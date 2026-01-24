Đồ hộp Hạ Long giải trình như thế nào vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh trong kho nguyên liệu

Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) vừa có văn bản giải trình liên quan vụ 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện trong kho nguyên liệu.

Theo đó, trong văn bản giải trình, Đồ hộp Hạ Long vẫn khẳng định, sau khi phát hiện vụ việc, theo khuyến nghị của cơ quan chức năng, công ty đã chủ động đề xuất tiêu hủy toàn bộ các lô hàng tồn kho có liên quan đến nguyên liệu thịt lợn, bao gồm cả sản phẩm sử dụng nguyên liệu trong nước và nguyên liệu nhập khẩu.

Cụ thể, các sản phẩm bị tiêu hủy gồm 134 thùng (48 hộp/thùng) pate Cột Đèn loại 90 gram/hộp và 156 thùng (48 hộp/thùng) pate Cột Đèn loại 150 gram/hộp, với tổng số lượng gần 14.000 hộp, tương đương khoảng 1,7 tấn pate thành phẩm.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tiếp tục khẳng định toàn bộ 132 tấn thịt lợn nguyên liệu cùng các hàng hóa liên quan đã bị phong tỏa ngay khi phát hiện sự việc và được tiêu hủy sau đó, không đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

Doanh nghiệp khẳng định đây là các thành phẩm còn tồn kho tại Nhà máy Đồ hộp Hạ Long – Hải Phòng, không được sản xuất từ số nguyên liệu vi phạm và đã được kiểm nghiệm cho kết quả âm tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, để đảm bảo tính thận trọng, công ty vẫn chủ động tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Về tác động tài chính, công ty đánh giá khối lượng thành phẩm bị tiêu hủy là không lớn so với quy mô hoạt động, không làm gián đoạn sản xuất và không gây ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính, kết quả kinh doanh cũng như khả năng hoạt động liên tục theo quy định tại Thông tư 96/2020.

Theo Đồ hộp Hạ Long, tại thời điểm tháng 9/2025 khi vụ việc xảy ra, hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty vẫn được duy trì bình thường.

Giá trị nguyên liệu bị tiêu hủy chưa gây ảnh hưởng đáng kể đến dòng tiền, khả năng thanh toán, kết quả kinh doanh và kế hoạch sản xuất chung.

Tuy nhiên, sau khi thông tin về vụ việc được công bố, nhiều khách hàng và đối tác đã yêu cầu hoàn trả hàng và dừng hợp tác. Doanh nghiệp nhận định sự việc đã vượt ngoài khả năng kiểm soát, ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động sản xuất – kinh doanh nên đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Về việc tạm dừng hoạt động Nhà máy tại Hải Phòng từ ngày 12/1, công ty cho biết nguyên nhân là do hệ thống chứng nhận ISO bị thu hồi và chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000 bị đình chỉ, khiến sản phẩm không đủ điều kiện lưu thông. Do quá trình khắc phục cần nhiều thời gian, hiện doanh nghiệp chưa xác định được thời điểm nhà máy có thể hoạt động trở lại, thay vì tối đa 14 ngày như thông báo trước đó.