Xổ số miền Nam ngày 28-2: Khách hàng mua vé số online trúng độc đắc 32 tỉ đồng

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam ngày 28-2 được công bố, nhiều đại lý vé số đã liên tục chúc mừng khách hàng mua vé số online đã trúng độc đắc 32 tỉ đồng.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 28-2. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 28-2, giải độc đắc (dãy số 681039) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Khách hàng trúng độc đắc 32 tỉ đồng vé số Bình Phước. Ảnh: ĐLVS Trần Anh

Nơi bán trúng là đại lý vé số Trần Phương ở phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long. Khách hàng may mắn trúng giải độc đắc tổng cộng 32 tỉ đồng đã mua vé qua hình thức online.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Phước, giải độc đắc (dãy số 782506) của vé số Long An được các đại lý xác định trúng tại tỉnh An Giang. Tuy nhiên, khách hàng trúng giải độc đắc 16 vé Long An chưa đến đại lý đổi thưởng.

Cũng trong ngày 28-2, thêm một nữ khách hàng trúng độc đắc (dãy số 332996) 1 vé Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 27-2, đã đến đại lý vé số Tuyên ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau để đổi thưởng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Trong khi đó, đại diện đại lý vé số Tuyên chia sẻ trên Facebook việc tìm người giữ vé Trà Vinh trúng độc đắc.

Trước đó, chủ nhân đầu tiên trúng độc đắc 4 vé Trà Vinh đã đến đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu để đổi thưởng 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).