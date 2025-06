Lừa đảo được 117 tỷ nhưng sống kham khổ, đem hết tiền cho bạn gái mua nhà sang, ô tô đắt tiền

Sống giản dị nhưng là tội phạm lừa đảo tinh vi

Không xe, không nhà, sống cùng bố mẹ và không chi tiêu xa xỉ, Lưu Mỗ Dư trông như một người bình thường. Tuy nhiên, người này lại là một kẻ lừa đảo ẩn mình, chiếm đoạt 32,7 triệu nhân dân tệ (tương đương 117 tỷ đồng) bằng các thủ đoạn bất hợp pháp.

Lưu Mỗ Dư tại cơ quan công an

Ngày 16/5, Công an Thành Đô (Tứ Xuyên) thông báo, đội điều tra tội phạm kinh tế đã phá thành công vụ án lừa đảo hợp đồng liên quan đến Lưu Mỗ Dư, thu giữ và phong tỏa tài sản trị giá hơn 25 triệu nhân dân tệ. Vụ án đã được chuyển sang Viện kiểm sát để xem xét truy tố.

Lừa đảo bằng hợp đồng giả mạo

Theo ông Đổng Lỗi, Phó Đội trưởng Đội điều tra tội phạm kinh tế, từ tháng 4/2021 đến tháng 1/2023, công an nhiều địa phương tại Thành Đô đã thụ lý các vụ án lừa đảo hợp đồng do Lưu Mỗ Dư thực hiện. Đến tháng 5/2024, vụ án được chuyển lên cấp cao, công an thành lập tổ chuyên án và gộp các vụ để điều tra.

Cụ thể, năm 2019, Lưu Mỗ Dư giả mạo “Giấy ủy quyền” để ký hợp đồng thuê trạm xăng ở Thành Đô, lừa tiền đặt cọc của nạn nhân Trần Mỗ. Năm 2021, hắn tiếp tục lừa một công ty dầu khí ở Hồ Bắc bằng cách giả danh sở hữu cổ phần và trạm khí hóa lỏng. Cùng năm, hắn ký “Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần” với một công ty dầu khí ở Thành Đô, chiếm đoạt tiền chuyển nhượng. Đến tháng 10/2022, hắn dùng hợp đồng thuê trạm xăng đã hết hiệu lực để lừa tiền đặt cọc của nạn nhân Nguyễn Mỗ.

Lách luật bằng thẻ trả trước

Lưu Mỗ Dư không tiêu xài số tiền lừa được mà dùng thủ đoạn tinh vi để che giấu. Hắn lợi dụng lỗ hổng giám sát thẻ trả trước thương mại, mua thẻ tại nhiều siêu thị trên toàn quốc, sau đó bán lại qua “card stringers” (người trung gian) để nhận tiền, tạo “khoảng cách vật lý” cho dòng tiền. Khi bị bắt, hắn không nhận tội. Tổ chuyên án đã điều tra tại hơn 10 thành phố, thẩm vấn hơn 70 người, phân tích hơn 80 tài khoản và 30 vạn giao dịch, xác minh dòng tiền và thu thập bằng chứng then chốt để bắt giữ.

Tiền lừa đảo dùng mua nhà, xe cho bạn gái

Đáng chú ý, Lưu Mỗ Dư không tiêu xài cá nhân mà chuyển hầu hết số tiền cho bạn gái để mua nhà sang, xe hơi đắt tiền.

Số tiền thu được từ lừa đảo được chuyển cho bạn gái tiêu xài

Trong khi đó, hắn sống cực kỳ tiết kiệm. Hắn lợi dụng mối quan hệ quen biết để tiếp cận nạn nhân, khiến họ mất cảnh giác, không kiểm tra tính xác thực của hợp đồng giả mạo, đồng thời khai thác tâm lý ham lợi.

Công an Thành Đô nhấn mạnh, lừa đảo hợp đồng gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng, làm xói mòn niềm tin thị trường. Việc phá án thành công là bước tiến lớn trong việc bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp tư nhân. Công an cũng cảnh báo về lỗ hổng quản lý thẻ trả trước thương mại, đã gửi khuyến nghị tới các cơ quan liên quan để tăng cường giám sát.