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VFF chính thức công bố ứng viên ghế Chủ tịch

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam

TPO - Tối 21/10, VFF công bố danh sách ứng viên các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2027-2031.

Danh sách ứng viên ngồi ghế chủ tịch VFF nhiệm kỳ tới.

Danh sách ứng viên ngồi ghế chủ tịch VFF nhiệm kỳ tới.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức công bố danh sách các ứng viên được đề cử cho những chức danh chủ chốt thuộc Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra VFF khóa X, nhiệm kỳ 2027-2031. Trong số đó, danh sách đề cử cho các vị trí Chủ tịch VFF, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ được CĐV bóng đá Việt Nam quan tâm đặc biệt.

Tâm điểm chú ý của danh sách đề cử nằm ở vị trí Chủ tịch VFF. Đương kim Chủ tịch VFF khóa IX, Trần Quốc Tuấn, tiếp tục nhận được tín nhiệm để tham gia tranh cử. Ông Tuấn sẽ cạnh tranh cùng 2 doanh nhân. Đó là ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), người đang đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Sacombank, và ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank đồng thời cũng là Phó chủ tịch VFF khóa đương nhiệm.

Đối với chức danh Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được tín nhiệm bên cạnh 2 nhân vật dạn dày kinh nghiệm là ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn khóa IX, và ông Trần Huy Đức - Ủy viên Ban Chấp hành khóa IX.

Danh sách đề cử vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ với sự góp mặt của tới 6 ứng viên bao gồm: Vũ Quốc Khánh, Nguyễn Trung Kiên, Lê Văn Thành, Nguyễn Đức Thụy, Trần Anh Tú và Nguyễn Xuân Vũ.

Đương kim Chủ tịch Trần Quốc Tuấn được đề cử cho cả chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn nhiệm kỳ 2027-2031.

Đương kim Chủ tịch Trần Quốc Tuấn được đề cử cho cả chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn nhiệm kỳ 2027-2031.

Theo kế hoạch, Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ X được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 4/1/2027. Điểm nhấn quan trọng nhất của đại hội là quy trình tìm ra người đứng đầu tổ chức, sẽ định hình con đường phát triển của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm tới.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên Ban Chấp hành sẽ được bầu theo hình thức bỏ phiếu kín và do Ban Bầu cử trực tiếp giám sát. Các đại biểu phải đích thân tham gia bỏ phiếu tại hội trường; mọi hình thức ủy quyền cho người khác hoặc gửi phiếu qua đường bưu điện hoàn toàn không có giá trị hợp lệ.

Riêng cuộc đua vào chiếc ghế Chủ tịch VFF, do có sự góp mặt của nhiều ứng cử viên, người chiến thắng chỉ được xác định nếu giành được trên 50% số phiếu ủng hộ từ tổng số đại biểu chính thức có mặt. Trong trường hợp vòng bỏ phiếu đầu tiên khép lại mà chưa có ai vượt qua ngưỡng này, đại hội bước sang vòng loại trực tiếp.

Cụ thể, ứng viên nhận được ít sự tín nhiệm nhất ở vòng một sẽ bị gạch tên, và các đại biểu sẽ tiếp tục bỏ phiếu cho những người còn lại. Vòng lặp này sẽ diễn ra liên tục cho đến khi tìm được một người duy nhất đạt đủ số phiếu quy định để trở thành tân Chủ tịch.

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Theo Hương Ly ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/10/2026 21:16 PM (GMT+7)
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