Đại gia Mỹ tuyên bố phá sản khiến công ty Việt bị vạ lây

Chủ Nhật, ngày 19/07/2020 19:00 PM (GMT+7)

Bên kia bờ đại dương, một đại gia bán lẻ Mỹ phá sản, ngay lập tức một công ty may Việt Nam vị vạ lây.

RTW Retailwinds, hãng bán lẻ thời trang Mỹ có trụ sở tại New York (Mỹ) vừa tuyên bố nộp đơn phá sản. Nguyên nhân, làn sóng đại dịch COVID-19 đã "khóa chặt" người Mỹ tại nhà khiến việc tiêu dùng các mặt hàng may mặc thời trang suy giảm. Trả lời hãng tin CNN, ông Sheamus Toal, Giám đốc điều hành RTW Retailwinds cho biết, không nhìn thấy dấu hiệu sáng sủa kinh doanh mà chỉ có tương lai ảm đạm nên đua ra quyết định trên. Môi trường bán lẻ đầy thách thức kết hợp với dịch bệnh đã gây ra khủng hoảng tài chính cho công ty và trong tương lai khó có thể khắc phục. Phá sản là con đường tốt nhất để mở ra giá trị mới.

Cổ phiếu của RTW Retailwinds đã bị huỷ niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York vào tuần trước. RTW Retailwinds có gần 400 cửa hàng với 5.000 nhân viên.

Đại gia bán lẻ Mỹ phá sản đã gây sức ép mạnh mẽ cho một công ty Việt Nam, vì RTW Retailwinds đặt may sản phẩm gia công tại Việt Nam. Công ty May Sông Hồng là đơn vị đón "tin dữ" này vì tính đến quý 1-2020 ghi nhận khoản phải thu từ RTW Retailwinds gần 167 tỉ đồng.

Theo các chuyên gia, tiến trình phá sản của Mỹ khá lâu, phức tạp và để nhận được tiền không hề đơn giản. Do đó, May Sông Hồng có khả năng phải trích lập dự phòng khoản tiền này, hệ luỵ dẫn đến kết quả kinh doanh sẽ gặp khó. Trong quý 1-2020, kết quả kinh doanh của May Sông Hồng bị suy giảm mạnh do dịch bệnh, chỉ còn lãi 62 tỉ đồng so với quý 1-2019 là 87 tỉ đồng.

Ngay khi thông tin này được lan ra, cổ phiếu May Sông Hồng trong những ngày qua mất đến 3.800 đồng, tương đương 190 tỉ đồng giá trị vốn hoá.

Trong một văn bản gửi đến Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, ban lãnh đạo May Sông Hồng cho biết đang nỗ lực tìm các giải pháp thu hồi khoản nợ từ RTW Retailwinds.

Trường hợp của May Sông Hồng tương tự Công ty Dệt may Thành Công khi Tập đoàn bán lẻ Sears Holdings (Mỹ) đệ đơn phá sản đã khiến Thành Công bị "giam" khoản phải thu gần 100 tỉ từ đối tác Mỹ, đến giờ vẫn chưa thể thu hồi hết được.

