỷ định cư tại Pháp, lần đầu chị cảm nhận cái nóng khắc nghiệt khiến cây cối khô cháy, sân vườn hầm hập. Dù vậy, chị vẫn duy trì lượng nước tưới hằng ngày để tuân thủ khuyến cáo tiết kiệm nước và kiên nhẫn cắt tỉa những cây, hoa bị héo khô.

Nghệ sĩ trồng hàng chục khóm hoa hồng đủ loại bao quanh ngôi nhà. Chị cho biết vào mùa xuân, muôn hoa đua nở tạo khung cảnh đẹp mắt.

Hoa tử đằng phía sau căn biệt thự của Lê Vi.

Theo nghệ sĩ, thổ nhưỡng tốt và khí hậu ôn hòa giúp việc làm vườn đơn giản, không tốn nhiều công sức.

Ngoài tưới nước, chị hầu như không cần chăm bón quá kỹ lưỡng.

Nghệ sĩ thường ngồi bên hiên nhà đọc sách, ngắm cảnh trong lúc chồng đi làm, các con đi học.