VFF bầu Chủ tịch như thế nào?

Bóng đá Việt Nam có một nhiệm kỳ thành công rực rỡ, tạo tiền đề cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai

Phiếu đề cử đã được VFF gửi các CLB và đơn vị thành viên từ đầu tháng 10 vừa qua. Hôm 19/10, VFF cơ bản đã nắm đề cử ứng viên tranh cử các vị trí chủ chốt gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, Phó chủ tịch tài chính, Phó chủ tịch truyền thông và thành viên BCH.

Tại Đại hội nhiệm kỳ 9, ông Trần Quốc Tuấn được tín nhiệm của 100% tổ chức thành viên cho vị trí Chủ tịch. Ba Phó chủ tịch gồm các ông Trần Anh Tú, Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Xuân Vũ. BCH VFF gồm 17 người, gồm đại diện các CLB V.League, Hạng nhất, bóng đá nữ, futsal...

Theo đề cử từ các CLB, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, các Phó chủ tịch Trần Anh Tú, Nguyễn Xuân Vũ vẫn nhận được nhiều tín nhiệm. Điều này không có gì bất ngờ khi nhiệm kỳ 9 gặt hái được thành công lớn nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đang giữ các vị trí ở cả AFF, AFC và FIFA

Cụ thể, Việt Nam lần đầu tiên vô địch ASEAN Cup 2 kỳ liên tiếp năm 2024 và 2026, dự vòng chung kết Asian Cup 2027, giành HC đồng U23 châu Á 2026, HC vàng SEA Games 2025, hai lần vô địch U23 Đông Nam Á 2023 và 2025, mới nhất là lần đầu giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026.

Bóng đá nữ lần đầu dự World Cup 2023, giành HC vàng SEA Games 2023, dự vòng chung kết Asian Cup 2026. Futsal nam vào tứ kết châu Á 2024 và 2026, còn futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2024 và giành HC vàng SEA Games 2025.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sinh năm 1971 trong một gia đình có truyền thống thể thao. Năm 1998, ông Tuấn bảo vệ thành công Tiến sĩ Khoa học Thể dục Thể thao, rồi trở thành Ủy viên Ban chấp hành VFF từ khóa 4. Sau đó, ông làm Tổng thư ký VFF khóa 5, rồi Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn khóa 7. Đến tháng 1/2022, khi ông Lê Khánh Hải thôi chức, ông Tuấn trở thành quyền Chủ tịch theo Điều lệ Liên đoàn.

Bên cạnh làm Chủ tịch VFF, ông Tuấn còn được bầu làm Chủ tịch Ủy ban thi đấu LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), Ủy viên Ban Thường vụ và Trưởng Ban thi đấu LĐBĐ châu Á (AFC) và Ủy viên Ban thi đấu cấp ĐTQG của FIFA.

Phó chủ tịch Trần Anh Tú (bầu Tú) có hành trình dài đồng hành cùng bóng đá nữ, futsal Việt Nam và hiện đang là Chủ tịch HĐQT VPF. Thành tích 2 lần giành vé dự FIFA World Cup của đội tuyển futsal Việt Nam gắn liền với hình ảnh của ông Trần Anh Tú.

Đội tuyển Việt Nam 2 lần liên tiếp vô địch Đông Nam Á, đều sau các chiến thắng trước Thái Lan

Gương mặt mới trong cuộc đua đại hội 10 VFF là ông Nguyễn Đức Thụy, Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank. Đáng chú ý, sự tín nhiệm đến từ nhiều đơn vị bóng đá nữ, futsal và các liên đoàn địa phương.

Phó chủ tịch truyền thông VFF Nguyễn Xuân Vũ đủ điều kiện ứng cử ghế Chủ tịch nhiệm kỳ 10 cũng đang là Phó chủ tịch Sacombank.

Bộ VHTTDL, Cục TDTT chưa có ý kiến

Trao đổi với Tiền Phong hôm nay 20/10, một đại diện VFF cho biết sau khi chốt danh sách, các ứng viên sẽ phải xác nhận tranh cử. Liên đoàn sẽ tổng hợp để báo cáo các cấp có thẩm quyền trước khi chốt thời gian và phương án tổ chức đại hội.

Các đơn vị thành viên sẽ bầu trực tiếp Chủ tịch và các Phó chủ tịch bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tại phiên họp báo thường kỳ quý 3/2026 của Bộ VHTTDL ngày 9/10, báo Tiền Phong đã đặt 2 câu hỏi. Một là, Bộ VHTTDL đã có kế hoạch đưa đại diện tranh cử tại đại hội 10 VFF hay chưa. Và hai, vấn đề phát triển kinh tế thể thao và xã hội hoá thể thao đang được đề cập tới khá nhiều, Bộ sẽ cân bằng thế nào với yêu cầu quản lý hoạt động của các liên đoàn, hiệp hội. Lý do bởi trên thực tế, trách nhiệm quản lý nhà nước không thể bỏ qua với kết quả của thể thao.

Bóng đá Việt Nam đang dẫn trước Thái Lan 2 bàn trong cuộc đua ngôi vị số 1 khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên Bộ VHTTDL và Cục TDTT hiện chưa có thông tin về các vấn đề trên.

Trên thực tế nhiều kỳ đại hội VFF luôn gây dư luận về các vấn đề hậu trường. Trong khi đó, thành tích bóng đá tác động mạnh tới dư luận và công chúng. Sau một giai đoạn thành công rực rỡ, bóng đá Việt Nam cũng đang hướng tới những mục tiêu lớn hơn, đòi hỏi bộ máy lãnh đạo chuyên nghiệp, có cả tâm và tầm. Quan hệ quốc tế của VFF cũng là lĩnh vực được đặc biệt quan tâm.

Trao đổi với Tiền Phong, nhà báo kỳ cựu Nguyễn Lưu nhấn mạnh các thoả thuận hậu trường đại hội VFF không được cao hơn quản lý nhà nước.