Nếu bầu Đức ứng cử chức Chủ tịch VFF...

Nếu bầu Đức ứng cử Chủ tịch VFF…

Ngày 19/10 là hạn cuối để các tổ chức thành viên VFF gửi phiếu đề cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành và các vị trí chủ chốt của VFF khóa X, nhiệm kỳ 2026-2030. Trước đó, ngày 1/10, VFF đã gửi phiếu lấy ý kiến tới các tổ chức thành viên nhằm chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ mới.

Theo một số nguồn tin, ba nhân sự được đề cập trong danh sách ứng viên Chủ tịch VFF khóa X gồm ông Trần Quốc Tuấn, ông Nguyễn Đức Thụy và ông Nguyễn Xuân Vũ. Đây là thông tin từ nguồn tin của tờ báo, trong khi quy trình hoàn thiện danh sách nhân sự vẫn cần thực hiện theo các bước quy định.

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức).

Trong bối cảnh đó, khả năng các doanh nhân có tiềm lực tài chính, tâm huyết với bóng đá tham gia bộ máy lãnh đạo VFF tiếp tục trở thành chủ đề được dư luận quan tâm. Một trong những cái tên được nhiều người hâm mộ nhắc đến là ông Đoàn Nguyên Đức, thường được gọi là bầu Đức, người có hơn hai thập kỷ gắn bó với bóng đá Việt Nam.

Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, nhà báo Minh Hải đặt câu hỏi: Tại sao bầu Đức không ứng cử? Và nếu tham gia tranh cử, liệu ông có cơ hội trở thành Chủ tịch VFF hay không?

Theo nhà báo Minh Hải, trong lịch sử bóng đá Việt Nam, hiếm có ông bầu nào dành nhiều tâm huyết, tiền bạc và thời gian cho bóng đá như bầu Đức. Ông không chỉ đầu tư cho CLB HAGL mà còn sớm theo đuổi chiến lược đào tạo trẻ bài bản, hướng tới việc cung cấp nguồn nhân lực cho các đội tuyển quốc gia.

Để minh chứng cho quan điểm này, nhà báo Minh Hải kể lại một câu chuyện trong lần đến Trung tâm Huấn luyện bóng đá Hàm Rồng của HAGL.

Tại đây có một khối đá được tạo hình thành đôi giày bóng đá, trên đó khắc dòng chữ: "Vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam".

Nhà báo Minh Hải từng trực tiếp đặt câu hỏi với bầu Đức rằng tại sao ông không lựa chọn khẩu hiệu "Vì sự phát triển của Hoàng Anh Gia Lai" mà lại là "Vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam".

Theo lời kể của nhà báo Minh Hải, bầu Đức giải thích rằng HAGL đầu tư cho bóng đá cũng chính là để đóng góp cho đội tuyển quốc gia và bóng đá Việt Nam, chứ không phải nhằm mưu cầu lợi ích riêng cho cá nhân ông hay CLB.

Nhà báo Minh Hải đánh giá, chỉ riêng quan điểm ấy cũng đủ để bầu Đức trở thành một trong những ứng cử viên đáng chú ý nếu tham gia cuộc đua vào chiếc ghế Chủ tịch VFF.

Không chỉ có tâm huyết, bầu Đức còn để lại dấu ấn bằng những khoản đầu tư lớn cho đào tạo trẻ. Học viện HAGL Arsenal JMG, được khởi công năm 2007, là một trong những dự án tiên phong của bóng đá Việt Nam trong việc xây dựng hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ theo hướng chuyên nghiệp.

Những đóng góp ấy giúp bầu Đức có vị trí đặc biệt trong lòng một bộ phận đông đảo người hâm mộ.

"Tôi tin rằng bầu Đức nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người hâm mộ", nhà báo Minh Hải chia sẻ, đồng thời nhận định nhiều tổ chức thành viên VFF cũng đánh giá cao những đóng góp của ông trong suốt nhiều năm qua.

