727 triệu USD tiền thưởng tại World Cup 2026 được chia thế nào?

World Cup 2026 sẽ khai mạc vào ngày 11/6/2026, với trận đấu mở màn giữa đồng chủ nhà Mexico và Hàn Quốc tại Mexico City. Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự, hứa hẹn tạo ra cả bước ngoặt về quy mô lẫn giá trị tài chính của giải đấu lớn nhất hành tinh.

Sau lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2026 diễn ra vào ngày 5/12 tại Washington DC vừa qua, một thông tin quan trong được người hâm mộ chờ đợi là Hội đồng FIFA đã công bố khoản tiền thưởng kỷ lục trị giá 727 triệu USD dành cho các đội tuyển tham dự giải đấu này.

Trong tổng quỹ thưởng 727 triệu USD, sẽ có 655 triệu USD tăng 50% so với World Cup 2022 được chia trực tiếp cho các đội tuyển dựa trên thành tích thi đấu.

Chủ tịch Gianni Infantino cho biết tổng tiền thưởng World Cup 2026 tăng 50% so với kỳ World Cup 2022 - Ảnh FIFA

Theo đó, nhà vô địch nhận số tiền thưởng kỷ lục 50 triệu USD, đội á quân giành 33 triệu USD, đội hạng 3 giành được 29 triệu USD, đội hạng 4 giành được số tiền thưởng 27 triệu USD.

Trong đó, các đội đứng vị trí thứ 5-8, mỗi đội nhận được số tiền thưởng trị giá 19 triệu USD. Vị trí thứ 9-16, mỗi đội nhận được 15 triệu USD. Các đội đứng hạng 17-32 nhận được 11 triệu USD. Các đội đứng vị trí thứ 33-48 nhận được 9 triệu USD.

Ngoài ra, mỗi đội đủ điều kiện tham dự VCK World Cup 2026 sẽ nhận được 1,5 triệu USD để trang trải các chi phí chuẩn bị. Điều này có nghĩa, tất cả các Liên đoàn thành viên giành vé dự VCK World Cup 2026 sẽ nhận được ít nhất 10,5 triệu USD tiền thưởng.

Mức thưởng này tăng mạnh so với các giải đấu gần nhất. Trước đó, tại World Cup 2022, Argentina nhận 42 triệu USD sau khi đánh bại Pháp trên chấm luân lưu để lên ngôi vô địch. Trước đó, Pháp được thưởng 38 triệu USD khi đăng quang World Cup 2018.

FIFA bắt đầu công khai tiền thưởng World Cup từ năm 1982, khi Italy nhận 2,2 triệu USD cho chức vô địch tại Tây Ban Nha.

Cùng với đó, FIFA vừa công bố điều chỉnh quan trọng trong chính sách bán vé World Cup 2026, sau khi giá vé bị các tổ chức CĐV châu Âu chỉ trích là “đáng xấu hổ”. Theo đó, một hạng vé mới có giá cố định 60 USD (khoảng 45 bảng) sẽ được áp dụng cho toàn bộ 104 trận đấu, bao gồm cả trận chung kết.