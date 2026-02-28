Thu nhập một lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc gần 20 tỷ đồng năm 2025

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long là một trong những "ông lớn" bất động sản mạnh tay chi trả lương thưởng cao cho dàn lãnh đạo cấp cao.

Trong năm 2025, Tổng Giám đốc Lucas Ignatius Loh Jen Yuh là vị lãnh đạo có thu nhập cao nhất tại Nam Long với số tiền lên đến hơn 19,4 tỷ đồng, tăng so với 11,9 tỷ đồng của năm 2024. Vị doanh nhân ngoại quốc này trở thành CEO Nam Long từ tháng 3/2024.

Ngoài ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh, rất nhiều sếp khác của Nam Long cũng có thù lao cao như: bà Nguyễn Thanh Hương, Giám đốc đầu tư (5,5 tỷ đồng), ông Chan Hong Wai, Giám đốc tài chính (4,9 tỷ đồng), bà Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc nhân sự (4,2 tỷ đồng), Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Xuân Quang nhận 4,7 tỷ đồng…

Thu nhập của dàn lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long.

Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Taseco (Taseco Land) cũng chi trả thù lao bạc tỷ cho lãnh đạo cấp cao trong năm 2025.

Tại doanh nghiệp này, người có thu nhập cao nhất là ông Nguyễn Trần Tùng, Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị với gần 1,9 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 1,7 tỷ đồng của năm 2024.

Tiếp sau là ông Đỗ Việt Thanh, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc (1,5 tỷ đồng), Phó Tổng giám đốc Vũ Quốc Huy (1,5 tỷ đồng), Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Nghĩa (1,3 tỷ đồng), bà Cao Thị Lan Hương, Phó Tổng giám đốc (1,2 tỷ đồng).

Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Ngọc Thanh cũng chứng kiến thu nhập cải thiện mạnh khi tăng 300 triệu đồng, tương đương 34% lên gần 1,2 tỷ đồng.

Tập đoàn Đầu tư phát triển công nghiệp Becamex không công bố thù lao chi tiết của từng lãnh đạo mà đưa ra con số tổng.

Nhiều lãnh đạo nhận thù lao khủng. (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt chỉ có lương và thưởng với tổng giá trị trong kỳ là hơn 6,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số gần 5,8 tỷ đồng năm trước, tương ứng đà tăng 700 triệu đồng (12,1%).

Để làm được điều này, Becamex đã có một năm tăng trưởng tốt. Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của ông lớn đến từ TP.HCM đạt 3.516 tỷ đồng, tăng 1.121 tỷ đồng, tương đương 46,8% so với năm 2024.

Tuy nhiên, chi phí cho nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp lại giảm đáng kể từ 90,1 tỷ đồng xuống chỉ còn 72 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí cho nhân viên bộ phận bán hàng tăng từ 87,8 tỷ đồng lên 89,4 tỷ đồng.

Tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG), thu nhập lãnh đạo tăng tốc cùng kết quả kinh doanh khả quan.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Sáng nhận hơn 3,3 tỷ đồng trong năm, tăng trên 50% so với năm trước và là người có mức thu nhập cao nhất trong đội ngũ điều hành quản trị.

Bà Nguyễn Mai Giang, Phó tổng giám đốc có thu nhập hơn 2 tỷ đồng, tăng 67%; ông Nguyễn Thành Châu, Kế toán trưởng đạt gần 1,8 tỷ đồng, tăng 42%. Đáng chú ý, lợi nhuận năm 2025 của doanh nghiệp tăng 45%, lên 379 tỷ đồng.

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland), ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT - nhận mức thù lao cao nhất với 1,2 tỷ đồng trong năm 2025, không thay đổi so với năm 2024.

Ở Ban điều hành, ông Dương Văn Bắc nhận mức lương cao nhất với 4,8 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Các Phó Tổng Giám đốc gồm bà Trần Thị Thanh Vân và ông Cao Duy Nam nhận mức lương lần lượt là 2,88 tỷ đồng và gần 2,69 tỷ đồng.

Tại Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, lãnh đạo có mức thu nhập cao nhất là ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng Giám đốc với tổng mức lương gần 1,87 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức thu nhập này vẫn giảm 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãnh đạo có mức lương cao thứ hai tại Phát Đạt là ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT với hơn 544,9 tỷ đồng trong quý IV/2025. Mức thu nhập này cũng ghi nhận giảm 49,8% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, theo thông tin ghi nhận tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp), thù lao của các thành viên HĐQT trong năm 2025 không biến động đáng kể.

Cụ thể, ông Nguyễn Hùng Cường và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền lần lượt nhận 1,95 tỷ đồng và 1,3 tỷ đồng. Trong khi đó, Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Tín nhận lương, thưởng và các phúc lợi hơn 1,9 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2025, lương của ông Bùi Ngọc Đức - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Xanh tăng mạnh từ hơn 4,1 tỷ đồng trong năm 2024 lên hơn 5,6 tỷ đồng ở năm 2025. Tương tự, lương của các thành viên quản lý khác cũng tăng hơn 1 tỷ đồng, từ hơn 6,12 tỷ đồng trong năm 2024 lên hơn 7,16 tỷ đồng vào năm ngoái.

Trong khi đó, tại Công ty Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco - HoSE: HDC), cơ cấu thu nhập có sự thay đổi đáng chú ý. Tổng thù lao và thưởng của HĐQT giảm khoảng một nửa, còn gần 1,7 tỷ đồng. Chủ tịch Đoàn Hữu Thuận nhận 351 triệu đồng, các thành viên khác khoảng 221 triệu đồng mỗi người.

Ngược lại, Ban điều hành ghi nhận thu nhập tăng mạnh. Tổng Giám đốc Lê Viết Liên nhận hơn 4 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần năm trước; Phó Tổng giám đốc Đoàn Hữu Hà Vinh nhận 3,8 tỷ đồng, tăng 2,5 lần.

Riêng ông Đoàn Hữu Thuận, ngoài thù lao HĐQT, còn hưởng hơn 4,5 tỷ đồng tiền lương và thưởng, tăng hơn gấp đôi so với năm 2024.