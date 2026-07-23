Từ 15/8, người mua ô tô, xe máy sẽ được miễn một loại phí nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này

Theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ về phát triển công dân số, mức lệ phí trước bạ đối với ô tô sẽ được giảm một nửa (50%), trong khi người mua xe mô tô, xe gắn máy có thể được miễn phí hoàn toàn (100%) nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về số hóa.

Theo Chính phủ, chính sách này góp phần thúc đẩy phát triển công dân số, khuyến khích người dân sử dụng các nền tảng số của Nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công và thực hiện các giao dịch điện tử theo hướng nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch và an toàn.

Ngoài việc được hưởng ưu đãi về lệ phí trước bạ khi mua ô tô hoặc xe máy, việc thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử còn giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm giấy tờ, hạn chế đi lại và nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính.

Người dân mua xe mô tô, xe gắn máy cũng sẽ được miễn 100% lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Để được hưởng chính sách giảm lệ phí trước bạ khi mua ô tô và xe máy công dân phải đáp ứng đồng thời ba điều kiện gồm: Có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2; Kê khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử; Đồng thời tích hợp đầy đủ các thông tin theo quy định trên ứng dụng VNeID.

Đáng chú ý, quyền lợi ưu đãi này chỉ được áp dụng duy nhất 1 lần trong một năm cho mỗi công dân. Đồng thời, hạn mức tiền hỗ trợ tối đa không vượt quá 5 lần mức lương cơ sở tính tại thời điểm kê khai thuế.

Riêng đối với người dùng đăng ký xe mô tô, xe gắn máy muốn được hưởng trọn vẹn mức miễn 100% lệ phí trước bạ, Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP (Điều 3, khoản 1 Điều 5 và Phụ lục III) quy định tài khoản VNeID của chủ xe phải cập nhật đầy đủ các trường dữ liệu sau: Mã số thuế cá nhân; Thông tin chứng nhận đăng ký xe và quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng; 5 loại thông tin nền tảng bao gồm: Giấy khai sinh, tài khoản chính (ngân hàng, ví điện tử, tài khoản thanh toán hoặc tiền di động), tài khoản an sinh xã hội, số điện thoại di động chính chủ, sổ sức khỏe điện tử.

Từ ngày 15/8/2026, người dân mua ô tô và thực hiện đăng ký quyền sở hữu sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện

Một điểm then chốt người dân cần lưu ý là chính sách ưu đãi miễn 100% lệ phí trước bạ xe máy không áp dụng đại trà cho mọi trường hợp mua xe mới đăng ký lần đầu. Theo quy định, ưu đãi này chỉ dành cho các thủ tục khai nộp lệ phí trước bạ đối với tài sản thực hiện giao dịch từ lần thứ hai trở đi (sang tên, chuyển nhượng).

Về lộ trình triển khai, căn cứ Điều 10 Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP, toàn bộ chính sách ưu đãi nêu trên có hiệu lực chính thức từ ngày 15/8/2026 và kéo dài đến hết ngày 28/02/2027 (trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra văn bản điều chỉnh mới).