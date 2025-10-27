Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
72 tuổi về hưu, giờ kiếm tiền triệu/ngày nhờ nghề “hot” giới trẻ cũng muốn làm

Sự kiện: Kinh tế thế giới

Trong mùa cao điểm, ông có thể kiếm vài triệu đồng/ngày dễ dàng.

Kỹ sư 72 tuổi về hưu bỗng thành “ngôi sao mạng”

Các cụ ông cụ bà sau 70 tuổi thường sẽ làm gì? Đa phần, các cụ sẽ ở nhà nghỉ dưỡng hoặc chăm cháu. Nhưng với cụ ông 72 tuổi Yuan Ji Nong ở Trung Quốc, đây lại là độ tuổi “vàng” để chuyển sang nghề mới hậu nghỉ hưu.

72 tuổi về hưu, giờ kiếm tiền triệu/ngày nhờ nghề “hot” giới trẻ cũng muốn làm - 1

20 năm trước, ông Nong chuyển đến Trịnh Châu và định cư tại đó cùng con trai. Trước khi nghỉ hưu, ông là một kỹ sư có mức lương và phúc lợi rất cao. Sau khi nghỉ hưu, ông tình cờ xem được một bộ phim ngắn trên mạng và quyết định gia nhập ngành điện ảnh với vai trò diễn viên.

72 tuổi về hưu, giờ kiếm tiền triệu/ngày nhờ nghề “hot” giới trẻ cũng muốn làm - 2

Không ngờ rằng, quyết định này đã giúp ông Nong trở thành “ngôi sao” ngay lập tức. Ban đầu, ông chỉ làm diễn viên phụ. Nhưng nhờ lợi thế về ngoại hình và khả năng diễn xuất, ông đã nhanh chóng trở thành nhân vật được “chọn mặt gửi vàng” cho một số đoàn phim ngắn ở Trịnh Châu.

Trong ba năm, ông đã quay hơn 100 bộ phim chiếu mạng, dù chỉ đóng vai phụ nhưng hình ảnh của ông xuất hiện rất thường xuyên. Ông thường vào vai người đứng đầu gia tộc, vai tiên ông hoặc vai bác sĩ. Thậm chí, ông cũng từng đóng không ít vai phản diện.

72 tuổi về hưu, giờ kiếm tiền triệu/ngày nhờ nghề “hot” giới trẻ cũng muốn làm - 3

Nhờ chăm chỉ làm việc, ông đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Vốn dĩ ban đầu, ông Nong chỉ muốn tìm một công việc phụ để “giết thời gian”. Tuy nhiên lâu dần, ông đã trở thành “vua phim ngắn” nổi tiếng. Điều đáng nói, hiện tại có rất nhiều bạn trẻ, thậm chí nhiều minh tinh cũng muốn có một vai trong các phim ngắn - xu hướng giải trí đang rất được yêu thích tại Trung Quốc.

Khi sự nghiệp diễn xuất phát triển mạnh mẽ, danh tiếng của ông Nong ngày càng tăng cao. Nhờ vậy, ông cũng nhận được nhiều lời mời tham gia sự kiện, các chương trình truyền hình. Trong thời gian cao điểm, ông có thể kiếm được 1.000 NDT (3,6 triệu đồng)/ngày.

27/10/2025 03:50 AM (GMT+7)
