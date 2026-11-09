Mường Thanh có những động thái gì trước kế hoạch tháo dỡ loạt chung cư sai phạm?

Hà Nội chốt phương án xử lý 12 dự án Mường Thanh

Mới đây, ngày 28/10/2026, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án liên quan đến hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh.

Theo kết quả rà soát, tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng tại các dự án là 6.759 căn, trong khi thực tế đã xây dựng 24.943 căn, tăng 18.184 căn. Những vi phạm chủ yếu liên quan đến xây dựng sai quy hoạch, tăng diện tích sàn, chia nhỏ căn hộ và tăng số lượng căn hộ, kéo theo áp lực lên hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực.

Đáng chú ý, Hà Nội không lựa chọn phương án phá dỡ đồng loạt mà phân loại từng công trình, hạng mục để xem xét khả năng tồn tại có điều kiện hoặc buộc phá dỡ, di dời, chuyển đổi công năng.

Với các hạng mục phải tháo dỡ, chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí kinh phí, tổ chức thực hiện và chịu toàn bộ chi phí liên quan. Trường hợp không tự giác chấp hành, cơ quan chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Từ 6.759 căn hộ theo quy hoạch, 12 dự án liên quan Mường Thanh đã xây dựng thực tế 24.943 căn, vượt 18.184 căn so với chỉ tiêu được duyệt. Ảnh: Phạm Hưng

Mường Thanh tăng vốn thêm 1.850 tỉ đồng

Trong bối cảnh trên, Công ty CP Tập đoàn Mường Thanh vừa ghi nhận hai đợt tăng vốn điều lệ liên tiếp trong khoảng 3 tháng, nâng quy mô vốn từ 4.500 tỉ đồng lên 6.350 tỉ đồng.

Cụ thể, vào tháng 7/2026, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 4.500 tỉ đồng lên 6.000 tỉ đồng, tương ứng tăng thêm 1.500 tỉ đồng. Đến tháng 10/2026, Mường Thanh tiếp tục hoàn tất đợt điều chỉnh vốn từ 6.000 tỉ đồng lên 6.350 tỉ đồng, bổ sung thêm 350 tỉ đồng.

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được báo chí dẫn lại, phần vốn tăng thêm trong đợt tháng 10 được góp bằng tiền mặt, có nguồn gốc từ khu vực tư nhân. Tuy nhiên, danh tính các cổ đông tham gia góp thêm vốn và tỉ lệ sở hữu cụ thể chưa được công bố.

Như vậy, qua hai đợt điều chỉnh, vốn điều lệ của tập đoàn đã tăng tổng cộng 1.850 tỉ đồng, tương đương hơn 41% so với mức đầu tháng 7. Danh tính các cổ đông tham gia góp thêm vốn và tỉ lệ sở hữu cụ thể chưa được công bố.

Hiện, bà Lê Thị Hoàng Yến, con gái doanh nhân Lê Thanh Thản, giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Mường Thanh.

Động thái điều chỉnh vốn diễn ra trong giai đoạn doanh nghiệp đứng trước yêu cầu giải quyết những tồn tại kéo dài tại nhiều dự án bất động sản ở Hà Nội.

Chuyên gia kinh tế PGS-TS Ngô Trí Long - Chuyên gia Kinh tế, Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt nam, cho rằng việc Mường Thanh tăng vốn có thể đồng thời phục vụ mục tiêu tái cơ cấu tài chính, duy trì hoạt động kinh doanh và chuẩn bị nguồn lực thực hiện các nghĩa vụ pháp lý, tài chính tại những dự án có vi phạm. Trong bối cảnh Hà Nội vừa thông qua phương án xử lý 12 dự án, việc chuẩn bị nguồn lực để khắc phục những tồn tại này là vấn đề đặc biệt đáng quan tâm.

Theo ông Long, thước đo thực chất không nằm ở việc vốn điều lệ của Mường Thanh tăng thêm bao nhiêu, mà ở khả năng doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn đó để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, khắc phục sai phạm và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Cùng thời điểm, vụ án liên quan đến sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng cũng được TAND TP Hà Nội đưa ra kế hoạch xét xử sơ thẩm, dự kiến từ ngày 18/11 - 30/11/2026.

Theo cáo trạng, ông Thản bị cáo buộc chỉ đạo xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng không đúng quy hoạch được phê duyệt, sau đó bán 519 căn hộ, thu lợi bất chính khoảng 531 tỉ đồng. Ông bị truy tố về tội Lừa dối khách hàng.

Thành lập năm 2012, Mường Thanh hoạt động chủ yếu trong hai lĩnh vực khách sạn và bất động sản. Doanh nghiệp hiện vận hành hơn 60 khách sạn trên cả nước, đồng thời gắn với nhiều dự án nhà ở tại Hà Nội như HH Linh Đàm, Đại Thanh, Kim Văn – Kim Lũ và Thanh Hà.

Tuy nhiên, nhiều dự án liên quan đến doanh nghiệp này từng bị cơ quan chức năng rà soát, xử lý do tồn tại sai phạm về đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng. Trong đó có CT6 Kiến Hưng, CT5 Tân Triều, các tòa VP3, VP5, VP6 thuộc khu HH Linh Đàm, CT8 và CT10 Đại Thanh.

Về tình hình kinh doanh, trước đại dịch Covid-19, thời điểm "vàng" của du lịch, doanh thu của của tập đoàn này gia tăng đều qua các năm từ 2016-2019. Đỉnh điểm, năm 2019, Mường Thanh ghi nhận doanh thu 1.570 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi khấu trừ các chi phí, doanh nghiệp này đã lỗ liên tiếp trong các năm 2016, 2017 và 2018. Chỉ duy nhất vào năm 2019, Mường Thanh mới lãi trở lại 33 tỉ đồng.

Năm 2020, khi đại dịch xuất hiện, các doanh nghiệp khách sạn có quy mô lớn như Mường Thanh đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.