Biệt thự 600 m2 ở 'khu nhà giàu' của hoa khôi Thu Hương

Biệt thự của hoa khôi Thu Hương nằm tại khu Cảnh Đồi, gần công viên hồ Bán Nguyệt, thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Gia đình cô chuyển về đây sinh sống từ năm 2017, sau khi cho thuê cơ ngơi khác rộng 1.000 m2 tại khu Tân Mỹ.

Gần đây, Thu Hương và ông xã sửa sang nội thất căn biệt thự theo hướng hiện đại, ấm cúng hơn.

Cô cũng lắp thêm thang máy để mẹ chồng, năm nay 81 tuổi, thuận tiện đi lại.

Trong dịp ghé thăm Thu Hương vào tuần trước, các nghệ sĩ Lý Hương, Thanh Mai bày tỏ sự ấn tượng trước cách cô bài trí phòng khách theo phong cách tân cổ điển, kết hợp các chi tiết hiện đại, tạo không gian sang trọng.

Cô chọn các tông màu trung tính như kem, beige và xám nhạt cho tường lẫn nội thất nhằm tạo sự đồng điệu với sàn nhà trắng, mang đến tổng thể hài hòa, trang nhã.

Chiếc đèn chùm lớn với chao đèn hình gợn sóng là điểm nhấn tại khu vực sinh hoạt chung.

Ngay gần đó, Thu Hương bố trí dàn trống cùng một số nhạc cụ, tạo không gian để các thành viên trong gia đình ca hát, chơi nhạc, cũng là nơi giao lưu khi có khách thăm nhà.

Hoa khôi dành riêng một góc để trưng bày ảnh gia đình, cúp, kỷ niệm chương của hai vợ chồng và các con.

Khu vực hành lang có thang máy.

Bàn ăn của gia đình Thu Hương được bố trí gần cửa sổ, hướng tầm nhìn ra khu vườn xanh mướt.

Cô sử dụng đèn thả màu vàng đồng, tạo hiệu ứng ánh sáng tương phản trên mặt bàn đá, góp phần giữ cho không gian này luôn ấm cúng.

Gian bếp tiện nghi của người đẹp.

Thu Hương cho biết cô thích nhất khu vực sân sau, nơi được bố trí máy móc để làm phòng tập tại nhà.

Mỗi ngày, cô duy trì thói quen tập luyện ít nhất hai tiếng, đồng thời khuyến khích ông xã, các con và đặc biệt là mẹ chồng cùng rèn luyện để cải thiện sức khỏe.