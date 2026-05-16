Bất ngờ với xuất thân người phụ nữ ngồi giữa tỷ phú Tim Cook và Elon Musk ở Bắc Kinh

Bà Zhou Qunfei ngồi cạnh ông Tim Cook và ông Elon Musk. (Ảnh: SCMP)

Đó là bà Zhou Qunfei, người đứng đầu tập đoàn sản xuất khổng lồ Lens Technology.

Tại bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho phái đoàn Mỹ ở Bắc Kinh tối 14/5, bà Zhou được xếp ngồi giữa hai khách hàng quan trọng nhất của Lens Technology, là CEO Apple Tim Cook và CEO Tesla Elon Musk.

Bà Zhou Qunfei, sinh năm 1970 trong một gia đình nghèo ở một ngôi làng thuộc tỉnh Hồ Nam. Mẹ của Zhou mất khi bà mới 5 tuổi. Cha của bà bị mù một phần và mất một ngón tay trong một tai nạn lao động. Khi còn nhỏ, Zhou phải trồng rau, nuôi lợn và thu gom rác thải nhựa để kiếm tiền nuôi gia đình.

Vì gia cảnh khó khăn, bà Zhou bỏ học năm 15 tuổi và chuyển đến Thâm Quyến làm việc trong các nhà máy.

Ban đầu, bà làm bảo vệ tại một công trường xây dựng, sau đó làm công nhân dây chuyền lắp ráp tại một nhà máy sản xuất thủy tinh.

Bà Zhou khi còn trẻ. (Ảnh: SCMP)

Zhou đã dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để tự học kế toán và máy tính. Bà nhanh chóng được thăng chức quản lý xưởng và sau đó là quản lý toàn bộ nhà máy.

Năm 1993, ở tuổi 23, Zhou tập hợp một số người thân và bắt đầu mở một doanh nghiệp nhỏ trong một tòa chung cư, ban đầu tập trung in lụa, sau đó chuyển sang sản xuất mặt đồng hồ đeo tay. Một thập kỷ sau, Lens Technology được thành lập.

Năm 2004, Motorola - lúc đó là một gã khổng lồ trong ngành điện thoại di động - đã hỏi Zhou rằng liệu công ty của bà có thể cung cấp một loại kính không vỡ khi rơi từ độ cao 1 m hay không.

Vào thời điểm đó, không một nhà sản xuất kính nào trên thế giới có thể làm được điều này.

Nhưng Zhou đã giành được hợp đồng sau khi bà và nhóm của mình nghiên cứu suốt ngày đêm trong nhiều tháng để tạo ra bước đột phá về công nghệ.

Số phận của Zhou đã thay đổi vào năm 2007 khi công ty của bà bắt đầu cung cấp cho Apple. Kể từ đó, Lens Technology được mệnh danh là “ông vua chuỗi cung ứng của Apple”.

Nhờ hợp tác với Apple ngay khi iPhone chuẩn bị định hình lại ngành công nghiệp điện thoại thông minh, công ty của Zhou đã phát triển mạnh mẽ.

Khi iPhone mở rộng quy mô toàn cầu, Apple trở thành khách hàng lớn nhất của Lens, chiếm hơn một nửa doanh thu hằng năm của công ty vào đầu những năm 2010.

“Từ một cô gái nghèo ở vùng quê, đến một công nhân dây chuyền lắp ráp, rồi điều hành thành công một công ty và niêm yết trên sàn chứng khoán, tôi đạt được tất cả những điều này không phải nhờ may mắn, mà là do tôi không bao giờ chịu khuất phục”, bà Zhou nói. “Hiện tại, tôi vẫn đang chiến đấu, không phải vì bản thân mình, mà vì những người dân thường đang chật vật ở tầng lớp bình dân trong xã hội".

Người sáng lập 56 tuổi của công ty sản xuất màn hình Lens Technology ước tính có giá trị tài sản ròng lên tới 110 tỷ nhân dân tệ (16 tỷ USD).

Lens bắt đầu lên sàn ChiNext Index của Thâm Quyến vào tháng 3/2015, đưa Zhou trở thành một trong những phụ nữ tự lập giàu nhất Trung Quốc. Công ty cũng đã niêm yết cổ phiếu tại Hồng Kông vào năm 2025.

Cổ phiếu của Lens niêm yết tại Thâm Quyến đã tăng gần 5,9%, đạt mức 32,21 nhân dân tệ khi kết thúc phiên giao dịch ngày 15/5. Định giá công ty ở mức 180,6 tỷ nhân dân tệ (26,6 tỷ USD).