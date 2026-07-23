Bí quyết ngủ ngon và thải độc phòng ngủ nhờ những chậu cây quen thuộc

Lợi ích tuyệt vời khi trồng cây lọc không khí trong nhà

Việc trồng cây lọc không khí mang lại những lợi ích vượt xa việc chỉ làm sạch không khí. Đầu tiên, chúng giúp cải thiện sức khỏe toàn diện của bạn và gia đình. Không gian xanh có tác dụng giảm stress và mệt mỏi một cách đáng kể.

Ngoài ra, những loài cây này là một cách rất tuyệt để khắc phục phòng ngủ bị bí, khó chịu. Sau một ngày làm việc dài căng thẳng, chỉ cần nhìn thấy những chiếc lá xanh mướt cũng đủ để tinh thần bạn thư giãn rồi.

Hơn nữa, không khí sạch giúp hệ hô hấp hoạt động tốt hơn, từ đó tăng cường miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh. Về mặt kinh tế, đây thực sự là một khoản đầu tư thông minh.

Thay vì chỉ dựa vào máy lọc không khí, bạn có thể tận dụng sức mạnh của thiên nhiên để tạo ra một không gian sống trong lành, tràn đầy sức sống.

So với máy lọc không khí có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, cây lọc không khí chỉ tốn chi phí ban đầu từ 50,000 – 500,000 đồng cho mỗi cây và có thể sống nhiều năm với cách chăm sóc đúng cách.

Các loại cây lọc không khí

Trầu bà lục lăng

Trầu bà là loại cây lọc không khí cực kỳ phổ biến ở Việt Nam nhờ độ dễ chăm sóc cao và khả năng thanh lọc formaldehyde, toluene, CO hiệu quả. Cây này thực sự là lựa chọn số một cho những người bận rộn hoặc mới bắt đầu trồng cây.

Trầu bà có thể phát triển theo dạng leo bò hoặc treo rất linh hoạt, phù hợp với nhiều phong cách trang trí khác nhau.

Bạn có thể để cây lan rộng trên kệ sách, leo lên tường hoặc treo ở ban công. Cây dễ trồng ở mọi vị trí trong nhà, từ những nơi có ánh sáng tốt đến những góc tối một chút.

Trầu bà là loại cây lọc không khí cực kỳ phổ biến ở Việt Nam nhờ độ dễ chăm sóc cao và khả năng thanh lọc formaldehyde, toluene, CO hiệu quả.

Lá xanh bóng và đẹp mắt quanh năm của trầu bà tạo cảm giác tươi mới cho không gian. Cây có khả năng giảm CO2 và tăng oxy đáng kể, đặc biệt hiệu quả vào ban ngày. Để chăm sóc trầu bà rất dễ dàng, bạn chỉ cần tưới khi đất khô và có thể trồng trong nước hoặc đất đều được.

Vạn niên thanh

Vạn niên thanh được ưa chuộng trong không gian nội thất văn phòng nhờ khả năng hút formaldehyde và sống tốt trong điều kiện ánh sáng yếu. Đây là loại cây lý tưởng cho những ai làm việc trong môi trường đèn huỳnh quang và ít ánh sáng tự nhiên.

Khả năng lọc khí của vạn niên thanh rất ổn định và không cần chăm sóc nhiều. Bạn chỉ cần tưới nước khi đất khô và thỉnh thoảng lau sạch lá để tăng hiệu quả hấp thụ ánh sáng.

Trúc mây

Trúc mây có khả năng hút sạch amoniac và sống khỏe trong điều kiện ít ánh sáng, làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các không gian trong nhà không có nhiều cửa sổ.

Trúc mây có khả năng hút sạch amoniac và sống khỏe trong điều kiện ít ánh sáng, làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các không gian trong nhà không có nhiều cửa sổ.

Khả năng lọc khí của trúc mây rất ổn định và bền bỉ, không bị ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện môi trường. Cây tạo không gian nhiệt đới trong nhà mà không cần quá nhiều chăm sóc.

Phất dụ mảnh

Phất dụ mảnh nổi bật với khả năng lọc benzene, formaldehyde và sống tốt trong bóng râm, phù hợp với điều kiện ánh sáng hạn chế trong nhiều ngôi nhà hiện đại.

Cây có khả năng hấp thụ nhiều loại độc tố khác nhau, đặc biệt hiệu quả với các chất phát sinh từ sơn, keo dán và vật liệu xây dựng.

Kim ngân

Kim ngân vừa hấp thụ khí độc, vừa là cây phong thủy mang ý nghĩa phát tài và xanh quanh năm. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa thực dụng và tâm linh.

Kim ngân vừa hấp thụ khí độc, vừa là cây phong thủy mang ý nghĩa phát tài và xanh quanh năm.

Cây thích hợp đặt ở phòng khách, phòng ngủ, ban công và dễ chăm sóc. Ngoài việc lọc không khí, kim ngân còn có ý nghĩa phong thủy tốt, mang lại may mắn và thịnh vượng cho gia chủ.