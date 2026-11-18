Bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) tại toà. (ảnh: Phùng Anh)

Trưa 18/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) cùng 5 bị cáo khác trong vụ án sai phạm về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch tại dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, Hà Nội) bước vào phần xét hỏi.

Hội đồng xét xử do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh (Phó Chánh tòa phụ trách Tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội) làm chủ tọa. (ảnh: Phùng Anh)

Chủ tịch Mường Thanh tự ý chuyển đổi công năng, xây dựng sai quy hoạch dự án CT6

Là người đầu tiên đứng trước bục khai báo, bị cáo Lê Thanh Thản cho biết Công ty Bemes là chủ đầu tư dự án CT6 Kiến Hưng (Hà Nội), đồng thời thừa nhận mình là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp tổ chức triển khai và quyết định mọi vấn đề trong quá trình thực hiện dự án.

Khi được hỏi về cơ sở pháp lý triển khai dự án, bị cáo Thản khai, dự án được thực hiện trên cơ sở các quyết định của UBND tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc TP Hà Nội.

Theo bị cáo, trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp đã báo cáo và được phía tỉnh Hà Tây (cũ) đồng ý về chủ trương điều chỉnh một số nội dung. Tuy nhiên, do mải triển khai xây dựng, công ty không hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

"Thủ tục thì trên cứ đồng ý, cuối cùng mình không hoàn thiện. Như vậy là mình có lỗi", bị cáo Thản trình bày.

Bị cáo Lê Thanh Thản tại toà. (ảnh: Phùng Anh)

Về những sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, bị cáo Lê Thanh Thản thừa nhận Công ty Bemes đã tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng từ khu văn phòng cho thuê, dịch vụ thương mại sang căn hộ để ở lâu dài.

Bị cáo giải thích, theo quy hoạch ban đầu, dự án có các hạng mục chung cư, khách sạn và văn phòng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, doanh nghiệp nhận thấy việc xây dựng khách sạn, văn phòng tại khu vực này không phù hợp nên đã đề xuất chuyển đổi công năng.

Theo bị cáo, phía tỉnh Hà Tây (cũ) khi đó đã đồng ý về chủ trương nhưng doanh nghiệp chưa hoàn thiện thủ tục điều chỉnh theo quy định.

Bị cáo Đỗ Văn Hưng (SN 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ, Hà Nội) tại toà. (ảnh: Phùng Anh)

Đối với khu nhà thấp tầng, HĐXX tiếp tục làm rõ việc chủ đầu tư không xây dựng nhà trẻ theo quy hoạch được phê duyệt mà chuyển diện tích đất này sang xây dựng nhà liền kề.

Bị cáo Thản khai, tại khu vực dự án đã có một nhà trẻ rộng gần 3.000m² nên doanh nghiệp cho rằng không cần thiết phải xây dựng thêm nhà trẻ tại khu đất thấp tầng.

Khi HĐXX hỏi khu đất thấp tầng có được quy hoạch xây dựng nhà trẻ hay không, bị cáo xác nhận là có. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã không xây dựng nhà trẻ mà chuyển sang làm nhà liền kề.

Chủ toạ hỏi: "Bị cáo dùng đất quy hoạch xây dựng nhà trẻ để xây nhà liền kề như thế có đúng theo quy định của pháp luật hay không?"

Bị cáo Thản thừa nhận không đúng và xác nhận đây là sai phạm.

Hội đồng xét xử xét hỏi bị cáo Lê Thanh Thản. (ảnh: Phùng Anh)

Thừa nhận chỉ đạo bán căn hộ, quyết định giá và nội dung hợp đồng

Về hoạt động kinh doanh tại dự án CT6 Kiến Hưng, bị cáo Lê Thanh Thản khai mình là người trực tiếp chủ trì việc bán các căn hộ chung cư và nhà liền kề.

Theo bị cáo, hoạt động bán căn hộ diễn ra trong khoảng năm 2012 - 2013. Việc xây dựng và bán căn hộ được triển khai theo từng giai đoạn, hoàn thành đến đâu thì bán đến đó.

