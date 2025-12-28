Bị chê 'gàn dở', giám đốc ở Hà Nội vẫn chi nửa tỷ đồng mua lô đất mộ 20m²

Bị chê “gàn dở” vì mua đất mộ

Cách đây vài năm, khi tìm mua đất nghĩa trang để báo hiếu bố mẹ, chị H.N (Hà Nội) ngỡ ngàng trước phản ứng của những người họ hàng ở quê. Người thì cho rằng, gia đình chị “thừa tiền nên bày vẽ". Người chê chị “gàn dở”, lo xa, khuyên nên kiêng kị, tránh nhắc đến cái chết lúc người thân còn sống.

Song, chị N. vẫn quyết định tìm và “chốt” mua lô đất mộ rộng 15m2 ở công viên tưởng niệm cách Hà Nội hơn 1 giờ lái xe.

“Mỗi lần giỗ chạp, tôi lại trăn trở khi thấy mộ ông bà ở quê khá tạm bợ, thường bị ngập nước vào mùa mưa. Tôi không muốn bố mẹ mình sau này cũng chịu cảnh như thế nên đã mua đất mộ ở một khu tâm linh gần Thủ đô, để ông bà có nơi yên nghỉ khang trang về sau, con cái cũng thuận tiện đi lại và chăm sóc”, chị N. kể.

Người phụ nữ này cho hay, việc mua đất sinh phần làm nơi an nghỉ cho bố mẹ vừa là quà tặng, vừa là trách nhiệm của phận làm con.

“Sinh tử là điều không tránh khỏi. Tôi muốn bố mẹ có sẵn chốn an nghỉ lâu dài, để họ và cả con cháu đều yên lòng”, chị bày tỏ.

Các sản phẩm đất nghĩa trang rất phong phú, từ những căn mộ đơn, mộ đôi có giá vài chục triệu đến những khu mộ gia đình, gia tộc có diện tích từ 100-500m² giá vài trăm triệu đến cả tỷ đồng. Ảnh: H.N.C

Tương tự chị N., anh N.H. (giám đốc một công ty xây dựng ở Hà Nội) cũng bị bà con lối xóm, họ hàng ở quê chê “gàn dở” khi quyết định mua đất và chuyển mộ phần của bố mẹ từ quê nhà lên công viên nghĩa trang ở Tuyên Quang.

Anh H. cho biết, vì gia đình đi làm ăn xa nên mộ phần của bố mẹ ở quê ít được chăm sóc, cỏ mọc um tùm, thỉnh thoảng bị trôi đất hay ngập nước do mưa lớn.

Thấy tình trạng không ổn, anh bàn bạc cùng người thân, chờ đến ngày cải táng thì đưa bố mẹ đến nơi an nghỉ mới.

“Không chỉ mua đất cho bố mẹ, vợ chồng tôi còn chuẩn bị sẵn cả nơi an táng cho chính mình sau này”, anh cho hay.

Theo vị giám đốc, ở công viên nghĩa trang có đầy đủ dịch vụ, từ chăm sóc đến hương khói mộ phần… Những dịp lễ hay mùng 1, ngày rằm… đều có nhân viên đến hỗ trợ gia đình anh lau dọn, bài trí cảnh quan và bày mâm cúng, thắp hương kỹ lưỡng.

“Họ cũng cẩn thận chụp ảnh để thông báo cho gia đình yên tâm rằng, mộ phần của người thân tôi vẫn được chăm sóc một cách chu đáo”, anh H. nói.

Nhiều người coi việc tặng đất sinh phần, nhất là nơi đẹp về cảnh quan, quy hoạch và dịch vụ tốt... là một trong những món quà trọn tình, trọn hiếu mà con cái có thể làm khi bố mẹ về già. Ảnh: H.T.N

Ngoài các dịch vụ tiện lợi, anh cũng thấy khoản tiền mua đất mộ đáng đầu tư.

Bởi khi đến công viên nghĩa trang để thăm viếng, anh thấy không gian xanh mát, có nhà hàng chay/mặn theo nhu cầu, khu nghỉ ngơi, ăn uống ngoài trời và cả khu vui chơi cho trẻ em, am hóa vàng, chòi nghỉ chân…

“Mỗi lần lên thăm mộ bố mẹ, tôi không còn cảm giác nặng nề hay quá đau buồn mà thoải mái như đi chơi. Điều này cũng khiến tôi an lòng vì bố mẹ có nơi an nghỉ trọn vẹn”, anh bày tỏ.

