"Giải mã" SVM: Từ "chủ tịch giả nghèo" triệu view đến nghi án trốn thuế

Với một công thức nội dung đơn giản nhưng đánh trúng tâm lý khán giả, Hoàng Văn Đức đã xây dựng nên một hệ sinh thái kênh YouTube và mạng xã hội với giá trị triệu đô. Tuy nhiên, thành công vang dội này đang đối mặt với thách thức lớn nhất từ trước đến nay với những cáo buộc pháp lý nghiêm trọng về thuế.

Chân dung "ông trùm" Hoàng Văn Đức đứng sau "đế chế" giải trí SVM.

Trong bối cảnh bùng nổ của ngành sáng tạo nội dung tại Việt Nam, SVM đã nổi lên như một "thế lực" đáng gờm. Đứng sau đế chế này là Hoàng Văn Đức (sinh năm 1992, quê Thanh Hóa), người được khán giả biết đến nhiều hơn với biệt danh "Đức Chủ tịch". Từ một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, Đức đã từ bỏ "công việc mơ ước" với mức lương khá cao vào năm 2015 để theo đuổi đam mê làm phim, một quyết định táo bạo đã đặt nền móng cho một đế chế truyền thông số hùng mạnh.

Công thức thành công của "chủ tịch giả nghèo"

Trái tim của hệ sinh thái SVM chính là series video "Chủ tịch giả nghèo và cái kết". Công thức của các video này tuy lặp lại nhưng cực kỳ hiệu quả: Một nhân vật giàu có (thường là chủ tịch của một tập đoàn) đóng giả người nghèo khó, bị coi thường, và cuối cùng tiết lộ thân phận thật để "trừng trị" kẻ xấu và giúp đỡ người tốt.

Một tập phim trong loạt video series "Chủ tịch giả nghèo và cái kết".

Mô-típ này đã chạm đến một "chỗ ngứa" tâm lý của một bộ phận lớn khán giả. Nó thỏa mãn khát vọng về công lý, về một xã hội công bằng nơi cái thiện luôn chiến thắng, và phản ánh giấc mơ "đổi đời" của nhiều người. Chính Hoàng Văn Đức cũng chia sẻ rằng nguồn cảm hứng cho những video này đến từ trải nghiệm bị coi thường của bản thân và bạn bè xung quanh, tạo ra một sự đồng cảm sâu sắc với người xem.

Hệ sinh thái đa kênh và "cỗ máy" kiếm tiền

Thành công của SVM không chỉ đến từ một kênh duy nhất. Hoàng Văn Đức đã xây dựng một mạng lưới đa dạng, cụ thể như sau:

TÊN KÊNH NỀN TẢNG LƯỢNG THEO DÕI/ĐĂNG KÝ NỘI DUNG CHÍNH SVM School 1 YouTube Khoảng 5,38 triệu Phim ngắn, hài kịch tình huống học đường SVM TV 1 YouTube Khoảng 2,4 triệu Phim ngắn, hài kịch về đời sống xã hội, sinh viên Đức SVM 1 YouTube Khoảng 1,88 triệu Kênh cá nhân, tập trung vào series "Chủ tịch" Chủ Tịch TV YouTube Khoảng 1,01 triệu Kênh chuyên biệt về nội dung "Chủ tịch" Đức SVM Facebook Khoảng 1,7 triệu Tương tác cộng đồng, đăng lại video, hậu trường SVM Media YouTube Khoảng 402.000 Kênh vệ tinh, có thể là thử nghiệm nội dung mới SVM Pro YouTube Khoảng 194.000 Kênh vệ tinh, có thể là thử nghiệm nội dung mới

Thông tin được tổng hợp dựa trên số liệu của nền tảng Social Blade.

Chiến lược phân khúc rõ ràng, từ nội dung hài hước sinh viên đến các drama xã hội, giúp SVM tối đa hóa lượng khán giả và giữ chân họ trong hệ sinh thái của mình. Với hàng tỷ lượt xem trên toàn mạng lưới, nguồn thu chính của SVM đến từ doanh thu quảng cáo do YouTube chi trả. Quy mô sản xuất công nghiệp, với các video được đánh số lên đến hàng nghìn tập, biến SVM thành một "nhà máy nội dung" thực thụ, đảm bảo nguồn doanh thu ổn định.

Ngoài ra, các hợp đồng quảng cáo với nhãn hàng cũng là một nguồn thu tiềm năng. Năm 2019, việc Đức SVM mua một chiếc xe Mercedes-Benz trị giá 1,71 tỷ đồng và chia sẻ chi tiết về quyết định này được xem là một ví dụ điển hình cho khả năng hợp tác thương hiệu của anh. Để chuyên nghiệp hóa hoạt động, công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông SVM Việt Nam đã được thành lập từ năm 2018, đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh từ sản xuất phim, chương trình truyền hình đến quảng cáo.

"Chủ tịch" Hoàng Đức của SVM từng sắm xe Mercedes-Benz trị giá 1,71 tỷ đồng.

"Cái kết" bất ngờ: Vướng lao lý vì nghi án trốn thuế

Tuy nhiên, câu chuyện thành công của "Chủ tịch" đã gặp phải một biến cố lớn. Gần đây, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với một YouTuber có tên H.V.Đ. (trú tại xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Trốn thuế". Các thông tin về bị can này trùng khớp gần như hoàn toàn với Hoàng Văn Đức: Một YouTuber nổi tiếng ở Thanh Hóa, chuyên sản xuất video "chủ tịch giả nghèo" và quản lý kênh có gần 2 triệu người theo dõi.

Theo điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ tháng 1/2021 - tháng 9/2022, người này đã nhận tiền quảng cáo từ YouTube qua nhiều tài khoản ngân hàng nhưng không kê khai đầy đủ, trốn thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân với số tiền hơn 120 triệu đồng.

Vụ việc này là một đòn giáng mạnh vào hình ảnh "Chủ tịch" trượng nghĩa mà Hoàng Văn Đức đã xây dựng. Nó không chỉ là một rủi ro pháp lý cá nhân mà còn là một cuộc khủng hoảng uy tín, đặt ra câu hỏi lớn về sự bền vững của cả "đế chế" SVM hùng mạnh. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho cộng đồng sáng tạo nội dung tại Việt Nam về nghĩa vụ tuân thủ pháp luật khi thành công và thu nhập tăng trưởng với tốc độ chóng mặt.