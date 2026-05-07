Nhân viên làm 490 năm mới bằng lương của sếp

Báo cáo được công bố ngày 2/5 của Oxfam dựa trên nghiên cứu dữ liệu công khai năm 2025 từ 1.500 tập đoàn lớn tại 33 quốc gia.

Theo đó, từ năm 2024 đến 2025, lương thực tế trung bình của người lao động toàn cầu tăng 0,5%. Cùng thời điểm, thù lao của giám đốc điều hành (CEO) tại các doanh nghiệp này tăng 11%.

Trong năm qua, trung bình mỗi CEO nhận 8,4 triệu USD tiền lương và thưởng, tăng gần một triệu USD so với năm trước đó. 10 CEO được trả lương cao nhất thế giới có tổng thu nhập hơn 1 tỷ USD. Dữ liệu của Oxfam chỉ ra, một nhân viên thông thường phải làm việc 490 năm để đạt được mức thù lao trung bình một năm của CEO.

Xét trong giai đoạn 2019-2025, mức lương thực tế của người lao động toàn cầu đã giảm 12%. Các chuyên gia ước tính mức giảm này tương đương với việc người lao động phải làm việc không công 108 ngày trong suốt 6 năm qua. Trong khi đó, thù lao thực tế của các CEO tăng 54% cùng kỳ.

Oxfam cho biết khoảng cách giữa thu nhập của giới quản lý và nhân viên là một xu hướng dài hạn, khi các nhà điều hành nắm giữ phần ngày càng lớn trong nền kinh tế.

"Không thể thảo luận về khủng hoảng chi phí sinh hoạt mà bỏ qua vấn đề bất bình đẳng cực đoan giữa lương của lãnh đạo và người lao động", bà Patricia Stottlemyer, đại diện Oxfam Mỹ, cho biết.

Theo một khảo sát hồi tháng 4 của tờ CNBC, 49% người Mỹ đã phải cắt giảm chi tiêu không thiết yếu; 40% rút tiền tiết kiệm, trong khi khoảng 1/3 đang tìm thêm nghề tay trái, làm thêm giờ, hoặc ráo riết tìm việc mới có đãi ngộ cao hơn.

Các chuyên gia từ Oxfam nhận định các doanh nghiệp có đủ nguồn lực tài chính để tăng lương cho nhân viên. Việc thu hẹp khoảng cách thu nhập phụ thuộc vào các chính sách phân phối lại thành quả kinh tế.