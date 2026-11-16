Khu đô thị dự kiến đón cư dân 12 dự án Mường Thanh: Giá nhà Thanh Hà đắt hay rẻ?

Nằm ở cửa ngõ Tây Nam Hà Nội, Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5 có quy mô khoảng 400ha, thuộc địa bàn xã Bình Minh và phường Phú Lương. Dự án do Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP (Cienco5), thuộc hệ sinh thái Mường Thanh, làm chủ đầu tư.

Được quy hoạch với nhiều loại hình bất động sản, từ chung cư, liền kề, biệt thự đến shophouse, riêng phân khúc chung cư thương mại tại đây gồm 8 cụm với 23 tòa nhà, cung cấp hơn 6.800 căn hộ.

Khu đô thị Thanh Hà có khoảng 23 tòa chung cư thương mại, cung cấp hơn 6.800 căn hộ. Ảnh: Anh Văn

Giá chung cư Thanh Hà giảm hơn 24% so với đỉnh

Khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, căn hộ chung cư tại Thanh Hà có diện tích phổ biến từ 66-81m², giá chào bán dao động khoảng 36-45 triệu đồng/m².

Mặc dù mức giá hiện tại đã giảm hơn 24% so với đỉnh hồi tháng 2/2026, nhưng vẫn cao gấp khoảng 3 lần so với thời điểm bàn giao những căn hộ đầu tiên năm 2017, khi giá bán khoảng 12 triệu đồng/m².

Ở phân khúc thấp tầng, các căn liền kề, biệt thự đang được rao bán phổ biến từ 75-150 triệu đồng/m². Tuy nhiên, giá chào bán cũng giảm hơn 40% trong vòng một năm qua.

Nhiều căn liền kề, biệt thự, shophouse tại khu đô thị Thanh Hà đã hoàn thành phần xây thô bên ngoài. Ảnh: Anh Văn

Đà điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn tăng nóng. Theo báo cáo quý 3/2026 của Viện Nghiên cứu Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), giá bán bình quân căn hộ chung cư tại Hà Nội đạt khoảng 79,3 triệu đồng/m², tăng 97% so với quý 1/2019.

TS Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nhận định thị trường đang phát đi những tín hiệu trái chiều. Sau giai đoạn phục hồi và tăng giá mạnh, giao dịch có xu hướng chững lại, trong khi mặt bằng giá tại nhiều phân khúc vẫn neo cao.

Theo ông Đính, khi nguồn cung tăng, người mua có thêm lựa chọn và xu hướng so sánh kỹ hơn về giá, vị trí, chất lượng trước khi quyết định xuống tiền.

Thực tế tại Thanh Hà cũng cho thấy khoảng cách giữa giá rao bán và khả năng giao dịch. Chị Nguyễn Loan (36 tuổi) - một môi giới bất động sản tại Hà Nội, cho biết lượng chủ nhà gửi bán căn hộ tại khu đô thị hiện nhiều hơn khách tìm mua.

"Có những căn khách gửi bán khoảng 3-5 tháng nay vẫn chưa bán được. Thời gian gần đây, lượng khách hỏi mua cũng nhiều hơn trước nhưng mới chỉ dừng ở bước tham khảo" - chị Loan cho biết.

Giao dịch bất động sản tại khu đô thị Thanh Hà vẫn trầm lắng dù giá chào bán đã điều chỉnh so với đỉnh đầu năm 2026. Ảnh: Anh Văn

Căn hộ chưa có sổ sau gần 10 năm bàn giao

Bên cạnh thanh khoản, pháp lý cũng là vấn đề đáng chú ý tại khu đô thị Thanh Hà. Nhiều cư dân đã sinh sống gần 10 năm nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

Chị Ngọc Ngân (33 tuổi), cư dân tòa HH03B, cho biết gia đình đã chuyển về sinh sống tại đây gần chục năm nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận. Tình trạng kéo dài khiến cư dân không khỏi lo lắng về quyền lợi pháp lý đối với tài sản của mình.

Nhiều cư dân Thanh Hà đã sinh sống gần 10 năm nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ. Ảnh: Anh Văn

Ở góc độ chuyên gia, GS Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, từng nhận định tình trạng người mua chấp nhận sở hữu căn hộ chưa có sổ phản ánh thực tế giá nhà tại Hà Nội đang vượt xa khả năng chi trả của nhiều hộ gia đình.

Tuy nhiên, theo ông Võ, người mua không nên xem nhẹ yếu tố pháp lý. Giấy chứng nhận không chỉ xác nhận quyền sở hữu mà còn liên quan trực tiếp đến quyền chuyển nhượng, thế chấp, thừa kế và nhiều quyền lợi khác của chủ sở hữu.

Với những dự án chậm cấp sổ, cần xác định rõ nguyên nhân, bởi vướng mắc thủ tục hành chính và sai phạm xây dựng, nghĩa vụ tài chính hay tranh chấp pháp lý có bản chất hoàn toàn khác nhau.