Chân đế sau những chiếc cúp: 80 khóa đào tạo, VAR toàn V.League

Bóng đá Việt Nam trải qua một chu kỳ thành công trong nhiệm kỳ VFF khóa IX (2022-2026). Đằng sau những danh hiệu là sự chuẩn bị dài hạn, không chỉ cho từng giải đấu mà còn trong quá trình đào tạo nhiều thế hệ cầu thủ, huấn luyện viên kế cận. Chính nền tảng chuyên môn được xây dựng qua nhiều cấp độ giúp thành tích của bóng đá Việt Nam có tính kế thừa, thay vì chỉ xuất hiện trong một vài thời điểm.

V.League là nền tảng quan trọng

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý, tổ chức V.League, hoàn thiện mô hình vận hành, nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng chuyên môn của giải đấu. Công tác truyền thông và khai thác hình ảnh cũng được chú trọng hơn trong giai đoạn mới.

VFF hỗ trợ cho các đội bóng tham dự V.League, giải hạng Nhất Quốc gia

Từ mùa giải 2023/24, V.League chính thức chuyển sang lịch thi đấu vắt qua hai năm. Sự thay đổi này đòi hỏi VFF, VPF và các CLB phối hợp điều chỉnh kế hoạch tổ chức, chuẩn bị lực lượng, hợp đồng cầu thủ và hoạt động chuyên môn.

Sau giai đoạn chuyển tiếp, hệ thống giải đấu từng bước vận hành ổn định theo chu kỳ mới, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc kết nối lịch thi đấu quốc nội với các giải cấp CLB châu Á và nhiệm vụ của các đội tuyển quốc gia.

Đặc biệt, công nghệ VAR được áp dụng tại một số trận đấu từ mùa giải 2023/24 và đạt tỷ lệ 100% số trận từ mùa 2024/25. Công tác quản lý giải đấu, ứng dụng công nghệ, kiểm tra y tế, cấp phép CLB và giám sát trọng tài cũng từng bước được chuẩn hóa.

Song song với hoạt động tổ chức thi đấu, VPF đẩy mạnh công tác truyền thông, truyền hình và khai thác thương quyền. Đây là những chuyển biến quan trọng, bởi một giải đấu chuyên nghiệp không chỉ cần chất lượng trên sân cỏ mà còn phải có năng lực tổ chức, hình ảnh truyền thông và sức hút đủ lớn để thu hút khán giả, đối tác cùng nguồn lực đầu tư.

Giá trị cuối cùng của hệ thống giải chuyên nghiệp còn được thể hiện ở khả năng cung cấp nguồn cầu thủ chất lượng cho các đội tuyển quốc gia. V.League là môi trường cạnh tranh cao nhất trong nước, nơi cầu thủ được kiểm chứng năng lực qua từng vòng đấu. Giải hạng Nhất tạo thêm không gian thi đấu và cơ hội tích lũy kinh nghiệm cho những cầu thủ đang trong quá trình phát triển.

Bên cạnh công tác tổ chức giải, VFF và Ban Chấp hành khóa IX duy trì sự hỗ trợ đối với các đội bóng tham dự V.League và giải hạng Nhất Quốc gia.

Tại mùa giải 2025/26, CLB Đông Á Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn sau những biến động ở thượng tầng. Có thời điểm, HLV Mai Xuân Hợp phải chỉ đạo đội bóng thi đấu với chỉ 17 cầu thủ trong tay. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng các phòng ban chuyên môn hỗ trợ CLB Thanh Hóa về thủ tục pháp lý nhằm tháo gỡ án cấm chuyển nhượng của FIFA khi chỉ còn hai ngày trước thời hạn cuối. Đội bóng xứ Thanh sau đó có thể bổ sung nhân sự và trụ hạng thành công.

Tựu trung, đội tuyển quốc gia là nơi hội tụ và thể hiện thành quả của cả nền bóng đá. Nhưng để thành tích được duy trì qua nhiều thế hệ, sức mạnh ấy phải được vun đắp từ từng CLB, từng giải đấu và từng bước trưởng thành của cầu thủ.

Đó cũng là nền tảng để bóng đá Việt Nam tiếp tục phát hiện, đào tạo và phát triển thêm những tài năng như Quang Hải, Hoàng Đức, Đình Bắc…, qua đó tạo nguồn lực kế cận chất lượng cho các CLB và đội tuyển quốc gia.

Bóng đá đỉnh cao không chỉ có những đôi chân đá bóng

Trong nhiệm kỳ VFF khóa IX, hơn 80 khóa đào tạo và hội thảo chuyên môn với khoảng 1.600 lượt học viên được tổ chức. VFF cũng mở rộng hợp tác với FIFA, AFC trong công tác đào tạo huấn luyện viên và phát hiện tài năng.

Đằng sau những chiến thắng của các đội tuyển quốc gia, VFF khóa IX còn ghi dấu bằng nhiều công việc ít xuất hiện trên mặt báo nhưng có ý nghĩa lâu dài đối với tương lai bóng đá Việt Nam.

VFF tổ chức nhiều lớp đào tạo huấn luyện viên

Muốn có thêm nhiều thế hệ cầu thủ giỏi, bóng đá Việt Nam cũng phải phát triển được đội ngũ huấn luyện viên. Trong các năm 2025 và 2026, giảng viên Việt Nam đã có thể độc lập đảm nhiệm các khóa C/AFC/VFF và tham gia trợ giảng ở những cấp độ cao hơn.

Ngoài ra, VFF duy trì hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm cho 20 liên đoàn bóng đá thành viên, với mức 50 triệu đồng mỗi đơn vị. Trong năm 2026, mức hỗ trợ được nâng lên 100 triệu đồng mỗi đơn vị. Đáng chú ý, 22 liên đoàn thành viên còn được hỗ trợ 250 quả bóng đạt chuẩn FIFA cho mỗi đơn vị để phục vụ công tác phát triển bóng đá địa phương.

Trong nhiệm kỳ IX, hệ thống thi đấu quốc gia tiếp tục được duy trì ở nhiều cấp độ, từ U11, U13, U15, U17, U19, U21 đến các giải bóng đá chuyên nghiệp, bóng đá nữ, futsal và bóng đá bãi biển.

Từ đào tạo huấn luyện viên, phát triển cầu thủ trẻ đến duy trì hệ thống thi đấu và hỗ trợ bóng đá địa phương, những nền tảng này tạo thành phần chân đế quan trọng để cả hệ thống bóng đá từng bước phát triển.

Đó cũng là sự chuẩn bị cần thiết cho những mục tiêu lớn hơn của bóng đá Việt Nam, trong đó có giấc mơ World Cup.