Từ những yếu tố trên, nhà báo Minh Hải cho rằng với tâm huyết, kinh nghiệm và những gì đã làm được cho bóng đá nước nhà, bầu Đức hoàn toàn có thể là một ứng cử viên nặng ký nếu quyết định tham gia cuộc đua vào vị trí Chủ tịch VFF.

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là một giả định. Sự yêu mến của người hâm mộ hay những đóng góp trong quá khứ không đồng nghĩa với khả năng chắc chắn đắc cử. Việc trở thành Chủ tịch VFF còn phụ thuộc vào quy trình đề cử, điều kiện ứng cử và đặc biệt là sự tín nhiệm của các tổ chức thành viên có quyền bầu cử.

Chủ tịch VFF khóa X sẽ đối diện những thách thức nào?

Dù bầu Đức có tham gia tranh cử hay không, chiếc ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 2026-2030 vẫn đi kèm những trách nhiệm và áp lực rất lớn.

Trong nhiệm kỳ 2022-2026, bóng đá Việt Nam ghi nhận nhiều thành tích đáng chú ý ở cấp độ đội tuyển, từ bóng đá nam, nữ đến các đội tuyển trẻ. Những kết quả này vừa tạo nền tảng, vừa đặt ra yêu cầu duy trì và nâng cao vị thế bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Ông Trần Quốc Tuấn vẫn là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 2026-2030. Ảnh: VFF.

Nhiệm vụ trước mắt của bộ máy lãnh đạo VFF khóa X là chuẩn bị cho Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia. Đây sẽ là một trong những giải đấu quan trọng để đánh giá năng lực cạnh tranh của ĐT Việt Nam.

Bên cạnh đó, VFF còn phải giải quyết bài toán nhân sự ở đội tuyển quốc gia khi hợp đồng của HLV Kim Sang-sik dự kiến kết thúc sau Asian Cup 2027. Quyết định tiếp tục gắn bó với nhà cầm quân người Hàn Quốc hay lựa chọn một hướng đi mới sẽ có ảnh hưởng lớn tới chiến lược phát triển của đội tuyển.

Ở góc độ dài hạn, bóng đá Việt Nam còn đặt ra tham vọng vươn tầm châu lục, hướng tới World Cup 2034. Theo định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, mục tiêu được đặt ra là đưa đội tuyển nam vào top 10 châu Á và đội tuyển nữ vào top 8 châu Á.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, VFF không chỉ cần nguồn lực tài chính mà còn phải có chiến lược đào tạo trẻ, phát triển bóng đá chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng giải quốc nội và xây dựng hệ thống đội tuyển quốc gia ổn định.

Đáng chú ý, trong cuộc trao đổi với báo chí cách đây hơn 2 tuần, bầu Đức cũng nhấn mạnh bóng đá Việt Nam cần thay đổi cách làm để huy động nguồn lực xã hội, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho các kế hoạch phát triển dài hạn.

Đây cũng là một trong những vấn đề quan trọng mà ban lãnh đạo VFF nhiệm kỳ mới phải giải quyết.

Nếu bầu Đức quyết định ứng cử Chủ tịch VFF, ông có thể tạo nên sự chú ý đặc biệt nhờ uy tín, kinh nghiệm và những đóng góp cho bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, việc điều hành một liên đoàn bóng đá quốc gia đòi hỏi năng lực quản trị tổng thể, sự đồng thuận của các tổ chức thành viên và khả năng dung hòa nhiều lợi ích khác nhau.

Bởi vậy, dù người được lựa chọn là một nhà quản lý giàu kinh nghiệm hay một doanh nhân có tiềm lực lớn, điều người hâm mộ kỳ vọng nhất vẫn là những thay đổi thực chất, giúp bóng đá Việt Nam phát triển bền vững và tiến gần hơn tới giấc mơ World Cup.