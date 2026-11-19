Hà Nội dự kiến hoàn thành xử lý sổ đỏ vào cuối năm 2028

UBND TP Hà Nội đã có quyết định phê duyệt kế hoạch xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 công trình, dự án liên quan đến các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Mường Thanh.

Trong đó, có nội dung cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với các hộ dân có nhà ở thuộc diện phải di dời và không thuộc diện phải di dời.

Theo kế hoạch, nhiệm vụ này được triển khai từ quý 1/2027, dự kiến hoàn thành trong quý 4/2028.

Nguồn Dân Việt tổng hợp theo số liệu của UBND TP Hà Nội.

UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Thuế TP Hà Nội và chủ đầu tư tổ chức thực hiện.

Bên cạnh việc xử lý giấy chứng nhận, Hà Nội cũng đặt ra nguyên tắc xác định mức bồi thường đối với các căn hộ, nhà ở thuộc diện phải xử lý.

Theo đó, Hội đồng thẩm định sẽ xác định giá căn hộ, nhà ở theo giá thị trường đối với từng dự án. Sở Tài chính được giao làm cơ quan thường trực của hội đồng.

Mức bồi thường được xác định trên cơ sở đơn giá do Hội đồng thẩm định ban hành và diện tích căn hộ, nhà ở do UBND cấp xã cung cấp.

Ở góc độ pháp lý, luật sư Trương Thanh Đức - Giám đốc Công ty Luật An Vi, phân tích phần lớn cư dân đã ký hợp đồng mua bán, thanh toán đầy đủ và nhận bàn giao nhà từ chủ đầu tư hơn 10 năm trước.

Theo luật sư Đức, những sai phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng công trình thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và cơ quan quản lý có liên quan, không thể mặc nhiên trở thành căn cứ để tước bỏ quyền lợi hợp pháp của người mua nhà.

Phương án khắc phục cho người mua nhà CT6 Kiến Hưng

Ngày 18/11, TAND TP Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950), Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, về tội "Lừa dối khách hàng".

Vụ án liên quan đến 519 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng được xây dựng sai phép, sau đó bán cho khách hàng, dẫn đến việc các căn hộ không được cơ quan Nhà nước cấp giấy chứng nhận.

Tại phiên tòa, ông Lê Thanh Thản đưa ra hai phương án khắc phục hậu quả đối với người mua nhà. Thứ nhất, nếu khách hàng có nhu cầu nhận nhà thay thế, ông đồng ý bố trí căn hộ tại Khu đô thị Thanh Hà. Thứ hai, nếu người dân muốn nhận tiền, ông sẽ thực hiện bồi thường.

Ông Lê Thanh Thản và nhóm 5 cựu cán bộ tại tòa. Ảnh: Đ.X

Tại phiên tòa sáng 19/11, đơn vị thẩm định cũng phối hợp với chính quyền địa phương cho biết, qua khảo sát, mức giá trung bình tại khu chung cư CT6 Kiến Hưng vào tháng 5/2026 được xác định khoảng 56 triệu đồng/m2. Để bảo đảm tính khách quan, đơn vị thẩm định tiếp tục phối hợp với tổ dân phố trực tiếp gặp gỡ những người đã mua căn hộ nhằm xác minh giá giao dịch thực tế.

Với phương pháp này, các tư vấn viên thu thập thêm 18 thông tin giao dịch, với mức giá trung bình khoảng 53 triệu đồng/m2.

Theo ông Thản, BIDV đã cam kết cấp tín dụng 1.000 tỉ đồng để ông có nguồn lực xây dựng dự án tại Khu đô thị Thanh Hà, phục vụ phương án bồi thường cho người dân.

Đáng chú ý, ông Thản thừa nhận còn một số dự án khác tại Hà Nội có sai phạm tương tự CT6 Kiến Hưng, nhưng cho biết hiện "chưa có nguồn" để khắc phục toàn bộ.

Bị cáo cũng đề nghị tòa tạo điều kiện để doanh nghiệp nộp 50% số tiền thu lợi bất chính vào ngân sách Nhà nước, đồng thời xin chuyển đổi công năng khu CT6 Kiến Hưng sang căn hộ cho thuê.