Jack - J97 có lượt theo dõi "khủng" trên YouTube và TikTok, bị phản ứng vì hát phản cảm

Jack - J97 đang là một trong những ca sĩ Việt được nhắc tới liên tục. Trên YouTube, kênh J97 hiện có tới hơn 6,36 triệu lượt đăng ký, trong khi TikTok của anh cũng cán mốc 3,5 triệu người theo dõi và hơn 43 triệu lượt thích các video. Con số này vượt xa nhiều nghệ sĩ trẻ khác, thể hiện sức hút của một hiện tượng từng "làm mưa làm gió" với Hoa Hải Đường, Đom Đóm hay Là 1 Thằng Con Trai.

Kênh YouTube triệu followers của Jack.

Kênh TikTok của Jack cũng nhận về hàng triệu lượt xem cho mỗi clip.

Tuy nhiên, khi tên tuổi đang ở đỉnh cao, Jack lại khiến cộng đồng tranh cãi dữ dội bởi một ca khúc mới có đoạn hát chứa cụm từ “lào gì cũng tôn”. Với câu từ này, nhiều người cho rằng Jack đang trình diễn một ca khúc “thiếu tôn trọng người nghe” và “đưa hình ảnh vùng miền vào lời hát một cách cợt nhả”.

Trích một bình luận trên Facebook: “Jack có 6 triệu người theo dõi, mỗi từ hát ra đâu chỉ là ca từ, nó còn là cách truyền văn hóa tới khán giả trẻ”. Ở góc độ này, khán giả bày tỏ sự thất vọng bởi người có sức ảnh hưởng lớn như Jack lẽ ra cần cẩn trọng hơn trong từng con chữ.

Hay trên TikTok, một người mỉa mai: “Hát “lào gì cũng tôn” nghe thì tưởng lạ tai nhưng vui thôi đừng vui quá, kiểu… trật tone nhưng bản chất là phản cảm”. Người này cũng nhắc lại một câu phản cảm khác trong ca khúc của Jack: "Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám. Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm…".

Có ý kiến nhận định Jack đang coi thường khán thính giả, thậm chí đến mức phải "phong sát".

Bên cạnh đó, cũng có người bảo vệ Jack: “Tui thấy bình thường, âm nhạc là sáng tạo mà. Không phải cái gì khác lạ cũng gọi là phản cảm”. Bình luận này nhận về nhiều tranh cãi, nhưng cho thấy vẫn tồn tại một lượng fan trung thành, sẵn sàng bỏ qua sai sót để bảo vệ thần tượng.

Trên một diễn đàn âm nhạc, có bình luận phân tích sâu hơn: “Từ ngữ phản cảm không chỉ làm xấu hình ảnh người viết mà còn kéo gu nghe nhạc đi xuống. Người ta nghe Jack không chỉ vì giai điệu, mà vì từng câu hát từng mang chất riêng miền Tây. Nhưng giờ, nó lại bị biến thành trò hề”.

“Ngày xưa Jack hát "gió mang câu hò bay xa", còn giờ gió mang… ngôn từ khiến người ta ngại nghe”, trích một ý kiến mỉa mai khác.

Sự việc lần này cho thấy cách công chúng phản ứng mạnh mẽ trước những gì họ cho là “lệch chuẩn”. Khi người nghệ sĩ có hàng triệu người theo dõi, từng hành động, từng câu chữ đều bị soi kỹ hơn. Giới chuyên môn nhận định, Jack không thiếu tài năng, nhưng cần chọn lựa kỹ hơn trong cách dùng ngôn ngữ nghệ thuật để không tự phá đi hình tượng mà anh đã gầy dựng.

Trên thực tế, phản ánh của cộng đồng mạng là có cơ sở. Ngay cả lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cũng đã chia sẻ nhận định, rằng nội dung ca từ bài hát có dấu hiệu vi phạm, với nhiều câu từ phản cảm, ngôn ngữ không phù hợp, cần phải xử lý nghiêm minh.

Chưa bàn đến việc bài hát có nằm trong danh mục được cấp phép hay không, lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử khẳng định ca từ bài hát "có tác động xấu đến giới trẻ".