"Bê bối" tại Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long: Xảy ra từ tháng 9 nhưng không được công bố?

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Canfoco) mới đây đã có giải trình với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội liên quan thông tin các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ và khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.

Nhóm đối tượng này nằm trong vụ việc thu mua thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi, làm giả và hợp pháp hóa hồ sơ, giấy tờ kiểm dịch để đưa lô nguyên liệu này vào lưu thông.

Tại công văn giải trình, Canfoco nhấn mạnh việc toàn bộ 9 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố nêu trên đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của Công ty.

Công ty là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh.

Dù chỉ gây xôn xao trong những ngày gần đây, tuy nhiên theo giải trình của Canfoco thì vụ việc đã được phát hiện từ tháng 9/2025. Canfoco cho hay sau khi tiếp nhận thông tin đã chủ động báo cáo và phối hợp đầy đủ, kịp thời, minh bạch với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra.

Một phần giải trình của Canfoco. Ảnh chụp màn hình

Đáng lưu ý, phóng viên tra cứu website của Canfoco ở các mục Quan hệ cổ đông hay Sự kiện & tin tức, không có thông tin nào liên quan tới diễn biến nêu trên được doanh nghiệp đăng tải để cổ đông, người tiêu dùng nắm bắt trước khi được cơ quan chức năng công bố vào tháng 1/2026.

Trong bối cảnh thông tin sai phạm gây xôn xao dư luận, ghi nhận thông tin liên quan đến Công ty Đồ hộp Hạ Long cũng đang tạo ra tâm lý hoang mang đối với nhiều điểm kinh doanh sử dụng pate Cột đèn. Nhiều khách hàng đã tỏ ra lo lắng, nghi ngờ quán đang sử dụng pate của Công ty Đồ hộp Hạ Long sau khi các thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Dù vậy, Canfoco khẳng định đã nghiêm túc thực hiện quyết định cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp nhằm tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng.

"Công ty xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất – kinh doanh trong ngắn hạn. Tuy nhiên toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường", công văn nêu.

Đồng thời, Canfoco cho biết đến thời điểm hiện tại, hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty vẫn diễn ra ổn định, liên tục và tuân thủ đúng quy định pháp luật, không phát sinh gián đoạn trọng yếu.

Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Đại

Về kết quả kinh doanh, Báo cáo Quý III/2025 của Canfoco cho thấy tại ngày 30/9, Công ty đạt doanh thu thuần lũy kế 470,5 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, tỷ lệ giá vốn chỉ chiếm 75,5%, trong khi vào năm 2024 là 81,5% đưa lợi nhuận gộp của Canfoco tăng trưởng 18,2%, lên thành 114,9 tỷ đồng.

Cùng đó, doanh nghiệp giảm mạnh được chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Từ đó, Canfoco mang về 11,4 tỷ đồng lãi sau thuế, trong khi năm trước ghi nhận âm 5,8 tỷ đồng.

Tại công văn giải trình chênh lệch ngày 22/10/2025, Canfoco cho hay lợi nhuận trước thuế hợp nhất Quý III/2025 lãi 9,9 tỷ đồng, tức là tăng 7,542 tỷ đồng, tương ứng tăng 319% so với cùng kỳ năm 2024 chủ yếu nhờ giảm được giá vốn.

Cụ thể, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong Quý III giảm 14%, trong khi giá vốn giảm 21% do công ty đảm bảo được nguồn nguyên liệu sản xuất, chi phí quản lý giảm 17% dẫn đến lợi nhuận hợp nhất lãi 9,9 tỷ đồng trước thuế và 7,644 tỷ đồng sau thuế.

Hồi cuối tháng 12/2025, Canfoco vừa hoàn tất thông qua phương án chào chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Tổng giá trị chào bán đợt này là 75 tỷ đồng, được sử dụng để đầu tư cho dự án nhà máy sản xuất và bổ sung vốn lưu động.