Bên cạnh đó, người có từ 2 con nhỏ, người độc thân đang nuôi con cũng được ưu tiên mua nhà ở xã hội.

Sáng 21/11, với 467/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027, gồm 8 Chương, 129 Điều.

Quốc hội biểu quyết tán thành thông qua Luật Nhà ở sửa đổi (Ảnh: Media QH).

Nhà ở xã hội chỉ bán lại sau 5 năm cho đúng đối tượng

Luật Nhà ở quy định chính sách phát triển nhà ở để hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở thông qua việc thúc đẩy phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, đa dạng phân khúc nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê phù hợp với khả năng chi trả của người dân.

Nhà nước ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở cho các đối tượng chính sách; hỗ trợ nhà ở cho cán bộ.

Về việc bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội, Luật Nhà ở quy định trong thời hạn 5 năm kể từ ngày bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội đã thanh toán đủ tiền mua, thuê mua nhà ở mà có nhu cầu bán, chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, hoặc bán lại cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội.

Giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội này trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Việc nộp thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Luật quy định, sau 5 năm kể từ ngày đã thanh toán đủ tiền mua, thuê mua nhà ở, bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật này nếu đã được cấp Giấy chứng nhận.

Luật Nhà ở quy định nếu không bàn giao lại nhà ở, UBND cấp tỉnh nơi có nhà ở tổ chức cưỡng chế để thu hồi lại nhà ở đó.

Giải trình về các vấn đề của nhà ở xã hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết dự thảo luật quy định phát triển, quản lý sử dụng nhà ở xã hội, trong đó quy định về bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội sau 5 năm theo hướng chỉ bán lại nhà ở cho đúng đối tượng, giá bán chỉ do các bên thỏa thuận và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Người có từ 2 con, người độc thân đang nuôi con nhỏ được ưu tiên về nhà ở xã hội

Luật Nhà ở quy định các đối tượng để được mua, thuê mua nhà ở xã hội phải đáp ứng điều kiện chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đó.

Người có nhà ở dưới diện tích tối thiểu theo quy định của Chính phủ hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc theo quy định của UBND cấp tỉnh cũng sẽ được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình tại Quốc hội (Ảnh: Media QH).

Chính phủ sẽ quy định chi tiết điều kiện về nhà ở và thu nhập; trình tự, thủ tục xác nhận đối tượng, điều kiện được hỗ trợ nhà ở xã hội.

Về nguyên tắc, việc hỗ trợ nhà ở xã hội phải bảo đảm công khai, minh bạch, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cộng đồng dân cư và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Luật cũng nêu rõ thực hiện hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên trước đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người có từ 2 con đẻ trở lên mà có con sinh kể từ ngày 1/7/2026, người độc thân đang nuôi con nhỏ.

Giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở.

Đối với quản lý sử dụng nhà chung cư, Bộ trưởng cho biết, dự thảo luật đã quy định rõ các vấn đề được hội nghị nhà chung cư quyết định, trong đó bổ sung cơ chế giám sát ban quản trị, cơ chế phối hợp với chính quyền địa phương.

Đồng thời, quy định quyền và nghĩa vụ của ban quản trị nhà chung cư, trong đó quyết định việc ban quản trị có thể trực tiếp hoặc thuê tổ chức cá nhân phù hợp để thực hiện một số công việc của ban quản trị nhằm nâng cao chất lượng quản lý giám sát cho ban quản trị.

Luật Nhà ở sửa đổi giao cho Bộ Xây dựng quy định về việc hoạt động của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư và quy định trách nhiệm bàn giao kinh phí bảo trì.