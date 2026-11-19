Xử lý 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh: Di dời, phá dỡ, cấp giấy chứng nhận khi nào?
Hà Nội đặt mục tiêu di dời cư dân khỏi các căn hộ phải phá dỡ tại 12 công trình, dự án liên quan Tập đoàn Mường Thanh xong trước ngày 31/12/2027. Hoàn thành xử lý vi phạm, cải tạo và chỉnh trang các công trình trong năm 2028.
Tại phiên tòa, ông Lê Thanh Thản thừa nhận hành vi lừa dối khách hàng tại dự án CT6 Kiến Hưng, đồng thời đề xuất 2 phương án khắc phục hậu quả cho...
Theo Nội dung: Đình Phong | Đồ họa: Kiều Tú ([Tên nguồn])