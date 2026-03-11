Vé tàu khách tăng 10% do tăng giá dầu diesel

Ông Đào Anh Tuấn, Tổng giám đốc Traravico, cho biết việc điều chỉnh giá vé là quyết định bất khả kháng do giá dầu diesel lên 30.230 đồng/lít vào tháng 3 khi xung đột ở Trung Đông leo thang. So với cuối tháng 2 thì giá nhiên liệu đã tăng 56%. "So với mức tăng giá dầu, vé tàu tăng 10% là sự nỗ lực của công ty", ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, hiện chi phí nhiên liệu chiếm 20% cơ cấu giá thành vận tải hành khách và 30% giá thành vận tải hàng hóa. Khi giá dầu diesel tăng hơn 56% chỉ trong chưa đầy 10 ngày đã đẩy chi phí vận hành của doanh nghiệp lên rất cao. Nếu không điều chỉnh giá cước kịp thời, doanh nghiệp sẽ mất cân đối thu chi.

Tàu SE3 tại ga Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Traravico đã thiết lập chế độ giám sát giá nhiên liệu hằng ngày, lãnh đạo đơn vị cam kết điều chỉnh giảm ngay giá cước khi giá dầu diesel có tín hiệu hạ nhiệt để đảm bảo tính cạnh tranh và quyền lợi cao nhất cho khách hàng.

Doanh nghiệp đường sắt tiếp tục giảm giá vé cho người diện chính sách xã hội như giảm 90% giá vé cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng trước năm 1945; giảm 25% cho trẻ từ 6 đến dưới 10 tuổi, miễn phí vé tàu đối với trẻ dưới 6 tuổi; giảm 10% cho sinh viên, người mua vé khứ hồi.