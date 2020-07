"Biến" condotel thành nhà ở là bóp méo, tai họa về quy hoạch

Thứ Hai, ngày 20/07/2020 14:30 PM (GMT+7)

Theo chuyên gia, điều chỉnh quy hoạch từ condotel sang căn hộ chung cư không có căn cứ khoa học và thực tiễn là bóp méo, tai họa về quy hoạch...

Ảnh: Dự án Cocobay của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đô vỡ lợi nhuận cam kết.

Liên quan đến việc, một số địa phương chuyển đổi căn hộ khách sạn (condotel) sang nhà ở, chung cư với chức năng để ở, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng, việc điều chỉnh này sẽ ảnh hưởng tới cơ cấu sản phẩm và điều chỉnh quy hoạch.

Theo ông Châu, condotel là một sản phẩm nằm trong khu du lịch nghỉ dưỡng, được xây dựng trên đất có chức năng sản xuất kinh doanh dịch vụ chứ không có chức năng đất ở. Đất trong khu vực quy hoạch phát triển du lịch nghỉ dưỡng chỉ có quyền sử dụng phổ biến 50 năm, tối đa 70 năm. “Đất du lịch mà nhồi nhét một khu dân cư vào sẽ làm biến dạng và làm giảm đi giá trị, sự hấp dẫn đầu tư phát triển du lịch. Điều chỉnh quy hoạch từ condotel sang căn hộ chung cư mà không có căn cứ khoa học và thực tiễn là bóp méo quy hoạch, là tai họa về quy hoạch”, Chủ tịch HoREA nhấn mạnh.

Ông Châu cũng cho rằng nhà nước không nên chỉ vì giải quyết khó khăn trước mắt của chủ đầu tư mà điều chỉnh quy hoạch. Ông cũng nhấn mạnh Nhà nước tuyệt đối không nên dùng ngân sách, chính sách để giải cứu một bộ phận doanh nghiệp cá biệt gặp khó vì làm sai lệch mô hình condotel. “Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm với kết quả làm ăn lãi lỗ của mình mới hình thành một thị trường bình thường và lành mạnh được”, ông Châu nói.

Trước đó, tại văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an cho biết, hiện nay, một số địa phương như Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu đang chuyển đổi mục đích sử dụng đất xây condotel, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu condotel cho người mua, dần hợp thức hóa các condotel. Theo Bộ Công an, việc chuyển đổi này sẽ gây áp lực lên hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, thời gian vừa qua cơ quan này nhận được nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo của khách hàng mua căn hộ chung cư condotel (không hình thành đơn vị ở).

