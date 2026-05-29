10 CEO lương cao nhất nước Mỹ

AP vừa công bố khảo sát lương CEO thường niên, thu nhập dữ liệu từ 337 lãnh đạo tại các công ty thuộc chỉ số S&P 500, gồm khoảng 500 công ty niêm yết lớn nhất tại Mỹ. Phạm vi thống kê gồm những CEO điều hành công ty ít nhất hai năm tài chính liên tiếp và doanh nghiệp của họ đã nộp báo cáo ủy quyền giai đoạn từ ngày 1/1 đến 30/4. Sau đây là 10 CEO có mức lương hàng năm cao nhất.

1. Shankh Mitra - CEO Welltower

CEO Welltower Shankh Mitra. Ảnh: Welltower

Mức lương hàng năm: 821,1 triệu USD

So với lương trung bình người lao động: gấp 6.569 lần

Ông Shankh Mitra trở thành CEO Welltower từ năm 2020. Đây là quỹ tín thác đầu tư bất động sản chuyên về nhà ở cho người cao tuổi, trung tâm chăm sóc sức khỏe và bất động sản y tế tại Mỹ, Canada và Anh.

Welltower hưởng lợi lớn từ xu hướng già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc dài hạn tăng mạnh sau đại dịch. Gần đây, công ty nổi bật nhờ chiến lược đầu tư mạnh vào viện dưỡng lão cao cấp và bất động sản y tế. Công ty báo cáo doanh thu 10,84 tỷ USD cho năm tài chính 2025, tăng 35,6% so với 2024.

2. Hock Tan - CEO Broadcom

CEO Broadcom Hock Tan. Ảnh: GIC

Mức lương hàng năm: 205,3 triệu USD

So với lương trung bình người lao động: gấp 543 lần

Ông Hock Tan giữ vị trí CEO Broadcom từ 2006. Công ty hoạt động trong lĩnh vực chip bán dẫn, hạ tầng mạng và phần mềm doanh nghiệp. Quý đầu của năm tài chính 2026, doanh thu công ty tăng 29% so với cùng kỳ, lên 19,3 tỷ USD, trong khi lãi EBITDA đạt kỷ lục 13,1 tỷ USD.

Tháng trước, Broadcom đạt thỏa thuận phát triển thế hệ tiếp theo của bộ xử lý Tensor (TPU), các chip AI tùy chỉnh cho Google. Theo AP, mức lương của ông Tan gắn liền với doanh thu công ty tăng mạnh nhờ thị trường AI.

3. David Zaslav - CEO Warner Bros. Discovery

CEO Warner Bros. Discovery David Zaslav. Ảnh: Warner Bros

Mức lương hàng năm: 165 triệu USD

So với lương trung bình người lao động: gấp 1.378 lần

Ông David Zaslav bắt đầu lãnh đạo Warner Bros. Discovery từ 2022, sau thương vụ sáp nhập WarnerMedia và Discovery. Tập đoàn này hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, điện ảnh và phát trực tuyến (streaming), sở hữu HBO, CNN, Warner Bros Pictures và Discovery Channel.

Gần đây, Paramount Skydance đang chuẩn bị đợt phát hành trái phiếu lớn nhất lịch sử để hoàn tất việc mua lại Warner Bros. Discovery, thương vụ được định giá khoảng 110 tỷ USD.

4. David Solomon - CEO Goldman Sachs Group

CEO Goldman Sachs David Solomon. Ảnh: Goldman Sachs

Mức lương hàng năm: 118,9 triệu USD

So với lương trung bình người lao động: gấp 740 lần

Ông David Solomon làm CEO Goldman Sachs từ năm 2018. Đây là một trong những ngân hàng đầu tư quyền lực nhất Phố Wall, hoạt động trong mảng ngân hàng đầu tư, giao dịch chứng khoán, quản lý tài sản.

Goldman đang đẩy mạnh mảng quản lý tài sản và thu hẹp tham vọng ngân hàng bán lẻ sau các khoản lỗ từ Marcus. Nhà băng ghi nhận doanh thu 2025 đạt 58,28 tỷ USD, tăng 8,92% so với 2024. Quý I/2026, doanh thu thuần đạt 17,23 tỷ USD.

5. Jane Fraser - CEO Citigroup

CEO Citigroup Jane Fraser. Ảnh: Citi

Mức lương hàng năm: 95,8 triệu USD

So với lương trung bình người lao động: gấp 1.309 lần

Bà Jane Fraser trở thành CEO Citigroup từ năm 2021 và là nữ CEO đầu tiên trong lịch sử một ngân hàng lớn của Phố Wall. Bà cũng sở hữu mức lương cho nữ CEO cao nhất lịch sử khảo sát của AP.

