Mỹ “ra đòn” với dầu Venezuela: Trung Quốc sẽ ra sao?

Theo các nhà giao dịch và phân tích, trước khi Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu của Venezuela tuần trước, một lượng lớn dầu thô đã được xuất khẩu và đang trên đường tới Trung Quốc. Cộng thêm nguồn dầu tồn trữ dư thừa và nhu cầu trong nước chưa mạnh, tác động ngắn hạn vì thế được “hấp thụ”.

Dù Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của dầu Venezuela, nguồn này chỉ chiếm khoảng 4% tổng nhập khẩu dầu thô của nước này. Do đó, cú sốc từ một nguồn cung riêng lẻ chưa đủ để làm đảo chiều thị trường trong ngắn hạn.

Một nhân viên trạm xăng bơm nhiên liệu vào xe của khách hàng tại một trạm xăng ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Nguồn cung Venezuela sang Trung Quốc đang diễn biến ra sao?

Các chuyên gia cho biết lượng dầu Venezuela cập cảng Trung Quốc trong tháng này và tháng tới vẫn có thể tăng, nhờ làn sóng xuất khẩu dồn dập trong bốn tháng trước khi trừng phạt siết chặt. Giá dầu Venezuela cũng được chiết khấu sâu, dù thời gian vận chuyển có thể kéo dài tới 60 ngày.

Theo Vortexa và Kpler, lượng dầu Merey – mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Venezuela – dự kiến vượt 600.000 thùng/ngày trong tháng 12, thậm chí có thể lập kỷ lục mới. Tuy nhiên, tác động thực sự của vụ bắt giữ tàu và các biện pháp tiếp theo có thể chỉ rõ rệt từ tháng 2 năm sau.

Dầu Nga, Iran và tồn kho nổi đang tạo “đệm” cho thị trường

Nguồn dầu từ Nga và Iran – hai quốc gia cũng chịu trừng phạt – tiếp tục chảy vào châu Á, đẩy lượng dầu lưu trữ nổi tăng mạnh. Theo Kpler, tồn kho nổi tại châu Á đã lên 71 triệu thùng vào tuần trước, tăng đáng kể so với đầu mùa thu.

Lượng tồn kho lớn này gây áp lực giảm giá, đặc biệt với dầu Venezuela, và giúp Trung Quốc có thêm dư địa điều tiết nguồn cung trong ngắn hạn. Ít nhất một phần ba lượng dầu Merey dỡ hàng trong tháng 11 vẫn đang tìm người mua cuối cùng.

Người mua chính dầu Venezuela là các nhà máy lọc dầu độc lập quy mô nhỏ, thường được gọi là “teapot”. Dù chỉ có khoảng nửa tá nhà máy thường xuyên nhập dầu Merey, việc tìm nguồn thay thế có thể tốn kém và không sẵn có ngay.

Nhu cầu đối với dầu Merey hiện cũng đang ở mức thấp theo mùa. Giá hợp đồng nhựa đường, sản phẩm gắn liền với loại dầu này trên Sàn Thượng Hải đã giảm từ cuối tháng 10, cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để hấp thụ rủi ro nguồn cung.