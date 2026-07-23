Áo đấu của Pelé được bán với giá 4,9 triệu USD

Sau 10 lượt trả giá từ 5 người tham gia tại New York (Mỹ), chiếc áo của Pele được bán cho một người mua giấu tên, trở thành chiếc áo đấu đắt đỏ thứ hai từng được bán đấu giá trên thế giới. 1958 là năm đầu tiên Brazil vô địch thế giới.

Ở thời điểm đó, Pele mới 17 tuổi và đã ghi hai bàn trong chiến thắng 5-2 của Brazil trước chủ nhà Thụy Điển ở trận chung kết. Trước đó, Brazil cũng đánh bại đội tuyển Pháp với cùng tỷ số 5-2 ở bán kết.

Chiếc áo màu xanh Pele mặc trong trận chung kết năm 1958 sau đó được ông tặng cho đồng đội và người bạn Dida. Gia đình Dida đã lưu giữ chiếc áo trong nhiều thập kỷ trước khi nó được chuyển đến một bảo tàng, rồi lần đầu được đưa ra đấu giá năm 2004. Mức giá khi đó không được công bố.

Chiếc áo Pele mặc trong trận chung kết World Cup 1958. Ảnh: Sotheby's

Pele sinh ra tại Brazil, lớn lên trong cảnh nghèo khó và từng bán hàng trên đường phố để giúp gia đình trang trải cuộc sống. Ông tỏa sáng từ năm 15 tuổi, khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp với Santos.

Pele lập kỷ lục với 1.281 bàn sau 1.363 trận cho Santos (1956-1974), tuyển Brazil và New York Cosmos (1975-1977). Ngoài những kỷ lục, ông còn được nhớ đến vì đã cách mạng hóa môn thể thao này. Là ngôi sao bóng đá toàn cầu đầu tiên, Pele đóng vai trò chính trong quá trình chuyển đổi bóng đá thành môn thể thao vua, tận dụng khả năng phi thường dù chỉ cao 1,7 m. Ông qua đời năm 2022 sau thời gian điều trị ung thư ruột kết, suy thận và tim.

Hiện tại, kỷ lục về giá áo đấu thuộc về chiếc mà Diego Maradona mặc trong trận tứ kết World Cup 1986 gặp đội tuyển Anh tại Mexico, được bán với giá 9,3 triệu USD. Trong trận đấu này, Argentina thắng Anh 2-1, với bàn thắng nổi tiếng được Maradona gọi là "Bàn tay của Chúa".