Citigroup hoạt động toàn cầu, trong lĩnh vực tín dụng, đầu tư và quản lý tài sản, đạt doanh thu 85,2 tỷ USD năm 2025. Quý 1/2026, nhà băng báo cáo doanh thu 24,6 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

6. Charles Scharf - CEO Wells Fargo & Company

CEO Wells Fargo & Company Charles Scharf. Ảnh: WF

Mức lương hàng năm: 94,5 triệu USD

So với lương trung bình người lao động: gấp 1.152 lần

Ông Charles Scharf tiếp quản CEO Wells Fargo từ 2019, nhằm vực dậy ngân hàng sau hàng loạt bê bối tài khoản giả. Đây là một trong bốn ngân hàng lớn nhất Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, cho vay và tài chính doanh nghiệp.

Quý I, ngân hàng báo cáo tăng trưởng doanh thu 6%, đạt 21,4 tỷ USD, nhưng việc kiểm soát chi phí vẫn là thử thách lớn trong quá trình phục hồi.

7. Robin Vince - CEO Bank of New York Mellon

CEO Bank of New York Mellon Robin Vince. Ảnh: BNY

Mức lương hàng năm: 83,5 triệu USD

So với lương trung bình người lao động: gấp 1.082 lần

Ông Robin Vince trở thành CEO Bank of New York Mellon từ năm 2022. Đây là một trong những ngân hàng lưu ký và quản lý tài sản lâu đời nhất thế giới, chuyên phục vụ tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và khách hàng tổ chức.

Ngân hàng này báo cáo doanh thu kỷ lục 5,41 tỷ USD trong quý đầu 2026, tăng 13,8% so với cùng kỳ 2025. Vào năm tài chính 2025, Bank of New York Mellon đạt doanh thu kỷ lục 20,08 tỷ USD.

8. Marc Casper - CEO Thermo Fisher Scientific

CEO Thermo Fisher Scientific Marc Casper. Ảnh: Thermo Fisher

Mức lương hàng năm: 79,9 triệu USD

So với lương trung bình người lao động: gấp 1.120 lần

Ông Marc Casper giữ vị trí CEO Thermo Fisher từ 2009. Công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học, thiết bị phòng thí nghiệm và dịch vụ nghiên cứu khoa học. Thermo Fisher từng tăng trưởng bùng nổ trong đại dịch nhờ xét nghiệm và thiết bị y tế, và hiện tập trung vào dược phẩm sinh học và nghiên cứu gene.

Thermo Fisher công bố doanh thu 11,01 tỷ USD vào quý I, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên cơ sở này, công ty nâng dự báo doanh thu cả năm 2026 trong mức 47,3 - 48,1 tỷ USD.

9. Tim Cook - CEO Apple

CEO Apple Tim Cook tại Hà Nội ngày 15/4/2024. Ảnh: Tuấn Hưng

Mức lương hàng năm: 74,3 triệu USD

So với lương trung bình người lao động: gấp 533 lần

Ông Tim Cook đảm nhận vị trí CEO Apple từ năm 2011, kế nhiệm nhà sáng lập Steve Jobs. Ông dẫn dắt công ty từ vốn hóa xấp xỉ 350 tỷ USD lên 4.570 tỷ USD hiện nay. Hôm 20/4, Apple thông báo Tim Cook sẽ chính thức rời vị trí CEO vào đầu tháng 9, chuyển sang vai trò Chủ tịch điều hành.

"Táo khuyết" công bố doanh thu quý II năm tài chính 2026 (kết thúc vào tháng 3/2026) đạt 111,2 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 29,6 tỷ USD, vượt kỳ vọng của giới phân tích.

10. Gregory Case - CEO Aon

CEO Aon Gregory Case trong một cuộc họp vào tháng 5 tại Chicago, Mỹ. Ảnh: Linkedin Greg Case

Mức lương hàng năm: 73,7 triệu USD

So với lương trung bình người lao động: gấp 826 lần

Ông Gregory Case làm CEO Aon từ năm 2005, chuyên tư vấn rủi ro, bảo hiểm, tái bảo hiểm và nhân sự doanh nghiệp. Công ty gần đây tập trung mạnh vào tư vấn rủi ro khí hậu, an ninh mạng và dữ liệu doanh nghiệp. Quý đầu năm, tổng doanh thu công ty tăng 6% so với cùng kỳ 2025, lên 5 tỷ USD.

Theo khảo sát của AP, gói thu nhập năm 2025 điển hình gồm lương và thưởng của CEO trong S&P 500 đạt 17,7 triệu USD, tăng gần 6%.