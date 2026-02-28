Giá lợn hơi sau Tết cứ giảm liên tục, người chăn nuôi sốt ruột, giá lợn bán lẻ ở chợ vẫn cao chót vót

Giá lợn hơi còn giảm đến bao giờ?

Giá lợn hơi hôm nay tiếp đà giảm. Miền Bắc tiếp tục hạ nhanh: Tuyên Quang, Phú Thọ, Ninh Bình,... giảm còn 69.000 đồng/kg; Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng giảm về giá 70.000 đồng/kg.

Miền Trung giảm tại Khánh Hòa còn 70.000 đồng/kg; các tỉnh còn lại đi ngang quanh mức trung bình 70.300 đồng/kg.

Thị trường miền Nam giữ giá, dao động trong khoảng 69.000 - 72.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi bình quân cả nước giảm còn 70.200 đồng/kg. Giá lợn hơi của Công ty C.P Việt Nam ở miền Bắc 70.500 đồng/kg và miền Nam 74.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi của Trung Quốc hôm nay cũng giảm chỉ còn đứng ở mức 42.000 đồng/kg, thấp hơn khá nhiều so với giá lợn trong nước của ta.

Tính đến cuối tháng 01/2026, tổng đàn lợn cả nước ước tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,5% so với thời điểm cuối tháng 12/2025. Một số địa phương nhờ áp dụng hiệu quả các biện pháp an toàn sinh học nên đàn lợn tăng cao so với cùng kỳ: Gia Lai tăng 13,8%; Tây Ninh tăng 19,9%. Sản lượng chăn nuôi nhìn chung cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng cả trước và sau Tết.

Theo nhiều chuyên gia, xu hướng hạ nhiệt này của giá lợn là bình thường trong nhiều năm qua, khả năng còn kéo dài hết tháng Giêng và mức bình quân có thể xuống dưới 65.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, giá thịt bán lẻ thịt lợn tại tại các chợ và siêu thị phổ biến vẫn đứng mức cao như thịt ba rọi 170.000 đồng/kg, sườn non 193.000 đồng/kg, nạc dăm 166.000 đồng/kg, nạc vai 135.000 đồng/kg, nạc đùi 131.000 đồng/kg, thịt xay 139.000 đồng, mỡ heo 83.000 đồng/kg…

Các 'ông lớn' chăn nuôi vẫn tăng tốc đầu tư mở rộng sản xuất

Đến thời điểm này, dù giá lợn giảm song các ông lớn chăn nuôi tiếp tục tăng tốc đầu tư bài bản, bởi người tiêu dùng hiện nay đặt yếu tố an toàn, truy suất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi lên hàng đầu.

Theo Cục Chăn nuôi - Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tình hình chăn nuôi lợn cả nước đã dần phục hồi sau dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp và trang trại chăn nuôi quy mô lớn tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, đầu tư mở rộng sản xuất.

Đơn cử, Nông nghiệp Hoà Phát (HPA) cho biết, đang phấn đấu đạt 900.000 lợn thương phẩm từ năm nay đến năm 2030. Lãnh đạo HPA chia sẻ đã có kế hoạch sử dụng nguồn vốn lớn để tái cơ cấu, nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động, giảm nợ vay và đầu tư mở rộng ba trang trại chăn nuôi lợn cùng nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ ba tại miền Bắc. Khi hoàn thành, tổng công suất sẽ đạt 900.000 con lợn thương phẩm và 1 triệu tấn thức ăn chăn nuôi mỗi năm vào năm 2030.

Lãnh đạo Nông nghiệp Hoà Phát cho biết, xu hướng giá bán lợn của năm 2025 từ đầu năm đến tháng 7-8 rất tốt, sau đó xuống. Nhịp xuống đó phụ thuộc vào thiên tai và dịch bệnh,… Giá lợn trung bình bán ra của năm 2025 khoảng 63.000 đồng/kg.

Trong năm 2026, trong phương án tính giá, HPA ước tính giá trung bình năm 2026 sẽ không tốt bằng 2025, và trung bình đang ước bình quân 60.000 đồng/kg trong năm. Lãnh đạo doanh nghiệp cũng cho hay giá lợn giống HPA luôn được định giá cao hơn thị trường ít nhất 200.000-250.000 đồng/con. Về giá thành, hiện nay giá thành trung bình khoảng 42.000 đồng/kg. Giá bán trên thị trường hiện giảm nhưng vẫn đứng ở mức khá tốt.

CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (Mã: BAF) cũng đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm (36 tháng), áp dụng lãi suất cố định 10%/năm. Số tiền huy động được sẽ được công ty dùng bổ sung vốn lưu động phục vụ chăn nuôi lợn (670 tỷ đồng) và 330 tỷ đồng dùng để trả nợ gốc vay. BaF kỳ vọng giá lợn sẽ không quá giảm để đảm bảo sản xuất cho doanh nghiệp theo đúng kế hoạch.

Với mức giá này thì các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi vẫn đang có lợi nhuận khá tốt.

Được biết, bước sang năm 2026, ngành Chăn nuôi và Thú y đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất từ 5 - 5,2%; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt khoảng 9 triệu tấn. Ngành chăn nuôi sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế nâng cao năng suất, chất lượng và tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường và quản trị chăn nuôi theo hướng hiện đại và hiệu quả.

Về chính sách phát triển chăn nuôi của Việt Nam, ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y thông tin, xu hướng tiêu thụ thực phẩm an toàn, truy xuất nguồn gốc rõ ràng sẽ tác động mạnh đến cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, buộc phải tái cơ cấu hoặc liên kết chuỗi; bên cạnh đó hội nhập và cạnh tranh thị trường với sản phẩm nhập khẩu đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng và giảm giá thành.

Theo đó, ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế nâng cao năng suất, chất lượng và tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường và quản trị chăn nuôi theo hướng hiện đại và hiệu quả.

Bên cạnh đó tập trung triển khai hiệu quả Luật Chăn nuôi và Luật Thú y sửa đổi các Nghị định và Chiến lược phát triển ngành, đẩy mạnh truyền thông để nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị cũng như trách nhiệm của người chăn nuôi, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý Trung ương và địa phương.

Nhìn chung, giá lợn hơi bình quân cả nước hiện ở mức 70.200 đồng/kg, giảm khoảng 8.000 đồng/kg so với cao điểm trước Tết Nguyên đán. Mặc dù đã giảm nhiệt nhưng giá lợn vẫn khá cao so với mặt bằng chung của cả năm 2025. Hiện giá lợn hơi của Việt Nam đang cao hơn Trung Quốc đến gần 30.000 đồng/kg. Với mức giá này thì các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi vẫn đang có lợi nhuận khá tốt.