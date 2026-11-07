2.500 tỉ USD vốn hoá "bốc hơi", cổ phiếu AI bị bán tháo dữ dội: Chuyên gia dự báo biến động tiếp theo

Chỉ số Nasdaq đã giảm 5,5% đêm 5/11 do lo ngại của các nhà đầu tư rằng chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể làm đình trệ việc mở rộng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Ảnh minh họa: RTE

Theo Reuters, làn sóng bán tháo xuất phát từ lo ngại chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mới đây có thể khiến các dự án mở rộng hạ tầng AI tại Mỹ bị đình trệ, đặc biệt là việc xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Giới đầu tư lo ngại chính quyền và các địa phương sẽ tăng cường giám sát, siết cấp phép đối với những dự án tiêu thụ lượng điện và nước khổng lồ. Điều này có thể khiến kế hoạch đầu tư hàng tỷ USD của các doanh nghiệp công nghệ bị chậm trễ.

Ông Michael O'Rourke, Giám đốc chiến lược thị trường tại JonesTrading, nhận định việc đảng Dân chủ giành chiến thắng tại nhiều bang là tín hiệu cho thấy hoạt động mở rộng trung tâm dữ liệu có thể đối mặt với trở ngại lớn hơn.

Nasdaq Composite hiện đã bước vào vùng điều chỉnh, giảm gần 12% so với mức đỉnh lịch sử thiết lập ngày 6/10. Theo định nghĩa thị trường, một chỉ số được xem là bước vào vùng điều chỉnh khi giảm ít nhất 10% từ đỉnh gần nhất.

Cổ phiếu chip và AI lao dốc, Nvidia mất 9%

Làn sóng bán tháo tập trung mạnh vào nhóm bán dẫn và doanh nghiệp cung cấp hạ tầng AI.

Chỉ số bán dẫn Philadelphia giảm 12%, xuống mức thấp nhất trong hơn 6 tháng. Cổ phiếu Nvidia mất 9%, trong khi Advanced Micro Devices (AMD) lao dốc 17%.

Nhóm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện toán đám mây chuyên biệt cho AI cũng chịu tổn thất nặng nề. CoreWeave giảm 10%, còn Nebius mất 15%. Cổ phiếu của cả hai doanh nghiệp đã giảm ít nhất một nửa kể từ khi Nasdaq lập đỉnh ngày 6/10.

Đáng chú ý, chi phí vay vốn của CoreWeave cũng phát tín hiệu rủi ro. Chênh lệch hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) kỳ hạn 5 năm tăng lên mức kỷ lục 1.267,9 điểm cơ bản, phản ánh lo ngại ngày càng lớn của thị trường về khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

Các nhà vận hành trung tâm dữ liệu như Applied Digital, Cipher Digital và IREN đồng loạt giảm hơn 14%.

2.500 tỉ USD vốn hóa bị xóa sổ, nỗi lo AI lan rộng

Chỉ số Nasdaq 100, đại diện cho nhóm doanh nghiệp lớn nhất trên Nasdaq, giảm 6,4%, tương đương 2.500 tỉ USD vốn hóa thị trường bị thổi bay.

Ngay cả những tập đoàn công nghệ lớn cũng không tránh khỏi áp lực. Amazon và Alphabet cùng giảm 2,2%, Microsoft mất 3,6%.

Theo Bloomberg, Microsoft đang tăng cường giám sát một số dự án trung tâm dữ liệu liên quan đến Nebius, IREN và Nscale.

Không chỉ doanh nghiệp công nghệ, các công ty điện lực và nhà cung cấp thiết bị phục vụ trung tâm dữ liệu cũng chịu ảnh hưởng. GE Vernova giảm 7,4%, trong khi Constellation Energy mất 2,5%.

Ông Bruce Zaro, Giám đốc điều hành tại Granite Wealth Management, cho rằng các dự án trung tâm dữ liệu sẽ đối mặt với sự phản đối ngày càng lớn từ cộng đồng địa phương do nguy cơ gây quá tải lưới điện và hệ thống cấp nước.

Theo ước tính của UBS, khoảng 30% công suất trung tâm dữ liệu dự kiến được bổ sung tại Mỹ vào năm 2028 có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu các dự án xây dựng bị đình hoãn.

Ông Ted Parkhill, nhà sáng lập Incline Investment Management, nhận định thị trường đang chuyển từ giai đoạn đặt cược vào tiềm năng AI sang đánh giá thực tế chi phí đầu tư cho công nghệ này.

Dù AI được kỳ vọng sẽ thay đổi thế giới trong dài hạn, không phải cổ phiếu nào gắn với lĩnh vực này cũng đang được định giá hợp lý. Giới đầu tư vì thế có thể còn chứng kiến những biến động mạnh trong thời gian tới.