Vàng, bạc và Bitcoin đồng loạt lập đỉnh mới: Vì sao nhà đầu tư đổ xô tìm nơi trú ẩn an toàn?

Giá vàng, bạc và Bitcoin đã tăng mạnh đến mức nào?

Hợp đồng tương lai vàng chạm mốc 4.000 USD/ounce vào thứ Ba, lập kỷ lục mới. Bạc cũng tăng lên 48,5 USD/ounce — chỉ còn cách đỉnh lịch sử năm 1980 chưa đầy 2 USD. Trong khi đó, Bitcoin tăng khoảng 2%, vượt mốc 125.790 USD mỗi đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo các chuyên gia, đây là dấu hiệu của “debasement trade” - xu hướng nhà đầu tư chuyển vốn sang tài sản trú ẩn để phòng vệ trước nguy cơ đồng tiền pháp định mất giá do lạm phát, chi tiêu công lớn và nợ chính phủ phình to được tài trợ bằng việc in tiền. Trong khi giá vàng và Bitcoin tăng, chỉ số USD của Mỹ đã giảm hơn 9% từ đầu năm đến nay.

Tình trạng bất ổn tài khóa ở các nước phát triển đang khiến dòng tiền rời khỏi tài sản truyền thống để tìm nơi trú ẩn. Một diễn biến bất ngờ cuối tuần qua tại Nhật Bản càng làm gia tăng làn sóng này: chính trị gia Sanae Takaichi được bầu làm Thủ tướng mới. Bà được xem là người theo trường phái “nới lỏng tài khóa”, ủng hộ các gói kích thích lớn để thúc đẩy tăng trưởng.

Theo chuyên gia Charlie McElligott của Nomura Securities, việc bà Takaichi đắc cử cho thấy nhiều nền kinh tế phát triển đang chuyển sang mô hình “Run It Hot” - chấp nhận thâm hụt ngân sách lớn để vượt qua gánh nặng nợ. Điều này khiến vàng, bạc và Bitcoin đồng loạt lập đỉnh mới, hưởng lợi từ xu hướng tìm kiếm tài sản trú ẩn khi các đồng tiền pháp định chịu áp lực mất giá.

Điều gì đang thúc đẩy đà tăng của tiền số, đặc biệt là Bitcoin và stablecoin?

Từ đầu năm đến nay, giá vàng tăng hơn 50%, bạc tăng 60%, trong khi Bitcoin tăng khoảng 33%. Đặc biệt, Bitcoin bước vào tháng 10 - thời điểm thường tăng mạnh theo chu kỳ - và chỉ trong một tuần đã vọt từ 118.000 lên hơn 125.000 USD. Việc Fed được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới cũng củng cố sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như kim loại quý và tiền số.

Farzam Ehsani, CEO sàn giao dịch VALR, cho biết việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa một phần đã khiến Bitcoin càng được xem là “nơi trú ẩn an toàn” trước những rủi ro chính trị và lạm phát. Trong khi đó, giới đầu tư Phố Wall đang đặt cược vào một làn sóng tăng trưởng mới của tiền số nhờ sự bùng nổ stablecoin. Samir Kerbage – Giám đốc đầu tư của Hashdex – nhận định việc stablecoin được sử dụng rộng rãi sẽ tạo đà tăng lớn cho thị trường tiền số trong vòng 6–12 tháng tới.

Các công ty liên quan đến stablecoin và giao dịch tiền số cũng đang hưởng lợi mạnh. Cổ phiếu của Circle – nhà phát hành stablecoin lớn – tăng 115% kể từ khi IPO hồi tháng 6. Nền tảng Robinhood tăng tới 295% từ đầu năm, còn Coinbase tăng 56%, dù vẫn thấp hơn đỉnh hồi tháng 7.