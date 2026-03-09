Giá dầu lên 118 USD, cổ phiếu đồng loạt giảm sàn, VN-Index mất hơn 100 điểm

Ngoại trừ một số cổ phiếu xăng dầu và vận tải, gần như toàn bộ các cổ phiếu khác giảm mạnh với rất nhiều mã trụ cột giảm sàn.

Tính tới 9h30 sáng 9/3, chỉ số VN-Index giảm hơn 100 điểm (-5,9%) xuống gần 1.660 điểm. Đây là phiên giảm điểm mạnh chưa từng có tính cả theo giá trị tương đối và tuyệt đối. Rất nhiều cổ phiếu trụ cột nhóm VN30 giảm sàn.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng có ACB, BID, CTG, HDB, SHB, TCB, VPB, TPB giảm sàn.

Nhóm cổ phiếu Vingroup của nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đồng loạt giảm hết biên độ, bao gồm Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM), Vincom Retail (VRE), Vinpearl (VPL).

Cổ phiếu Chứng khoán SSI (SSI) và cổ phiếu công nghệ FPT (FPT) giảm sàn.

Các mã Hòa Phát (HPG), Masan (MSN), Thế Giới Di Động (MWG)... cũng đồng loạt giảm sàn.

Sau khi tăng vào đầu giờ sáng, nhiều mã dầu khí như GAS và Petrolimex (PLX) cũng quay đầu giảm điểm.

Trên sàn HoSE, có 318 mã giảm giá (trong đó 169 mã giảm sàn), chỉ có 16 mã tăng giá và 10 mã đứng giá.

Thanh khoản đạt mức khá cao, gần 13 nghìn tỷ đồng, trong nửa tiếng giao dịch.

Cổ phiếu Việt lao dốc. Ảnh: HH

Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh trong bối cảnh cả thế giới chao đảo vì cuộc chiến tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Trung Đông đã khiến giá dầu WTI sáng 9/3 tăng thêm khoảng 30%, vượt 118 USD/thùng sau khi đã tăng tới 36% trong tuần trước. Dầu Brent cũng tăng hơn 27% lên vùng giá tương tự.

Cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đang leo thang khi xung đột quân sự và căng thẳng địa chính trị làm gián đoạn các tuyến vận chuyển dầu mỏ và hàng hóa quan trọng. Nguy cơ tắc nghẽn tại các tuyến hàng hải chiến lược khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu bị đe dọa, đẩy giá dầu và chi phí vận tải tăng mạnh.

Giá năng lượng leo thang làm dấy lên nguy cơ lạm phát quay trở lại tại nhiều nền kinh tế lớn. Thị trường tài chính toàn cầu vì vậy phản ứng nhạy cảm khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản an toàn, khiến chứng khoán nhiều nước biến động mạnh. Đồng thời, giá các mặt hàng cơ bản như năng lượng, kim loại và lương thực có xu hướng tăng, tạo thêm áp lực lên tăng trưởng kinh tế thế giới.