Du học sinh Anh bỏ phố về quê, “ôm” 6 tỷ “đánh cược” với cánh đồng hoang

Thứ Sáu, ngày 26/02/2021 05:00 AM (GMT+7)

“Những ngày đầu tiên khi tôi về đây, toàn bộ cánh đồng này là nước ngập trắng xóa, người dân bỏ hoang không canh tác được. Tôi bắt đầu đi thuê từng miếng ruộng, gom tất cả lại và bắt tay vào để thực hiện ước mơ”.

Đó là chia sẻ của anh Hoàng Hải Minh (SN 1987), chủ trang trại trồng rau sạch tại xã Lê Lợi, huyện Thường Tín (Hà Nội) về những ngày tháng về quê khởi nghiệp của mình.

Sinh ra và lớn lên ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), tốt nghiệp ĐH Xây dựng năm 2010, anh Hoàng Hải Minh tiếp tục sang Anh du học và lấy bằng Thạc sĩ Khoa học Quản lý. Sau khi ra trường, anh làm việc tại một doanh nghiệp cung ứng thực phẩm cho chuỗi nhà hàng ở Anh trong suốt 2 năm.

Sau nhiều năm học tập và sinh sống tại nước ngoài, anh Minh quyết định về quê khởi nghiệp nông nghiệp.

Làm việc và sinh sống tại Anh, có cơ hội được tham quan nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đã hình thành nên trong anh có niềm đam mê cháy bỏng với công việc làm nông nghiệp sạch.

Nhận thấy Việt Nam là nước có khí hậu và thổ nhưỡng rất tốt, phù hợp cho việc khởi nghiệp nông nghiệp nhưng vấn đề thực phẩm bẩn lại trở thành vấn nạn nên anh quyết định về quê.

“Khi tôi về nước và quyết định sẽ đi trồng rau, gia đình tôi rất buồn vì thương con vất vả. Thế nhưng, khi tôi ngồi lại cùng mọi người và trình bày về kế hoạch bài bản của mình, mọi người đều ủng hộ. Bố tôi từ đó đã trở thành người bạn đồng hành ủng hộ hết mình và giúp tôi đặt những viên gạch đầu tiên trong quá trình khởi nghiệp”, anh Minh chia sẻ.

Anh nhờ chính những người nông dân cho mình thuê ruộng về làm tại trang trại.

Với 6 tỷ đồng là số tiền anh tích cóp được trong hơn 2 năm làm việc tại Anh cùng sự đầu tư, góp vốn của một số anh em, bạn bè, anh bắt đầu thực hiện dự án.

Khảo sát và tìm hiểu nhiều nơi, anh quyết định chọn cánh đồng trũng, nước ngập đến ngang bụng, người dân không thể canh tác, thuộc xã Lê Lợi (Thường Tín, Hà Nội) để thuê và cải tạo.

“Tôi đến từng hộ dân, hỏi thuê từng thửa ruộng, gom tất cả lại rồi cho máy xuống để thi công nhưng không làm được vì lầy quá. Phải mất hơn 1 tháng tiến hành tháo nước, phơi cho đất se bề mặt tôi mới bắt tay vào làm được”, anh Minh kể.

Toàn bộ rau củ quả được anh Minh trồng trong nhà lưới, nhà màng và sản xuất theo hướng hữu cơ.

Với hơn 13ha được thuê gom của hơn 50 hộ dân, anh Minh bắt tay vào làm thành từng ô nhà lưới, xây dựng khối văn phòng, nhà sơ chế, làm hạ tầng, đặt mua máy móc và vật tư nông nghiệp công nghệ cao ở nước ngoài để trồng rau sạch.

Mất hàng năm trời để hình thành nên trang trại, nhà màng vừa dựng xong, rau củ đang xanh tốt và lượng đơn hàng ổn định thì trận bão lịch sử ập tới vào tháng 8/2018.

“Chỉ sau 1 đêm bão, toàn bộ trang trại là một vùng trắng xóa toàn nước. Rau củ bị ngập hết, nhà lưới, nhà màng bị hư hại đồng nghĩa với việc mất tất cả các đơn hàng khiến cho tôi vô cùng tuyệt vọng, tưởng như mình đã đi sai đường”, anh Minh bày tỏ.

Trong quá trình bắt tay vào làm nông nghiệp sạch, đã có lần anh đứng trước nguy cơ mất trắng vì bão lũ.

Thế nhưng, lấy lại tinh thần, anh Minh đã tự động viên mình và nhân viên, giúp họ có niềm tin để tiếp tục sản xuất.

Anh bắt tay vào bịt kín tất cả các bờ rồi dùng máy bơm nước ra ngoài để cải tạo đất và tiến hành làm lại từ đầu.

Sau khi nước rút hết, đất được phơi nắng, se lại, anh tiến hành xử lý đất sau ngập lụt, làm lại nhà lưới và tiếp tục gieo trồng lứa rau thứ 2. Vụ đông xuân năm đó, khi rau được thu hoạch khiến anh lấy tại được tinh thần và niềm tin vào bước đi khởi nghiệp của mình.

“Cầm những cây cải ngồng to bằng ngón tay cái, quả cà chua to bằng nắm tay hay quả dưa chuột to bằng cổ tay mà tôi cảm thấy rất sung sướng. Kết quả đó chính là niềm động viên to lớn nhất cho tôi tiếp tục công việc”, anh Minh chia sẻ.

Hiện nay, mỗi năm, trang trại của anh Minh cho sản lượng trung bình khoảng 50 tấn rau củ quả.

Tiếp tục cải tiến kỹ thuật, anh Minh đã áp dụng điện tử và viễn thông để kiểm soát tưới; giám sát và xử lý cỏ bằng máy khò; sử dụng công nghệ tưới của Isael và công nghệ vi sinh của Nhật Bản vào sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao.

Theo anh Minh, toàn bộ nước sạch tưới rau của trang trại được kiểm tra định kỳ, đất trồng rau cũng được kiểm nghiệm hàng năm. Ngoài ra, 100% rau được sản xuất trong nhà lưới công nghệ cao, không sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng; không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ; không sử dụng hạt giống biến đổi gen; không sử dụng chất bảo quản…

Thời gian tới, anh Minh sẽ tiếp tục tiến hành sản xuất nông sản để xuất khẩu ra nước ngoài.

Với 4 phân khu rộng 3ha trồng rau củ quả theo mùa và 1 phân khu rộng 10ha để trồng lúa, mỗi năm, trang trại của anh Minh cho sản lượng trung bình khoảng 50 tấn rau củ quả cho hàng nghìn đối tác trên địa bàn TP. Hà Nội và các tỉnh lân cận với doanh thu trên 1,5 tỷ đồng.

Chia sẻ về dự định sắp tới, anh Minh cho biết, trong năm 2021, anh sẽ tiến hành sản xuất tía tô và rau thơm để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Đồng thời, anh sẽ triển khai hợp tác với các đối tác có vốn nước ngoài để nhân rộng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất rau sạch, thực phẩm an toàn, cung cấp cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

