Ấn Độ lao đao vì Mỹ cấm dầu Nga: Nhập khẩu giảm sốc 80%

Các chuyên gia nhận định rằng lệnh trừng phạt Mỹ có hiệu lực từ ngày 21/11 nhắm vào các tập đoàn dầu lớn của Nga sẽ khiến nhập khẩu dầu của Ấn Độ giảm mạnh trong hai tháng tới, mặc dù khả năng ngừng hoàn toàn là rất thấp.

Trước đó, Ấn Độ nhập khẩu trung bình khoảng 1,7 triệu thùng dầu Nga/ngày trong năm nay và trong tháng 11, con số này tăng lên 1,8–1,9 triệu thùng/ngày khi các nhà máy lọc dầu mua các lô dầu giảm giá trước khi lệnh trừng phạt có hiệu lực. Tuy nhiên, từ tháng 12 và tháng 1, nhập khẩu dự kiến giảm xuống còn khoảng 400.000 thùng/ngày.

Tại sao nhập khẩu dầu Nga tăng mạnh trước đó?

Sau các lệnh trừng phạt phương Tây và nhu cầu giảm từ châu Âu do chiến tranh Ukraine, Nga đã bán dầu cho Ấn Độ với mức chiết khấu lớn. Điều này khiến lượng dầu Nga trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ tăng từ 1% lên gần 40%, đưa Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Ấn Độ trong tháng 11.

Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt mới đã khiến nhiều nhà máy lọc dầu Ấn Độ tạm dừng nhập khẩu. Những công ty như Reliance Industries, HPCL-Mittal Energy và Mangalore Refinery & Petrochemicals đã ngưng mua dầu Nga. Chỉ Nayara Energy, có nhà máy Vaidinar thuộc Rosneft, vẫn không bị ảnh hưởng do đã nằm trong danh sách đối tượng trừng phạt và chủ yếu dựa vào dầu Nga.

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ sẽ phải làm gì tiếp theo?

Theo nhà phân tích Sumit Ritolia, các nhà máy ngoài Nayara sẽ không mạo hiểm mua từ các công ty bị liệt vào danh sách OFAC của Mỹ. Việc đàm phán hợp đồng mới, điều chỉnh tuyến cung cấp, cấu trúc sở hữu và kênh thanh toán sẽ cần nhiều thời gian để thực hiện.

Điều này có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung trong ngắn hạn, đồng thời buộc các nhà máy lọc dầu Ấn Độ tìm kiếm các nguồn thay thế, hoặc phải điều chỉnh hoạt động sản xuất để thích ứng với tình hình mới.