Cô dâu thấy vòng vàng cưới “nhẹ bất thường”, điều tra phát hiện sự thật gây sốc

Chỉ một bức ảnh khoe của đã khiến vòng vàng gần 65 triệu bị tráo

Gần đây, đồn công an ở huyện An Yuan, Giang Tây (Trung Quốc) đã nhận được đơn trình báo của cô Trần - một người dân địa phương. Cô Trần nghi ngờ rằng chiếc vòng vàng của mình đã bị đánh cắp nên phải nhờ đến cảnh sát hỗ trợ.

Theo chia sẻ của cô, sau khi đeo vòng vàng vào ngày cưới, cô cảm thấy vòng có vẻ nhẹ. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy có gì đó không ổn. Sáng hôm sau, cô đến tiệm vàng để cân lại thử thì phát hiện bên trong là lõi đồng. Cô Trần hoàn toàn không biết ai đã đánh tráo chiếc vòng vàng của mình.

Cô Trần từng khoe chiếc vòng vàng trong nhóm chat gia đình trước ngày cưới

Cảnh sát sau đó đã ngay lập tức mở cuộc điều tra. Khám nghiệm hiện trường ban đầu không phát hiện dấu hiệu trộm cắp, dẫn đến kết luận ban đầu rằng thủ phạm là người quen của nạn nhân.

Sau đó, cảnh sát phát hiện tên Phương - anh họ của cô Trần đã đến nhà cô trước khi vụ việc xảy ra. Điều tra sâu hơn cho thấy Phương đã mua một vòng tay giả với hình dáng tương tự vào tháng 9. Với bằng chứng xác thực trong tay, cảnh sát đã bắt giữ tên Phương tại nhà riêng.

Hóa ra trước đó, vào ngày 15/9, cô Trần đã chia sẻ hình ảnh chiếc vòng vàng của mình vào nhóm chat gia đình. Tên Phương thấy vậy đã nổi lòng tham và mua vòng vàng giả vào ngày hôm sau. Khi tới thăm nhà cô Trần để mừng đám cưới, hắn đã đổi hàng giả với hàng thật.

Sau đám cưới của cô Trần, tên Phương đã tự mình bắt taxi đến tiệm vàng để bán chiếc vòng thật, thu lợi bất chính hơn 18.000 NDT (64,8 triệu đồng). Hiện tại, tên nay đã bị cảnh sát bắt giữ.