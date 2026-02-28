La liệt cây cổ thụ là các cây mai vàng hàng trăm năm tuổi nằm giữa một khu rừng già ở tỉnh Quảng Trị

Ngày 27/2, ông Trương Quang Trung - Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa phát hiện quần thể mai vàng tự nhiên khoảng 200 đến 250 cây tại tiểu khu 824A thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông.

Các cây cổ thụ hoành tráng là các cây mai vàng trăm tuổi đang khoe sắc trong khu rừng già do Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị quản lý, bảo vệ. Ảnh: N.V

Bước đầu, Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị nhận định đây là loài mai vàng (Ochna integerrima), hoa màu vàng tươi, có 5 cánh đặc trưng.

Quá trình kiểm tra, Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị xác định nhiều gốc mai vàng có đường kính gốc từ 25cm đến 40cm, cao trên 10m.

Từ phương pháp đo đạc trực quan này, người dân địa phương cũng như lực lượng của Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị nhận định nhiều cây mai vàng có tuổi đời hàng trăm năm.

Một cây cổ thụ là cây mai vàng hàng trăm năm tuổi có đường kính khoảng 40cm. Ảnh: N.V

Ông Trung cho biết, đây là khu vực duy nhất trong vùng ghi nhận quần thể mai tập trung dưới tán rừng già.

Quần thể mai vàng cổ thụ có giá trị sinh thái đặc biệt, góp phần đa dạng tầng thực vật, tạo nguồn thức ăn và nơi cư trú cho nhiều loài sinh vật khác.

Để bảo vệ rừng mai vàng cổ thụ quý hiếm này, Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị đã tổ chức trực gác, chốt chặn và tuyên truyền người dân chung tay bảo vệ.

Quần thể mai vàng cổ thụ ở Quảng Trị cần được nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: N.V

Theo ông Trung, cần một nghiên cứu chuyên sâu, tổng thể nhằm xác định đầy đủ về số lượng, cấu trúc tuổi, đặc điểm sinh thái hay khả năng tái sinh của quần thể mai vàng.

Từ đó nghiên cứu khoa học sẽ hướng đến xây dựng giải pháp bảo tồn, nhân giống, phát triển bền vững và khai thác hiệu quả quần thể mai vàng này.