Bị Mỹ áp thuế tới 50%, bất ngờ con số xuất khẩu của Ấn Độ

Xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ tăng mạnh trong tháng 11

Theo số liệu chính thức, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ trong tháng 11 đạt 38,13 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh môi trường thương mại toàn cầu còn nhiều bất ổn, cho thấy năng lực phục hồi đáng kể của khu vực xuất khẩu.

Một yếu tố quan trọng là sự cải thiện rõ rệt trong hoạt động thương mại với Mỹ – thị trường lớn nhất của Ấn Độ. Xuất khẩu sang Mỹ tăng mạnh đã bù đắp phần nào tác động tiêu cực từ các rào cản thuế quan.

Ngoài ra, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ cộng gộp của Ấn Độ trong tháng 11 cũng tăng 15,52%, đạt gần 74 tỷ USD, phản ánh sức lan tỏa tích cực trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

Trong tháng 11, nhiều nhóm hàng xuất khẩu quan trọng của Ấn Độ ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ, bao gồm điện tử, đá quý và trang sức, hàng kỹ thuật, cũng như dệt may may sẵn.

Đây cũng chính là những lĩnh vực từng chịu tác động nặng nề khi Mỹ áp thuế bổ sung 25% hồi tháng 8, nâng tổng mức thuế lên tới 50% – một trong những mức cao nhất Washington áp dụng với các đối tác thương mại.

Việc các ngành này phục hồi cho thấy khả năng thích nghi về giá, thị trường và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Ấn Độ.

Thâm hụt thương mại hàng hóa của Ấn Độ trong tháng 11 đã thu hẹp mạnh xuống còn 24,5 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục khoảng 41,7 tỷ USD ghi nhận trong tháng 10.

Con số này cũng tốt hơn đáng kể so với dự báo của Reuters, vốn ước tính thâm hụt vào khoảng 32 tỷ USD. Việc thâm hụt giảm sâu chủ yếu đến từ tăng trưởng xuất khẩu mạnh hơn so với nhập khẩu.

Diễn biến này góp phần giảm áp lực lên cán cân thanh toán và đồng nội tệ, đồng thời tạo dư địa chính sách lớn hơn cho chính phủ và ngân hàng trung ương.

Một công nhân đang làm việc bên trong một nhà máy dệt ở Bhilwara, bang Rajasthan, Ấn Độ, vào ngày 6 tháng 7 năm 2025.

Xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ có gì đáng chú ý?

Xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ trong tháng 11 tăng 22,6%, đạt 6,98 tỷ USD, vượt xa mức 6,31 tỷ USD của tháng trước. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi chỉ một tháng trước đó, xuất khẩu sang Mỹ còn giảm 8,6% trong tháng 10 và giảm tới 11,9% trong tháng 9.

Đà phục hồi này cho thấy các doanh nghiệp Ấn Độ đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, tìm cách duy trì thị phần ngay cả khi phải đối mặt với mức thuế cao từ Washington.

Sự cải thiện cũng phản ánh nhu cầu ổn định từ thị trường Mỹ đối với nhiều mặt hàng chủ lực của Ấn Độ.

Đàm phán thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ đã kéo dài nhiều tháng nhưng đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận cụ thể. Tuy vậy, hai bên đang phát đi những tín hiệu mềm mỏng hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã ám chỉ khả năng giảm thuế đối với hàng hóa Ấn Độ, trong khi New Delhi chủ động tăng mua dầu khí và dự kiến nhập khẩu thêm nông sản từ Mỹ nhằm thu hẹp thặng dư thương mại với Washington.

Theo giới phân tích, nếu đạt được thỏa thuận thương mại, triển vọng xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ có thể tiếp tục cải thiện trong các tháng tới.