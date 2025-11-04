Ấn Độ quay lưng với dầu Nga vì lệnh trừng phạt Mỹ: Cán cân năng lượng châu Á đổi hướng

Ấn Độ giảm mua dầu Nga

Sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt mới lên Rosneft và Lukoil, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã hạn chế mua dầu Nga để tránh rủi ro chính trị và thanh toán quốc tế.Trong ba năm qua, Ấn Độ được hưởng mức chiết khấu lớn từ dầu Nga, lên tới 8–12 USD/thùng giúp nước này duy trì nguồn cung giá rẻ.

Tuy nhiên, các biện pháp kiểm soát vận tải biển, bảo hiểm và giao dịch tài chính khiến việc tiếp tục nhập khẩu trở nên phức tạp hơn và rủi ro tăng cao. Điều này khiến lượng dầu Nga trong giỏ nhập khẩu của Ấn Độ giảm xuống còn 34% trong năm nay, từ mức 36% của hai năm trước.

Ấn Độ đang chuyển sang mua dầu từ đâu?

Khi hạn chế dầu Nga, Ấn Độ buộc phải tìm nguồn thay thế từ Mỹ và Trung Đông, dù giá cao hơn. Nhập khẩu dầu Mỹ vào Ấn Độ trong tháng 10 đã tăng lên 575.000 thùng/ngày - cao nhất trong ba năm. Điều này phản ánh sự điều chỉnh có chủ đích nhằm bảo đảm an toàn năng lượng và tránh nguy cơ trừng phạt thứ cấp từ Washington.

Nhưng đổi lại, hóa đơn năng lượng của Ấn Độ sẽ phình to, gây áp lực lên ngân sách. Chuyên gia Vinod Nair cảnh báo rằng giá dầu cao có thể làm gia tăng thâm hụt tài khóa và chi phí nhập khẩu, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế.

Nga đang nỗ lực đẩy mạnh thỏa thuận năng lượng với Trung Quốc để bù đắp rủi ro mất thị trường Ấn Độ. Gazprom và Bắc Kinh đã ký thỏa thuận xây dựng đường ống khí đốt Power of Siberia 2, còn Rosneft tăng cung qua Kazakhstan.

Dù vậy, việc mất khách lớn như Ấn Độ và nguy cơ Trung Quốc giảm mua trong tương lai sẽ gây khó cho Nga, nhất là khi họ phải cạnh tranh với nguồn dầu từ Mỹ, Trung Đông, Brazil, Canada và Tây Phi.

Giới phân tích dự đoán OPEC+ sẽ giữ nguyên kế hoạch bổ sung 137.000 thùng/ngày mỗi tháng, tạo sự ổn định cho thị trường. Trong khi đó, cam kết cắt giảm sản lượng của Iraq được theo dõi sát sao, đặc biệt khi nước này vừa nối lại xuất khẩu từ Kurdistan sau 2,5 năm tạm dừng.

Nếu nguồn cung từ Iraq bị gián đoạn lâu dài ví dụ do cháy kho Zubair-1, Ấn Độ và Trung Quốc sẽ càng khó thay thế lượng dầu Nga.