Biệt thự 1.000 m2 'phủ cây xanh mọi ngóc ngách' của Vân Trang

Vợ chồng Vân Trang cùng 4 con hiện sống trong căn biệt thự rộng 1.000 m2 tại phường Tân Hưng.

Trò chuyện với Ngôi Sao, người đẹp 36 tuổi cho biết cô rất thích cây cối nên từ lúc thi công ngôi nhà đã ấp ủ dự định tạo nên không gian xanh mướt. Tuy nhiên, biệt thự phố không đủ diện tích xây khu vườn riêng, và ông xã Vân Trang muốn để trống khoảng sân làm nơi vui chơi cho các con hoặc gia đình tổ chức tiệc. Bởi vậy, giải pháp của cô là trồng cây vào bồn hoặc những chậu có bánh xe nhằm thuận tiện di chuyển lúc cần.

Diễn viên Scandal: Bí mật thảm đỏ thích cây kiểng lá hơn hoa vì "màu xanh làm dịu mát tâm hồn". Cô lên kế hoạch trồng loại nào, đặt ở đâu, sau đó ghé nhiều nhà vườn tại Sa Đéc (Đồng Tháp) để chọn mua cây, học hỏi kinh nghiệm từ người bán. Ngoài ra, Vân Trang lên mạng tìm hiểu cách chăm cây trong chậu và tự tay thực hiện mọi công đoạn.

"Tôi điều xe tải nhỏ của công ty mình về Sa Đéc chở cây, sau đó vận chuyển hai tấn đất từ quê nhà lên TP HCM, trồng khắp tầng trệt lên tới lầu 3. Có thể khu vườn của tôi không đẹp như những tác phẩm được thực hiện bởi đơn vị thi công, nhưng tôi yêu thành quả này vô cùng vì mình tự tay trồng và chăm sóc chúng từ lúc bé xíu đến hiện tại", Vân Trang tự hào kể.

Những ngày không phải làm việc hoặc khi các nhóc đi học, bà mẹ 4 con thường ở nhà tưới cây và tận hưởng cảm giác đầu óc thư thái, tinh thần vui vẻ.

Theo Vân Trang, giai đoạn vất vả nhất là thời gian mới trồng, cô chưa có kinh nghiệm và cây còn yếu nên phải tìm hiểu kiến thức, quan sát kỹ lưỡng quá trình phát triển. "Chúng dễ bị bệnh khi giao mùa, tới đợt thì phải xịt dưỡng, ngừa sâu bệnh, nấm mốc... Sau nhiều năm làm vườn, tôi cảm giác như mình là kỹ sư nông nghiệp thực thụ".

Vân Trang không đề nghị chồng phụ giúp chăm cây vì đây là niềm đam mê của cô: "Tôi muốn thỏa sức chăm bón, tỉa tót theo ý mình, chỉ cần ông xã đừng phàn nàn là được".

Diễn viên 9X đặc biệt yêu thích giống trầu bà Nam Mỹ (monstera) và không giấu được sự phấn khích khi chứng kiến quá trình chúng phát triển.

Điều khiến Vân Trang bất ngờ là cây monstera của cô đơm trái sau một năm vun trồng. Ngay khi phát hiện, cô dùng lưới bọc quả lại nhằm tránh bị chim ăn, cứ vài tuần lại ra thăm một lần. Giai đoạn trái đã lớn, hôm nào diễn viên cũng háo hức ngắm nhìn. Dù vậy, chỉ sau hai ngày đi quay phim về, cô thấy một quả đã bị rụng mất, do đó người đẹp canh thật kỹ trái còn lại đến dịp thu hoạch.

"Có thời điểm quả monstera rất hot trên TikTok, tôi thấy mọi người mua với giá 500.000 đến 1 triệu đồng về ăn để review. Lúc nếm thử thành quả của mình, tôi có cảm giác rất tuyệt vời, có thể nói là trái ngon nhất vì bản thân tự vun trồng, chăm sóc, ngóng đợi cả năm trời. Dù thực ra ăn hơi ngứa miệng, hương vị giống như tổng hợp của mãng cầu ta, mãng cầu tây, bình bát và chuối, tôi vẫn thích lắm", cô bày tỏ.

Khu vực ban công trên lầu là nơi Vân Trang trồng sứ trắng, trở thành địa điểm cô ngồi thư giãn buổi chiều và thưởng thức hương hoa ngào ngạt.

Theo người đẹp, tổng số tiền cô đầu tư vào khu vườn chỉ bằng khoảng 1/10 so với thù lao của đội thi công nếu thuê họ thực hiện. Cô tiết kiệm được nhiều chi phí do mua cây ở tận nhà vườn Sa Đéc, trải qua nhiều bước mặc cả rồi lại tự vận chuyển mọi thứ về TP HCM. "Không chỉ đỡ tốn tiền, tôi còn được tận hưởng niềm vui trong quá trình làm vườn. Như vậy là đủ hạnh phúc rồi".

Theo Vân Trang, xương rồng tai thỏ là loại cây rất dễ sống, ưa nắng và không cần tưới nhiều nước nên cô trồng trên sân thượng. Chỉ từ hai bụi ban đầu, chúng nhanh chóng lan rộng và vươn lên tươi tốt.

Từ phòng sinh hoạt của các nhóc nhìn ra là chuối rẻ quạt, thiên điểu, cẩm thạch, cọ, lá dong, mật cật. "Tôi tự hào về chiếc ban công này lắm, bởi mấy mẹ con hay ngồi chơi ở đây nhất, lúc nào cũng được ngắm cây xanh", diễn viên nói.

Sau nhà, Vân Trang trồng dâu tằm để lũ trẻ hái quả, "nhưng chim liên tục sà xuống mổ gần hết cây, coi như nuôi chim cho tụi nhỏ ngắm".

Nữ diễn viên thích cây chuông vàng khi ra hoa vàng rực, nhưng cô trồng hai năm mới bám rễ nên hiện tại cây vẫn chưa lớn.

Gốc nguyệt quế được người đẹp lấy từ vườn nhà ngoại ở quê. Cô gọi đây là "cây dự báo thời tiết" do cứ trổ hoa thì 2-3 ngày sau mưa tầm tã.

Vân Trang sinh năm 1990, đóng nhiều phim truyền hình và điện ảnh như: Dù gió có thổi, Sông dài, Cô dâu đại chiến, Scandal: Bí mật thảm đỏ, Chuyện ma gần nhà... Nữ diễn viên kết hôn vào 2016, sinh tiểu công chúa đầu lòng tháng 10 cùng năm. Tháng 11/2021, cô sinh đôi con gái, tới cuối 2023 đón thêm quý tử.

Sau 10 năm hôn nhân, vợ chồng Vân Trang có cuộc sống viên mãn, sung túc bên 4 con, sở hữu nhà vườn rộng 50.000 m2 tại Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) và biệt thự 1.000 m2 ở phường Tân Hưng, TP HCM.

Quá trình trồng cây, làm vườn của Vân Trang