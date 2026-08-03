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Một con cá heo dài 2,6m, nặng gần 300 kg trôi dạt vào vùng biển Quảng Ngãi

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Khu vực ngư dân phát hiện cá heo trôi dạt vào bờ thuộc vùng biển xã Vạn Tường (Quảng Ngãi). Cá heo có chiều dài khoảng 2,6m và trọng lượng khoảng 300 kg.

Chiều 28/7, thông tin từ chính quyền xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) xác nhận, một con cá heo lớn (theo tín ngưỡng dân gian gọi là cá ông), đã trôi dạt vào vùng biển ở địa phương.

Cá heo trôi dạt vào vùng biển xã Vạn Tường có chiều dài khoảng 2,6m và trọng lượng khoảng 300 kg. Ảnh: Đ.Minh

Cá heo trôi dạt vào vùng biển xã Vạn Tường có chiều dài khoảng 2,6m và trọng lượng khoảng 300 kg. Ảnh: Đ.Minh

Cá heo trôi dạt vào bờ có chiều dài khoảng 2,6m và trọng lượng khoảng 300kg. Vùng biển mà con cá heo trôi dạt vào là khu vực bờ kè sông Trà Bồng (gần cảng cá Bình Đông cũ).

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, vào khoảng 11 giờ 45 phút cùng ngày (ngày 15/6 âm lịch), một số người dân ở khu vực phát hiện con cá heo trôi dạt vào mép nước trong tình trạng vẫn còn sống, nên nhiều người đã hợp sức đưa ra khu vực nước sâu, với hy vọng cá heo có thể tự bơi trở lại biển.

Khu vực biển phát hiện cá heo trôi dạt vào bờ. Ảnh: Đ.Minh

Khu vực biển phát hiện cá heo trôi dạt vào bờ. Ảnh: Đ.Minh

Tuy nhiên, do kiệt sức vì có nhiều vết trầy xước trên thân, nên cá heo liên tục bị sóng đánh trôi dạt vào bờ.

Nhận thấy cá heo không còn khả năng tự bơi ra vùng nước sâu để sinh tồn, người dân đã đưa cá lên bờ, đồng thời chuẩn bị các thủ tục chôn cất theo tín ngưỡng truyền thống của cư dân vùng biển.

Cá heo sẽ được ngư dân tổ chức chôn cất theo nghi thức tín ngưỡng. Ảnh: Đ.Minh

Cá heo sẽ được ngư dân tổ chức chôn cất theo nghi thức tín ngưỡng. Ảnh: Đ.Minh

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Theo Công Xuân ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/07/2026 16:18 PM (GMT+7)
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