Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang ở con số nào?

Khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng

Theo cập nhật mới nhất của Forbes ngày 26/6/2026, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đang nắm giữ khối tài sản ước tính 35 tỷ USD. So với lần ghi nhận trước đó, giá trị tài sản của ông tăng thêm 386 triệu USD.

Với con số này, ông Vượng tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất Việt Nam, đồng thời đứng thứ 60 trong danh sách tỷ phú USD toàn cầu. Ở khu vực Đông Nam Á, ông vẫn là người dẫn đầu về tài sản cá nhân.

Động lực chính giúp khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đi lên đến từ diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu liên quan đến hệ sinh thái Vingroup. Trong phiên giao dịch ngày 26/6, cổ phiếu VIC tăng 3.000 đồng, lên 228.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng 1,33%. Cùng thời điểm, VHM cũng tăng 5.500 đồng, chốt ở 162.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tăng 3,51%.

Sự bứt phá của các mã cổ phiếu này đã góp phần nâng giá trị tài sản của vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam, trong bối cảnh thị trường chứng khoán tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Không chỉ gây chú ý bởi tài sản của người đứng đầu, Vingroup còn thu hút sự quan tâm khi công bố quy mô nhân sự và mức thu nhập của người lao động trong năm 2025.

Theo báo cáo thường niên, đến cuối năm 2025 tập đoàn có 104.253 cán bộ, nhân viên, tăng gần 37.000 người so với cuối năm 2024. Đây là mức tăng mạnh nhất từ trước đến nay, đồng thời giúp Vingroup trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 lao động.

Cùng với việc mở rộng quy mô, thu nhập của nhân viên Vingroup cũng được cải thiện. Báo cáo tài chính cho thấy mức lương và thu nhập bình quân năm 2025 đạt khoảng 24,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,2% so với mức 23,2 triệu đồng của năm trước.

Nếu nhìn dài hơn, mức thu nhập này đã tăng liên tục trong 5 năm gần đây. Sau giai đoạn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thu nhập bình quân của người lao động trong tập đoàn đã đi từ 20,5 triệu đồng/tháng lên 24,4 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh tiền lương, Vingroup còn áp dụng nhiều chính sách phúc lợi cho nhân viên như hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở, bữa trưa, điện thoại, chăm sóc sức khỏe tại hệ thống Vinmec và các gói bảo hiểm y tế cao cấp.