Chi gần nửa tỷ mua đất mộ, tốn cả năm để tìm lô ưng ý

Anh H. tiết lộ phải mất cả năm mới tìm được lô đất mộ như mong muốn, đáp ứng đủ các tiêu chí như: vị trí đi lại thuận tiện, địa thế đẹp, phong thủy và thổ nhưỡng tốt, có dịch vụ chăm sóc, quản lý chất lượng… và pháp lý ổn định, sử dụng được lâu dài.

Phần đất mộ anh mua có diện tích 20m², sở hữu địa thế đẹp (lưng tựa núi, hướng nhìn ra suối), giá gần 500 triệu đồng (thời điểm hiện tại), bao gồm cả chi phí dịch vụ chăm sóc dài hạn.

“Đất mộ ở khu tâm linh này có nhiều mức giá, dao động từ khoảng 15-25 triệu đồng/m², tùy vị trí, diện tích (mộ đơn, mộ đôi, gia tộc) và gói dịch vụ (miễn phí chăm sóc, bia đá, cây xanh...)”, anh H. cho biết.

Vị trí đẹp, phong thủy tốt, có dịch vụ chăm sóc chất lượng... là những lý do khiến nhiều gia đình ở Hà Nội sẵn sàng chi khoản tiền không nhỏ để mua đất mộ cho người thân. Ảnh: H.T.N

Vị giám đốc thừa nhận không mê tín nhưng rất thận trọng trong việc chọn đất mộ, nhất là với người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh như anh.

Anh quan niệm, “mồ yên mả đẹp thì mới yên ổn làm ăn”. Bởi vậy, khi mua đất mộ, anh phải tìm nơi có vị trí đẹp, phong thủy tốt, thậm chí nhờ thầy địa lý đến tư vấn và chọn vị trí, hướng đất cho phù hợp với tuổi của bố mẹ, gia đình.

“Từ nhà tôi tới công viên nghĩa trang này tốn khoảng hơn 1 giờ di chuyển, có đường cao tốc nên đi lại rất thuận tiện. Ngoài thăm viếng, gia đình tôi còn có thể kết hợp tham quan một số kiến trúc tâm linh tại đây.

Tôi tâm niệm rằng, việc chuẩn bị trước đất sinh phần cho người thân không chỉ là sự an tâm cho người đã khuất mà còn mang lại phúc phần lâu dài cho thế hệ con cháu về sau”, anh chia sẻ thêm.

Anh Nguyễn Quốc Huy - Tổng giám đốc một công ty tư vấn, môi giới bất động sản tại Hà Nội cho biết, nhu cầu mua đất mộ tại các công viên nghĩa trang tăng nhanh trong những năm gần đây.

Nhiều khách hàng xem mộ phần là món quà báo hiếu tặng ông bà, bố mẹ, người thân… hoặc là sản phẩm đầu tư.

“Trước đây, khi phân tích thị trường, chúng tôi tập trung vào tệp khách hàng trí thức, trên 40 tuổi. Nhưng hiện nay, tệp khách hàng trẻ hóa, nhu cầu của khách dưới 30 tuổi tăng nhanh”, anh Huy cho biết.

Anh Huy (áo trắng) tư vấn đất mộ cho khách. Không gian xanh mát, cảnh quan đẹp... khiến khách hàng thấy thoải mái khi đi xem. Ảnh: Nhà Ở Ngay RECO

Theo vị giám đốc, rào cản lớn nhất với khách hàng mua đất mộ không phải nằm ở kinh tế mà ở tâm lý.

Nhiều người vẫn còn đắn đo việc phải đặt mộ người thân ở gần hoặc ở quê hương. Nhiều người khác thì “đi mua mộ trộm”, không dám nói với gia đình vì sợ người thân kiêng kị, cảm thấy không may mắn.

Tuy nhiên, không ít khách hàng thay đổi quan điểm khi trực tiếp tới thăm các công viên nghĩa trang bởi họ được chứng kiến các dịch vụ chăm sóc mộ phần chuyên nghiệp, dịch vụ an ninh, hỏa táng bài bản và trải nghiệm các khu vực phụ trợ cho người thân tới thăm mộ.

“Đặc biệt, nhiều công viên đã nghiên cứu rất kỹ nhu cầu khách hàng nên cung cấp thêm các dịch vụ tiện ích như lập gia phả online - hệ thống phục vụ lưu trữ thông tin dòng họ, cúng giỗ online - hỗ trợ người thân ở xa hoặc lập kế hoạch tang lễ trước…

Những tiện ích này khiến khách hàng quyết định mua đất mộ nhanh hơn, thay vì quan điểm đất mộ cần thiết nhưng không cấp thiết như trước đây”, anh Huy nói thêm.