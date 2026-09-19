Cửa chính mở ra ngoài hay vào trong? Những món đồ tuyệt đối không nên đặt sau cánh cửa và mẹo phong thủy rước tài lộc

Ý nghĩa cửa chính và sự vận hành nên mở ra ngoài hay vào trong?

Trong phong thủy, cửa chính được coi là "minh đường tụ thủy" thu hút sinh khí, là con đường huyết mạch nơi khí trường của đất trời, vượng khí của vũ trụ giao thoa và thẩm thấu vào không gian sống. Nó không chỉ là bộ mặt của ngôi nhà mà còn là biểu tượng cho vị thế và vận mệnh của gia chủ.

Cửa chính đón lộc khí, tài khí mang đến những cơ hội, sự thịnh vượng và cả sức khỏe cho mọi thành viên. Chính vì lẽ đó, vị trí, hướng, kích thước, và cả chất liệu của cửa chính đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng, sao cho hài hòa với tổng thể kiến trúc và mệnh số của gia chủ.

Theo VTC News, chuyên gia phong thủy - kiến trúc sư Phạm Cương từng chia sẻ, trong văn hóa phương Đông, cửa chính là nơi ngăn cách không gian giữa ngôi nhà và môi trường bên ngoài. Khí hay năng lượng bên ngoài nạp vào nhà qua cửa chính và phân bổ đến các không gian khác trong nhà. Quá trình di chuyển của con người từ ngoài vào trong cũng là quá trình nạp khí cho ngôi nhà. Hiện nay cửa chính thường có nhiều cách thiết kế: Cửa mở vào trong nhà, cửa mở ra ngoài, cửa cánh trượt…

Với những nhà diện tích quá chật, cửa mở vào trong chiếm nhiều diện tích thì có thể thiết kế cửa kiểu cánh trượt, về phong thủy cũng đạt yêu cầu.

Theo quan niệm phong thủy thì cửa chính nên mở vào trong là tốt nhất vì thuận với chiều vận động đi vào của người dùng, các dòng năng lượng sẽ được nạp vào tối đa qua cửa chính. Cửa mở ra ngoài sẽ ngược vào chiều di chuyển của con người, vì vậy khí nạp vào nhà sẽ bị cản trở.

Ngoài ra, với những ngôi nhà ngay sát mặt đường không có vỉa hè, cửa mở ra ngoài sẽ chiếm dụng không gian công cộng, đôi khi còn tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn cho người đi đường. Với những nhà diện tích quá chật, cửa mở vào trong chiếm nhiều diện tích thì có thể thiết kế cửa kiểu cánh trượt, về phong thủy cũng đạt yêu cầu.

Khi bài trí nội thất không nên đặt những thứ này vào cửa

Mở cửa và nhìn thấy tủ lạnh

Chúng ta không thể đặt tủ lạnh ở nơi bạn có thể nhìn thấy khi bước vào cửa, nguyên nhân là vì tủ lạnh là nơi cất giữ đồ đạc, nếu bạn có thể nhìn thấy ngay khi vừa mở cửa, thì ngân khố trong nhà sẽ tự chảy ra ngoài, cách đặt vị trí tủ lạnh này khó giữ được của cải, đối với người kinh doanh thì có nguy cơ thất thoát tiền bạc, nên nếu ai cũng nghĩ tủ lạnh có thể đặt ở phòng khách tùy ý thì rất sai.

Mở cửa và nhìn thấy phòng tắm

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, có một số nhà thiết kế kiểu dù mở cửa hay bước vào cửa đều có thể nhìn thấy trực tiếp phòng tắm. Trong phong thủy, nếu mở cửa bước vào nhìn thấy phòng tắm sẽ làm cho người trong nhà có thể không gặp may mắn. Dễ dàng gặp những điềm xấu, điều này cũng có thể sẽ cản trở rất nhiều trong sự nghiệp và phát triển của gia chủ.

Trong phong thủy, nếu mở cửa bước vào nhìn thấy phòng tắm sẽ làm cho người trong nhà có thể không gặp may mắn.

Nếu bạn muốn thay đổi để tránh vận xui, thì bạn chỉ cần để lắp đặt một vách che đủ lớn trước cửa và phòng tắm.

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Đặt cây xanh hai bên lối đi vào cửa chính

Trong phong thủy, lối đi vào cửa chính nhà bạn được xem như con đường dẫn những cơ hội tốt trong công việc và cuộc sống đến bạn. Do đó, những cây cảnh xum xuê, chậu hoa tươi tắn… đặt hai bên lối đi vào nhà/cửa chính như mời gọi và thu hút những năng lượng tốt của sức khỏe, may mắn, hạnh phúc đến thăm nhà.

Vì vậy, bạn nhớ chăm sóc cây cảnh thường xuyên, tránh để chậu cảnh nứt, cây cảnh có hoa lá héo úa hay mọc tràn lan ra cả lối đi khiến dòng năng lượng lưu thông bị cản trở.

Nên mở cửa mỗi ngày để tiếp nhận năng lượng tốt

Thông tin từ VTV, một số gia đình có cửa hậu thông ra phía sau hẻm hoặc con đường nhỏ và thường xuyên dùng cửa này để ra vào vì tiện lợi hơn. Tuy nhiên, theo phong thủy, những nguồn năng lượng tốt mang đến sức khỏe, tài vận thường chỉ thăm nhà của bạn bằng cửa chính.

Bạn cũng nên mở cửa mỗi ngày để tiếp nhận năng lượng tốt.

Do vậy, bạn nên sử dụng cửa chính ít nhất một lần một ngày để chào đón những dòng năng lượng này lưu thông. Kể cả ít sử dụng, bạn cũng nên mở cửa mỗi ngày để tiếp nhận năng lượng tốt.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.