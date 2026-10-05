Dấu hiệu điềm báo phong thủy xấu trong nhà, đặc biệt nếu có những âm thanh này

Những dấu hiệu phổ biến cho thấy ngôi nhà có phong thủy xấu

Theo VTC News, một dấu hiệu nhà phong thủy xấu dễ quan sát nhất là trồng cây gì cũng héo úa, vật nuôi dù chăm kỹ vẫn bệnh tật, chết yểu; rất có thể môi trường sống đang chứa nhiều năng lượng xấu.

Cây cối và động vật vốn rất nhạy cảm với từ trường và khí trường, nên khi chúng không thể sinh trưởng bình thường thì con người sống trong môi trường đó cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.

Nhà ở gần nơi có âm khí nhiều như nghĩa trang, nhà xác, bệnh viện tâm thần… cũng là dấu hiệu phong thủy xấu. Những khu vực này thường tích tụ nguồn năng lượng âm tiêu cực, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Ngoài ra, nhà nằm trong hẻm cụt, khu vực bị bao quanh bởi tường cao, thiếu ánh sáng và gió trời cũng bị xem là nơi "tử khí tụ", không thuận lợi cho cư ngụ lâu dài.

Một trong những đại kỵ trong phong thủy là nhà nằm ở cuối hoặc ngay trước con đường đâm thẳng tới cửa chính. Hiện tượng này gọi là "tiễn đao sát" - tức là dòng năng lượng mạnh từ đường đi xông thẳng vào nhà như một lưỡi dao, các nhà phong thủy cho rằng dễ gây họa về sức khỏe, tai nạn hoặc kiện tụng, hao tài tốn của.

Nhiều mảnh đất đẹp, ở khu vực đắt giá nhưng lại khó bán với giá cao do nằm trong thế "mũi tên chỉ thẳng" bị coi là phạm phong thủy này.

Trong quan niệm dân gian, ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là không gian tích tụ năng lượng của cả gia đình.

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, sống trong nhà nhưng luôn có cảm giác người thứ 3 xuất hiện, theo dõi, giật mình quay lại thì không thấy, đôi khi loáng thoáng một bóng dáng không xác định.

Điều này là do sinh sống lâu dài trong môi trường âm khí, khiến sức khỏe con người suy yếu, thần kinh dễ bị suy nhược, có thể khiến bạn cảm giác như có người thứ ba đang xuất hiện xung quanh mình.

Mặt khác, cửa bếp và nhà vệ sinh đối diện nhau không chỉ gây mất mỹ quan mà chắc chắn về vệ sinh cũng bị ảnh hưởng, về lâu dài, không chỉ sức khỏe của người phụ nữ mà sức khỏe của tất cả các thành viên trong gia đình đều khó đảm bảo.

Bên cạnh đó, xét theo ngũ hành, bếp thuộc hành Hỏa, nhà vệ sinh thuộc hành Thủy. Khí trong nhà bếp sẽ trực xung với khí trong nhà vệ sinh dẫn đến cách cục Thủy – Hỏa tương khắc. Thế phạm này gây ra những mâu thuẫn trong gia đình, các thành viên dễ khắc khẩu, dẫn đến gia đạo bất ổn.

Những âm thanh nếu xuất hiện trong nhà có thể là điềm báo không may mắn

Tiếng gõ cửa ban đêm

VOV cho biết, theo quan niệm cổ xưa, giữa con người và thế giới âm có những "quy ước về âm thanh". Ba tiếng gõ cửa mang ý nghĩa cầu thị, lễ phép; còn tiếng gõ thứ tư được cho là phá vỡ ranh giới, vô tình gửi đi "lời mời" đến các linh hồn vất vưởng. Vì vậy, người xưa – đặc biệt trong các lễ nghi hoặc khi đến nhà người khác lúc đêm muộn nên tránh gõ 4 tiếng.

Người xưa – đặc biệt trong các lễ nghi hoặc khi đến nhà người khác lúc đêm muộn nên tránh gõ 4 tiếng.

Một số nhà nghiên cứu văn hóa Trung Quốc xem thói quen kiêng gõ cửa 4 tiếng là biểu tượng của tính cẩn trọng và tinh thần hài hòa trong giao tiếp, nó phản ánh cách người Trung Quốc coi trọng sự suôn sẻ, tránh tạo ra bất kỳ tín hiệu xấu nào, dù nhỏ.

Tiếng động vọng lại từ trong tường hoặc trần nhà mà không rõ nguyên nhân

Đôi khi, bạn có thể nghe thấy tiếng gõ nhẹ, tiếng động vọng lại từ trong tường hoặc trần nhà mà không rõ nguyên nhân. Đây có thể là tiếng chuột, côn trùng hoặc vấn đề kỹ thuật. Tuy nhiên, nếu những âm thanh này lặp lại thường xuyên, có quy luật nhất định, thì theo phong thủy, đây là dấu hiệu long mạch trong nhà bị động, khí dương suy yếu.

Những căn nhà như vậy thường không giữ được người tài, gia đạo dễ có người đau ốm liên miên hoặc làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất.

Quạ kêu trong nhà là dấu hiệu không tốt

Trong quan niệm xưa, quạ là con vật xui xẻo và đặc điểm tiêu biểu nhất của loài quạ chính là tiếng "gọi" của nó. Nếu tiếng gáy của chim khách là "báo tin vui" thì tiếng gáy của quạ mang ý nghĩa "báo tang".

Trong quan niệm xưa, quạ là con vật xui xẻo và đặc điểm tiêu biểu nhất của loài quạ chính là tiếng "gọi" của nó.

Nguyên nhân là do quạ là một loài ăn xác thối, vì vậy người ta cho rằng quạ là loài chim tương đối xui xẻo. Hơn nữa, bộ lông đen xì của chúng cũng không may mắn và chúng thường bay hàng đàn với những tiếng kêu chói tai, là điềm không may đến nhà.

Vì vậy, người xưa rất sợ nghe thấy tiếng quạ kêu trong nhà, nhất là trong nhà có người già ốm nặng. Người xưa cho rằng quạ kêu là dự báo người bệnh sắp nguy kịch, đây là một điều rất đáng sợ, điềm không may mắn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.