Tổng thống Trump: Người Trung Quốc thích bóng rổ và quần jean, người Mỹ thích ẩm thực Trung Quốc

Tổng thống Mỹ tại buổi quốc yến ở Bắc Kinh tối 14/5. Ảnh: CNN.

Tại buổi tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tối 14/5 do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì, Tổng thống Donald Trump đã nâng ly chúc mừng mối quan hệ thân thiết và mang tính lịch sử giữa Mỹ và Trung Quốc, thể hiện sự ổn định và nồng ấm trong mối quan hệ này sau một ngày đàm phán căng thẳng với ông Tập.

Trong bài phát biểu ngắn gọn tại buổi tiệc, ông Trump gọi các cuộc thảo luận trong ngày là "vô cùng tích cực và hiệu quả" và cảm ơn người đồng cấp về "vinh dự lớn" khi được đón tiếp trong một buổi lễ "tuyệt vời" diễn ra trước đó trong ngày.

Ông Trump đã so sánh hai quốc gia này xuyên suốt lịch sử, gọi đó là “một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong lịch sử thế giới”. Ông dẫn chứng việc thương nhân Mỹ Samuel Shaw giao thương với Trung Quốc cách đây 250 năm, việc Tổng thống Benjamin Franklin trích dẫn Khổng Tử trên tờ báo của mình, những nỗ lực của Tổng thống Theodore Roosevelt nhằm giúp thành lập trường cũ của ông Tập Cận Bình, cùng với nhiều ví dụ hiện đại khác.

“Cũng giống như hiện nay nhiều người Trung Quốc yêu thích bóng rổ và quần jean, số lượng nhà hàng Trung Quốc ở Mỹ ngày nay nhiều hơn tổng số của 5 chuỗi thức ăn nhanh lớn nhất nước Mỹ cộng lại,” ông nói, gọi đó là một “tuyên bố khá lớn.”

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng hai nước có “nhiều điểm chung”, nhấn mạnh đến các giá trị “chăm chỉ”, “can đảm” và “thành tựu”.

"Thế giới sẽ trở nên đặc biệt hơn khi có hai chúng ta đoàn kết và bên nhau", ông ấy nói.

Ông Trump đề xuất ngày chính thức cho chuyến thăm Washington của ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên, với lời mời họ đến Nhà Trắng vào ngày 24/9.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc và Mỹ đều là những dân tộc vĩ đại, và "việc thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa và việc làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại có thể song hành cùng nhau”.

Ông Tập cho biết sự tôn trọng lẫn nhau giữa Trung Quốc và Mỹ là "chìa khóa quyết định liệu mối quan hệ có thể tiến triển ổn định hay không".

“Thế giới đang thay đổi và đầy biến động”, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ Mỹ-Trung không chỉ ảnh hưởng đến 1,7 tỷ người sống ở cả hai nước mà còn ảnh hưởng đến hơn 8 tỷ người trên toàn thế giới.

Ông Tập Cận Bình cho rằng cả hai bên nên "gánh vác" trách nhiệm này. Ông mô tả quan hệ Mỹ - Trung là mối quan hệ quan trọng nhất thế giới – và ông cảnh báo cả hai bên “không bao giờ được làm hỏng nó”.