Bị cáo Thản xác nhận mình là người chỉ đạo việc ký kết hợp đồng, quyết định giá bán cũng như các nội dung trong hợp đồng chuyển nhượng căn hộ và nhà liền kề.

Khi được hỏi về các cam kết pháp lý trong hợp đồng mua bán, bị cáo xác nhận hợp đồng có nội dung liên quan đến việc công trình được xây dựng theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

HĐXX tiếp tục đặt câu hỏi về việc chủ đầu tư có thông báo cho khách hàng biết các căn hộ chung cư và nhà thấp tầng được xây dựng không đúng quy hoạch hay không.

Bị cáo Thản cho biết, doanh nghiệp không thông báo nội dung này cho khách hàng vì cho rằng việc điều chỉnh đã được phía tỉnh đồng ý về chủ trương, chỉ còn thiếu thủ tục hoàn thiện.

Đáng chú ý, tại phần xét hỏi, HĐXX đặt câu hỏi về việc bị cáo đưa ra thông tin không đúng thực tế để khách hàng tin tưởng mua căn hộ và nhà thấp tầng tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Khi được hỏi hành vi này có phải là gian dối hay không, bị cáo Thản thừa nhận có hành vi gian dối.

HĐXX tiếp tục hỏi việc cung cấp thông tin không đúng thực tế có phải là hành vi lừa dối khách hàng hay không, bị cáo Thản cũng thừa nhận.

Trước câu hỏi về việc Viện Kiểm sát truy tố bị cáo về tội "Lừa dối khách hàng" có đúng hay không?

Bị cáo Lê Thanh Thản trả lời: "Thưa HĐXX, cáo trạng truy tố là đúng tội".

Đề xuất hai phương án khắc phục hậu quả cho người mua nhà

Khi được HĐXX hỏi về phương án khắc phục hậu quả cho các bị hại, bị cáo Lê Thanh Thản cho biết doanh nghiệp đã chuẩn bị phương án giải quyết.

Theo đó, bị cáo đưa ra hai phương án. Thứ nhất, đối với những người dân có nhu cầu chuyển sang khu đô thị Thanh Hà, doanh nghiệp sẽ bố trí nhà để thực hiện việc chuyển đổi.

Thứ hai, đối với những khách hàng không có nhu cầu chuyển đổi và muốn nhận lại tiền, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc hoàn trả.

Bị cáo Thản cho biết đã chuẩn bị nguồn nhà tại khu đô thị Thanh Hà để phục vụ phương án chuyển đổi cho người dân.

Liên quan đến nguồn tài chính khắc phục hậu quả, bị cáo khai đã chuyển khoảng 530 tỷ đồng vào tài khoản của cơ quan thi hành án trước thời điểm xét xử một ngày.

Phiên toà tiếp tục vào chiều 18/11.......

Đại diện Viện Kiểm sát tại toà. (ảnh: Phùng Anh)

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, dự án CT6 Kiến Hưng đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500. Tuy nhiên, sau đó, bị cáo Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch được phê duyệt.

Cụ thể, từ tháng 3/2011, bị cáo Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án với nội dung: "Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất..." nhằm khiến khách hàng tin tưởng mua các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng, dù công trình vi phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt.

Đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành và từ tháng 1/2013, dự án bắt đầu bàn giao căn hộ cho người dân vào sinh sống.

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tổ chức xây dựng công trình vi phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với khối nhà cao tầng, bị cáo Lê Thanh Thản đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, xây dựng thêm căn hộ và xây thêm một tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Đối với khu nhà thấp tầng, bị cáo đã tăng diện tích đất xây dựng, tăng số căn nhà thấp tầng và vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng. Các căn hộ này không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ).

Thông qua việc bán các căn hộ trên, bị cáo Lê Thanh Thản bị xác định đã thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.

Mặc dù các sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng diễn ra trong thời gian dài, nhưng các cán bộ UBND phường Kiến Hưng thời điểm đó đã không thực hiện việc thanh tra, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm tại công trình theo quy định của pháp luật.

Toàn cảnh phiên toà. (ảnh: Phùng Anh)