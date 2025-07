VN-Index lập đỉnh lịch sử mới, tài sản các tỷ phú USD Việt Nam biến động thế nào?

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp nối đà tăng ấn tượng trong những phiên giao dịch gần đây. Kết phiên giao dịch ngày 25/7, chỉ số VN-Index tăng 10,11 điểm (+0,7%) lên 1.531,13 điểm, mức đóng cửa cao nhất từ trước đến nay.

Cùng với đó, chỉ số HNX-Index tăng 3,89 điểm (+1,6%) lên 254,56 điểm; chỉ số UPCoM-Index cũng tăng 0,84 điểm (+0,8%) lên 106 điểm.

Cùng với mức tăng về điểm số, dòng tiền tiếp tục đổ cuồn cuộn vào thị trường, qua đó nâng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn lên gần 42.000 tỷ đồng.

Trong đó, thanh khoản sàn HoSE ghi nhận hơn 37.406 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng so với phiên liền trước; thanh khoản tại HNX-Index ghi nhận hơn 3.232 tỷ đồng, tăng hơn 600 tỷ đồng so với phiên liền trước. Trong khi đó, thanh khoản trên Upcom-Index ghi nhận 1.159 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng so với phiên liền trước.

Trong ngày chỉ số VN-Index thiết lập đỉnh lịch sử mới, khối tài sản của các tỷ phú USD Việt Nam diễn biến trái chiều.

Khối tài sản của các tỷ phú USD Việt Nam biến động mạnh trong bối cảnh VN-Index thiết lập kỷ lục mới

Thống kê từ bảng xếp hạng tỷ phú USD theo thời gian thực của Forbes cho biết, trong phiên giao dịch ngày 25/7, khối tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch CTCP Hàng không VIETJET (VJC), Phó Chủ tịch Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDB) - ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 146 triệu USD nhờ đà tăng của cổ phiếu VJC và HDB.

Kết phiên giao dịch, nữ tỷ phú 55 tuổi nắm giữ khối tài sản trị giá 3,2 tỷ USD và vươn lên đứng vị trí thứ 1.217 trên bảng xếp hạng thế giới.

Trong khi đó, khối tài sản của tỷ phú Trần Đình Long ghi nhận tăng 5 triệu USD nhờ đà tăng của cổ phiếu nắm giữ. Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát đang nắm giữ khối tài sản trị giá 2,6 tỷ USD và đứng vị trí 1.474 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới.

Tương tự, khối tài sản của tỷ phú Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng 5 triệu USD để lên mức 2,4 tỷ USD. Với khối tài sản này đại gia 55 tuổi đứng vị trí 1.613 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới.

Ở chiều ngược lại, khối tài sản của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch CTCP Tập đoàn MaSan (MSN) ghi nhận mức giảm 3 triệu USD. Tỷ phú 61 tuổi đang nắm giữ khối tài sản trị giá 1,1 tỷ USD và đứng thứ 2.913 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới.

Về phần mình, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup ghi nhận mức giảm 153 triệu USD trong ngày chỉ số VN-Index thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. Tuy nhiên, tỷ phú 56 tuổi vẫn đang nắm giữ khối tài sản lên tới 11,9 tỷ USD và đứng thứ 228 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới.

Theo thống kê, so với thời điểm Forbes công bố danh sách các tỷ phú USD thế giới năm 2025 hồi đầu tháng 4 vừa qua, đến nay khối tài sản của các tỷ phú USD Việt Nam đã ghi nhận mức tăng mạnh từ 14,7 tỷ USD lên 21,2 tỷ USD.

Trong đó, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận mức tăng mạnh nhất từ 6,5 tỷ USD lên 11,9 tỷ USD nhờ đà tăng ấn tượng của cổ phiếu VIC thời gian qua.

Trong thời gian này, khối tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ghi nhận mức tăng 400 triệu USD khi tăng từ 2,8 tỷ USD lên 3,2 tỷ USD như hiện tại.

Tương tự, khối tài sản của tỷ phú Hồ Hùng Anh cũng ghi nhận mức tăng 400 triệu USD trong thời gian này khi tăng từ 2 tỷ USD lên 2,4 tỷ USD.

Tỷ phú Trần Đình Long cũng ghi nhận tăng thêm 200 triệu USD nhờ đà tăng của cổ phiếu HPG thời gian qua khi tăng từ 2,4 tỷ USD lên 2,6 tỷ USD.

Về phần mình, khối tài sản của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang cũng ghi nhận mức tăng 100 triệu USD trong thời gian kể trên.